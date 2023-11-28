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Украинские войска сбросили боеприпас с беспилотника на Ясиноватую

Украинские войска сбросили боеприпас с беспилотника на Ясиноватую - РИА Новости, 28.11.2023

Украинские войска сбросили боеприпас с беспилотника на Ясиноватую

Украинские войска в 14.40 сбросили боеприпас с беспилотного летательного аппарата на Ясиноватую, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T16:00

2023-11-28T16:00

2023-11-28T16:00

специальная военная операция на украине

ясиноватая

сцкк

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 28 ноя - РИА Новости. Украинские войска в 14.40 сбросили боеприпас с беспилотного летательного аппарата на Ясиноватую, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 14.40 - населенный пункт Ясиноватая: сброшен один боеприпас с БПЛА", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.

ясиноватая

донецкая народная республика

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2023

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ясиноватая, сцкк, донецкая народная республика