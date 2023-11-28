https://ria.ru/20231128/diskreditatsiya-1912498980.html
На уроженца Ивановской области возбудили дело после дискредитации армии
На уроженца Ивановской области возбудили дело после дискредитации армии - РИА Новости, 28.11.2023
На уроженца Ивановской области возбудили дело после дискредитации армии
Уголовное дело о дискредитации Вооруженных сил РФ возбуждено в Ивановской области, к административной ответственности фигурант уже привлекался, сообщило УМВД по РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T21:09
2023-11-28T21:09
2023-11-28T21:09
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РЯЗАНЬ, 28 ноя - РИА Новости. Уголовное дело о дискредитации Вооруженных сил РФ возбуждено в Ивановской области, к административной ответственности фигурант уже привлекался, сообщило УМВД по региону. Во вторник несколько Telegram-каналов сообщили, что до пяти лет колонии грозит сценаристу сериала "Купчино" Вадиму Калашову за дискредитацию ВС РФ в соцсетях. Ранее 42-летний писатель уже несколько раз привлекался к административной ответственности за дискредитацию армии России. По данным сайта Кинешемского городского суда Ивановской области, летом прошлого года рассмотрено несколько дел по ч.1 ст.20.3.3 КоАП РФ, в которых в качестве привлекаемого лица указан Вадим Калашов. "В Ивановской области сотрудниками полиции во взаимодействии с коллегами из регионального УФСБ пресечена деятельность 42-летнего жителя Кинешемского района по дискредитации Вооруженных сил Российской Федерации в социальных сетях", - говорится в сообщении УМВД Ивановской области. Отмечается, что в прошлом году Кинешемским райсудом "данный гражданин был признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.3.3 Кодекса об административных правонарушениях РФ". Однако, в сентябре этого года вновь разместил дискредитирующую информацию о действиях ВС РФ. "Следственной частью Следственного управления УМВД России по Ивановской области по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 280.3 Уголовного кодекса РФ", - отмечает УМВД. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
https://ria.ru/20231122/sharlot-1911110060.html
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происшествия, ивановская область, россия, кинешемский район
Происшествия, Ивановская область, Россия, Кинешемский район
На уроженца Ивановской области возбудили дело после дискредитации армии
На уроженца Ивановской области завели дело после неоднократной дискредитации ВС
РЯЗАНЬ, 28 ноя - РИА Новости. Уголовное дело о дискредитации Вооруженных сил РФ возбуждено в Ивановской области, к административной ответственности фигурант уже привлекался, сообщило УМВД по региону.
Во вторник несколько Telegram-каналов сообщили, что до пяти лет колонии грозит сценаристу сериала "Купчино" Вадиму Калашову за дискредитацию ВС РФ в соцсетях. Ранее 42-летний писатель уже несколько раз привлекался к административной ответственности за дискредитацию армии России. По данным сайта Кинешемского городского суда Ивановской области, летом прошлого года рассмотрено несколько дел по ч.1 ст.20.3.3 КоАП РФ, в которых в качестве привлекаемого лица указан Вадим Калашов.
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«
"В Ивановской области сотрудниками полиции во взаимодействии с коллегами из регионального УФСБ пресечена деятельность 42-летнего жителя Кинешемского района по дискредитации Вооруженных сил Российской Федерации в социальных сетях", - говорится в сообщении УМВД Ивановской области.
Отмечается, что в прошлом году Кинешемским райсудом "данный гражданин был признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.3.3 Кодекса об административных правонарушениях РФ". Однако, в сентябре этого года вновь разместил дискредитирующую информацию о действиях ВС РФ.
«
"Следственной частью Следственного управления УМВД России по Ивановской области по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 280.3 Уголовного кодекса РФ", - отмечает УМВД.
Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
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