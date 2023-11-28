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В Армении заявили, что готовы по закону вернуть Азербайджану анклавы - РИА Новости, 28.11.2023
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14:24 28.11.2023 (обновлено: 14:59 28.11.2023)
https://ria.ru/20231128/armeniya-1912361127.html
В Армении заявили, что готовы по закону вернуть Азербайджану анклавы
В Армении заявили, что готовы по закону вернуть Азербайджану анклавы - РИА Новости, 28.11.2023
В Армении заявили, что готовы по закону вернуть Азербайджану анклавы
Спикер парламента Армении Ален Симонян заявил, что Ереван готов вернуть Баку существовавшие в советское время анклавы, получив в обмен село Арцвашен, которое... РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T14:24
2023-11-28T14:59
в мире
азербайджан
армения
урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе
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ЕРЕВАН, 28 ноя - РИА Новости. Спикер парламента Армении Ален Симонян заявил, что Ереван готов вернуть Баку существовавшие в советское время анклавы, получив в обмен село Арцвашен, которое также находилось внутри анклавного образования. "Я уверен, что мы по этому вопросу найдем решение. Я не могу сейчас сказать что-то конкретно, но если есть (правовые основания), мы готовы вернуть им их анклавы, а они вернут наш Арцвашен", - сказал Симонян журналистам. При этом он добавил, что территория Арцвашена больше чем "те два-три анклава, о которых Азербайджан может говорить". Симонян также заявил, что в настоящее время очень трудно найти документы, где обозначены разграничительные линии анклавов. Он добавил, что возможен и другой вариант, предусматривающий сохранение анклавов за странами, на территории которых они находятся. Ранее власти Армении признавали, что при предполагаемой делимитации границы с Азербайджаном будет, возможно, необходимо учитывать существование специфических территориальных образований - армянского анклава Арцвашен на территории бывшего Советского Азербайджана и семи анклавов бывшей Азербайджанской ССР на территории бывшей Советской Армении. В настоящее время по итогам межнационального противостояния в начале 1990-х эти анклавы были фактически поглощены сторонами конфликта, а их население - замещено переселенцами. Армянская оппозиция считает недопустимой передачу анклавов Баку, так как, в частности, через один из бывших азербайджанских анклавов - село Тигранашен Араратской области – проходит дорога, связывающая Армению с Ираном, а через бывшие анклавы в Тавушской области пролегает трасса, ведущая к грузинской границе.
https://ria.ru/20230921/karabakh-1897672995.html
азербайджан
армения
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в мире, азербайджан, армения, урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе
В мире, Азербайджан, Армения, Урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе
В Армении заявили, что готовы по закону вернуть Азербайджану анклавы

Спикер парламента: Ереван готов отдать Баку анклавы взамен на село Арцвашен

© Фото : Аппарат Президента Республики АрменияГраница Армении и Азербайджана
Граница Армении и Азербайджана - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
© Фото : Аппарат Президента Республики Армения
Граница Армении и Азербайджана. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 28 ноя - РИА Новости. Спикер парламента Армении Ален Симонян заявил, что Ереван готов вернуть Баку существовавшие в советское время анклавы, получив в обмен село Арцвашен, которое также находилось внутри анклавного образования.
"Я уверен, что мы по этому вопросу найдем решение. Я не могу сейчас сказать что-то конкретно, но если есть (правовые основания), мы готовы вернуть им их анклавы, а они вернут наш Арцвашен", - сказал Симонян журналистам. При этом он добавил, что территория Арцвашена больше чем "те два-три анклава, о которых Азербайджан может говорить".
Симонян также заявил, что в настоящее время очень трудно найти документы, где обозначены разграничительные линии анклавов. Он добавил, что возможен и другой вариант, предусматривающий сохранение анклавов за странами, на территории которых они находятся.
Ранее власти Армении признавали, что при предполагаемой делимитации границы с Азербайджаном будет, возможно, необходимо учитывать существование специфических территориальных образований - армянского анклава Арцвашен на территории бывшего Советского Азербайджана и семи анклавов бывшей Азербайджанской ССР на территории бывшей Советской Армении. В настоящее время по итогам межнационального противостояния в начале 1990-х эти анклавы были фактически поглощены сторонами конфликта, а их население - замещено переселенцами. Армянская оппозиция считает недопустимой передачу анклавов Баку, так как, в частности, через один из бывших азербайджанских анклавов - село Тигранашен Араратской области – проходит дорога, связывающая Армению с Ираном, а через бывшие анклавы в Тавушской области пролегает трасса, ведущая к грузинской границе.
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В миреАзербайджанАрменияУрегулирование армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе
 
 
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