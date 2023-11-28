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МИД Болгарии подтвердил, что разрешил пролет самолета Лаврова - РИА Новости, 28.11.2023
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08:38 28.11.2023
https://ria.ru/20231128/bolgariya-1912276675.html
МИД Болгарии подтвердил, что разрешил пролет самолета Лаврова
МИД Болгарии подтвердил, что разрешил пролет самолета Лаврова - РИА Новости, 28.11.2023
МИД Болгарии подтвердил, что разрешил пролет самолета Лаврова
Министерство иностранных дел Болгарии подтвердило, что разрешило пролет самолета главы российского МИД Сергея Лаврова над воздушным пространством балканской... РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T08:38
2023-11-28T08:38
в мире
северная македония
болгария
сергей лавров
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Министерство иностранных дел Болгарии подтвердило, что разрешило пролет самолета главы российского МИД Сергея Лаврова над воздушным пространством балканской страны для поездки министра в Северную Македонию на саммит ОБСЕ, передает Болгарское телеграфное агентство (БТА). Согласно агентству, разрешение выдается специальному летному отряду "Россия". "МИД Болгарии подтвердил вечером в понедельник, что выдал разрешение самолету с российскими министром иностранных дел Сергеем Лавровым пролететь через воздушное пространство Болгарии по пути в Скопье на заседание совета министров ОБСЕ с 29 ноября по 1 декабря", - передает агентство. Как отмечается, разрешение запросил МИД Северной Македонии, страны-председательницы ОБСЕ в 2023 году и организатора 30-го заседания совета министров. Разрешение носит временный характер и будет действовать три часа до и 72 часа после назначенной даты и времени пролета. МИД Болгарии также указал, что разрешение подпадает под исключения из санкций ЕС против Лаврова и не распространяется на членов его делегации, которые также находятся под санкциями, пишет агентство. Замглавы МИД РФ Александр Грушко ранее заявлял РИА Новости, что Россия получила приглашение на совет министров иностранных дел стран ОБСЕ в Северной Македонии, планирует участвовать на уровне министра. В российском посольстве в Болгарии сообщили РИА Новости, что Болгария разрешила пролет самолета Лаврова для поездки министра в Северную Македонию на саммит ОБСЕ. Официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано заявлял, что такое предоставление воздушного пространства не будет нарушением антироссийских санкций. Ранее в ОБСЕ сообщили, что ежегодная встреча министров иностранных дел 57 государств-участников Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) состоится с 30 ноября по 1 декабря 2023 года в Скопье в Северной Македонии. В сообщении организации уточнялось, что эта ежегодная встреча состоится по приглашению действующего председателя ОБСЕ, министра иностранных дел Северной Македонии Буяра Османи. В прошлом году, когда действующим на тот момент председателем ОБСЕ была Польша, Варшава отказала Лаврову в участии в заседании Совета министров иностранных дел организации в городе Лодзь 1-2 декабря. Лавров, комментируя складывающуюся в организации ситуацию, заявлял, что Запад специально роет разделительные линии, пытаясь похоронить ОБСЕ.
https://ria.ru/20231127/ryabkov-1912234391.html
https://ria.ru/20231127/lavrov-1912132897.html
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в мире, северная македония, болгария, сергей лавров
В мире, Северная Македония, Болгария, Сергей Лавров
МИД Болгарии подтвердил, что разрешил пролет самолета Лаврова

МИД Болгарии подтвердил, что разрешил пролет самолета Лаврова на пути в Скопье

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Министерство иностранных дел Болгарии подтвердило, что разрешило пролет самолета главы российского МИД Сергея Лаврова над воздушным пространством балканской страны для поездки министра в Северную Македонию на саммит ОБСЕ, передает Болгарское телеграфное агентство (БТА).
Согласно агентству, разрешение выдается специальному летному отряду "Россия".
"МИД Болгарии подтвердил вечером в понедельник, что выдал разрешение самолету с российскими министром иностранных дел Сергеем Лавровым пролететь через воздушное пространство Болгарии по пути в Скопье на заседание совета министров ОБСЕ с 29 ноября по 1 декабря", - передает агентство.
Как отмечается, разрешение запросил МИД Северной Македонии, страны-председательницы ОБСЕ в 2023 году и организатора 30-го заседания совета министров. Разрешение носит временный характер и будет действовать три часа до и 72 часа после назначенной даты и времени пролета. МИД Болгарии также указал, что разрешение подпадает под исключения из санкций ЕС против Лаврова и не распространяется на членов его делегации, которые также находятся под санкциями, пишет агентство.
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Замглавы МИД РФ Александр Грушко ранее заявлял РИА Новости, что Россия получила приглашение на совет министров иностранных дел стран ОБСЕ в Северной Македонии, планирует участвовать на уровне министра. В российском посольстве в Болгарии сообщили РИА Новости, что Болгария разрешила пролет самолета Лаврова для поездки министра в Северную Македонию на саммит ОБСЕ. Официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано заявлял, что такое предоставление воздушного пространства не будет нарушением антироссийских санкций.
Ранее в ОБСЕ сообщили, что ежегодная встреча министров иностранных дел 57 государств-участников Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) состоится с 30 ноября по 1 декабря 2023 года в Скопье в Северной Македонии. В сообщении организации уточнялось, что эта ежегодная встреча состоится по приглашению действующего председателя ОБСЕ, министра иностранных дел Северной Македонии Буяра Османи.
В прошлом году, когда действующим на тот момент председателем ОБСЕ была Польша, Варшава отказала Лаврову в участии в заседании Совета министров иностранных дел организации в городе Лодзь 1-2 декабря. Лавров, комментируя складывающуюся в организации ситуацию, заявлял, что Запад специально роет разделительные линии, пытаясь похоронить ОБСЕ.
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