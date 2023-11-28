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На уроженца Ивановской области возбудили дело после дискредитации армии - РИА Новости, 28.11.2023
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21:09 28.11.2023
https://ria.ru/20231128/diskreditatsiya-1912498980.html
На уроженца Ивановской области возбудили дело после дискредитации армии
На уроженца Ивановской области возбудили дело после дискредитации армии - РИА Новости, 28.11.2023
На уроженца Ивановской области возбудили дело после дискредитации армии
Уголовное дело о дискредитации Вооруженных сил РФ возбуждено в Ивановской области, к административной ответственности фигурант уже привлекался, сообщило УМВД по РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T21:09
2023-11-28T21:09
происшествия
ивановская область
россия
кинешемский район
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РЯЗАНЬ, 28 ноя - РИА Новости. Уголовное дело о дискредитации Вооруженных сил РФ возбуждено в Ивановской области, к административной ответственности фигурант уже привлекался, сообщило УМВД по региону. Во вторник несколько Telegram-каналов сообщили, что до пяти лет колонии грозит сценаристу сериала "Купчино" Вадиму Калашову за дискредитацию ВС РФ в соцсетях. Ранее 42-летний писатель уже несколько раз привлекался к административной ответственности за дискредитацию армии России. По данным сайта Кинешемского городского суда Ивановской области, летом прошлого года рассмотрено несколько дел по ч.1 ст.20.3.3 КоАП РФ, в которых в качестве привлекаемого лица указан Вадим Калашов. "В Ивановской области сотрудниками полиции во взаимодействии с коллегами из регионального УФСБ пресечена деятельность 42-летнего жителя Кинешемского района по дискредитации Вооруженных сил Российской Федерации в социальных сетях", - говорится в сообщении УМВД Ивановской области. Отмечается, что в прошлом году Кинешемским райсудом "данный гражданин был признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.3.3 Кодекса об административных правонарушениях РФ". Однако, в сентябре этого года вновь разместил дискредитирующую информацию о действиях ВС РФ. "Следственной частью Следственного управления УМВД России по Ивановской области по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 280.3 Уголовного кодекса РФ", - отмечает УМВД. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
https://ria.ru/20231122/sharlot-1911110060.html
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ивановская область
россия
кинешемский район
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происшествия, ивановская область, россия, кинешемский район
Происшествия, Ивановская область, Россия, Кинешемский район
На уроженца Ивановской области возбудили дело после дискредитации армии

На уроженца Ивановской области завели дело после неоднократной дискредитации ВС

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Скульптура богини Фемиды . Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 28 ноя - РИА Новости. Уголовное дело о дискредитации Вооруженных сил РФ возбуждено в Ивановской области, к административной ответственности фигурант уже привлекался, сообщило УМВД по региону.
Во вторник несколько Telegram-каналов сообщили, что до пяти лет колонии грозит сценаристу сериала "Купчино" Вадиму Калашову за дискредитацию ВС РФ в соцсетях. Ранее 42-летний писатель уже несколько раз привлекался к административной ответственности за дискредитацию армии России. По данным сайта Кинешемского городского суда Ивановской области, летом прошлого года рассмотрено несколько дел по ч.1 ст.20.3.3 КоАП РФ, в которых в качестве привлекаемого лица указан Вадим Калашов.
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«
"В Ивановской области сотрудниками полиции во взаимодействии с коллегами из регионального УФСБ пресечена деятельность 42-летнего жителя Кинешемского района по дискредитации Вооруженных сил Российской Федерации в социальных сетях", - говорится в сообщении УМВД Ивановской области.
Отмечается, что в прошлом году Кинешемским райсудом "данный гражданин был признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.3.3 Кодекса об административных правонарушениях РФ". Однако, в сентябре этого года вновь разместил дискредитирующую информацию о действиях ВС РФ.
«
"Следственной частью Следственного управления УМВД России по Ивановской области по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 280.3 Уголовного кодекса РФ", - отмечает УМВД.
Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
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