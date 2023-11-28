https://ria.ru/20231128/armeniya-1912361127.html

В Армении заявили, что готовы по закону вернуть Азербайджану анклавы

В Армении заявили, что готовы по закону вернуть Азербайджану анклавы - РИА Новости, 28.11.2023

В Армении заявили, что готовы по закону вернуть Азербайджану анклавы

Спикер парламента Армении Ален Симонян заявил, что Ереван готов вернуть Баку существовавшие в советское время анклавы, получив в обмен село Арцвашен, которое... РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T14:24

2023-11-28T14:24

2023-11-28T14:59

в мире

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армения

урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе

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ЕРЕВАН, 28 ноя - РИА Новости. Спикер парламента Армении Ален Симонян заявил, что Ереван готов вернуть Баку существовавшие в советское время анклавы, получив в обмен село Арцвашен, которое также находилось внутри анклавного образования. "Я уверен, что мы по этому вопросу найдем решение. Я не могу сейчас сказать что-то конкретно, но если есть (правовые основания), мы готовы вернуть им их анклавы, а они вернут наш Арцвашен", - сказал Симонян журналистам. При этом он добавил, что территория Арцвашена больше чем "те два-три анклава, о которых Азербайджан может говорить". Симонян также заявил, что в настоящее время очень трудно найти документы, где обозначены разграничительные линии анклавов. Он добавил, что возможен и другой вариант, предусматривающий сохранение анклавов за странами, на территории которых они находятся. Ранее власти Армении признавали, что при предполагаемой делимитации границы с Азербайджаном будет, возможно, необходимо учитывать существование специфических территориальных образований - армянского анклава Арцвашен на территории бывшего Советского Азербайджана и семи анклавов бывшей Азербайджанской ССР на территории бывшей Советской Армении. В настоящее время по итогам межнационального противостояния в начале 1990-х эти анклавы были фактически поглощены сторонами конфликта, а их население - замещено переселенцами. Армянская оппозиция считает недопустимой передачу анклавов Баку, так как, в частности, через один из бывших азербайджанских анклавов - село Тигранашен Араратской области – проходит дорога, связывающая Армению с Ираном, а через бывшие анклавы в Тавушской области пролегает трасса, ведущая к грузинской границе.

https://ria.ru/20230921/karabakh-1897672995.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, азербайджан, армения, урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе