https://ria.ru/20231128/berkut-1912496900.html

В Шотландии ищут беркута, пропавшего при подозрительных обстоятельствах

В Шотландии ищут беркута, пропавшего при подозрительных обстоятельствах - РИА Новости, 28.11.2023

В Шотландии ищут беркута, пропавшего при подозрительных обстоятельствах

Полиция Шотландии расследует исчезновение беркута, гибель которого может стать ударом для проекта по увеличению численности этих хищных птиц в регионе, сообщает РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T20:54

2023-11-28T20:54

2023-11-28T20:54

в мире

шотландия

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Полиция Шотландии расследует исчезновение беркута, гибель которого может стать ударом для проекта по увеличению численности этих хищных птиц в регионе, сообщает телеканал Sky News. Самку беркута по кличке Меррик в последний раз видели 12 октября в районе округа Скоттиш-Бордерс. Через несколько дней организаторы проекта сообщили об ее исчезновении в полицию Шотландии. "Был проведен полный обыск этого района, и офицеры считают, что птица попала в беду. Они рассматривают ее исчезновение как подозрительное", - заявил детектив-сержант Дэвид Линн, координатор по борьбе с преступлениями против дикой природы. До своего исчезновения птица "процветала и исследовала" весь юг Шотландии и Северную Англию, указывает телеканал.

https://ria.ru/20230907/loshadi-1894765928.html

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в мире, шотландия