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В Шотландии ищут беркута, пропавшего при подозрительных обстоятельствах
В Шотландии ищут беркута, пропавшего при подозрительных обстоятельствах - РИА Новости, 28.11.2023
В Шотландии ищут беркута, пропавшего при подозрительных обстоятельствах
Полиция Шотландии расследует исчезновение беркута, гибель которого может стать ударом для проекта по увеличению численности этих хищных птиц в регионе, сообщает РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T20:54
2023-11-28T20:54
2023-11-28T20:54
в мире
шотландия
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Полиция Шотландии расследует исчезновение беркута, гибель которого может стать ударом для проекта по увеличению численности этих хищных птиц в регионе, сообщает телеканал Sky News. Самку беркута по кличке Меррик в последний раз видели 12 октября в районе округа Скоттиш-Бордерс. Через несколько дней организаторы проекта сообщили об ее исчезновении в полицию Шотландии. "Был проведен полный обыск этого района, и офицеры считают, что птица попала в беду. Они рассматривают ее исчезновение как подозрительное", - заявил детектив-сержант Дэвид Линн, координатор по борьбе с преступлениями против дикой природы. До своего исчезновения птица "процветала и исследовала" весь юг Шотландии и Северную Англию, указывает телеканал.
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в мире, шотландия
В Шотландии ищут беркута, пропавшего при подозрительных обстоятельствах
Полиция Шотландии ищет беркута, пропавшего при подозрительных обстоятельствах