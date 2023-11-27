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Более 230 лифтов заменят в жилых домах Вологодской области - РИА Новости, 27.11.2023
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Вологодская область
 
16:34 27.11.2023
https://ria.ru/20231127/zamena_liftov-1912175149.html
Более 230 лифтов заменят в жилых домах Вологодской области
Более 230 лифтов заменят в жилых домах Вологодской области - РИА Новости, 27.11.2023
Более 230 лифтов заменят в жилых домах Вологодской области
В многоквартирных жилых домах Вологды и Череповца заменят 238 лифтов к началу сентября следующего года, сообщает пресс-служба правительства Вологодской области. РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T16:34
2023-11-27T16:34
вологодская область
вологда
череповец
жкх
лифты
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общество
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ВОЛОГДА, 27 ноя - РИА Новости. В многоквартирных жилых домах Вологды и Череповца заменят 238 лифтов к началу сентября следующего года, сообщает пресс-служба правительства Вологодской области. Врио губернатора области Георгий Филимонов дал поручение разработать специальную региональную программу по замене отработавших свой ресурс лифтов. Согласно техническому регламенту, такие лифты должны быть заменены до 15 февраля 2025 года. Однако по решению врио губернатора их заменят к 1 сентября 2024 года. "Я вижу, в каком состоянии находятся лифты в многоквартирных домах. Команда врио губернатора региона подготовила решение по замене 238 лифтов в многоквартирных домах. Поручаю до 31 декабря этого года предусмотреть на это средства областного бюджета", - цитирует пресс-служба Филимонова. Обязательным условием для участия в программе обновления лифтов станет наличие общего счета дома в фонде капитального ремонта. Недостающие средства будут выделены из областного бюджета по новой программе. Предварительный список домов, где заменят лифты, уже составлен, говорится в сообщении пресс-службы.
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вологда, череповец, жкх, лифты, вологодская область, общество
Вологодская область, Вологда, Череповец, ЖКХ, Лифты, Вологодская область, Общество

Более 230 лифтов заменят в жилых домах Вологодской области

© iStock.com / brizmakerДевушка нажимает на кнопку лифта
Девушка нажимает на кнопку лифта - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
© iStock.com / brizmaker
Читать ria.ru в
ВОЛОГДА, 27 ноя - РИА Новости. В многоквартирных жилых домах Вологды и Череповца заменят 238 лифтов к началу сентября следующего года, сообщает пресс-служба правительства Вологодской области.
Врио губернатора области Георгий Филимонов дал поручение разработать специальную региональную программу по замене отработавших свой ресурс лифтов. Согласно техническому регламенту, такие лифты должны быть заменены до 15 февраля 2025 года. Однако по решению врио губернатора их заменят к 1 сентября 2024 года.
"Я вижу, в каком состоянии находятся лифты в многоквартирных домах. Команда врио губернатора региона подготовила решение по замене 238 лифтов в многоквартирных домах. Поручаю до 31 декабря этого года предусмотреть на это средства областного бюджета", - цитирует пресс-служба Филимонова.
Обязательным условием для участия в программе обновления лифтов станет наличие общего счета дома в фонде капитального ремонта. Недостающие средства будут выделены из областного бюджета по новой программе. Предварительный список домов, где заменят лифты, уже составлен, говорится в сообщении пресс-службы.
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Вологодская областьВологдаЧереповецЖКХЛифтыВологодская областьОбщество
 
 
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