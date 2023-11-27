https://ria.ru/20231127/zamena_liftov-1912175149.html

Более 230 лифтов заменят в жилых домах Вологодской области

Более 230 лифтов заменят в жилых домах Вологодской области - РИА Новости, 27.11.2023

Более 230 лифтов заменят в жилых домах Вологодской области

В многоквартирных жилых домах Вологды и Череповца заменят 238 лифтов к началу сентября следующего года, сообщает пресс-служба правительства Вологодской области. РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T16:34

2023-11-27T16:34

2023-11-27T16:34

вологодская область

вологда

череповец

жкх

лифты

вологодская область

общество

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ВОЛОГДА, 27 ноя - РИА Новости. В многоквартирных жилых домах Вологды и Череповца заменят 238 лифтов к началу сентября следующего года, сообщает пресс-служба правительства Вологодской области. Врио губернатора области Георгий Филимонов дал поручение разработать специальную региональную программу по замене отработавших свой ресурс лифтов. Согласно техническому регламенту, такие лифты должны быть заменены до 15 февраля 2025 года. Однако по решению врио губернатора их заменят к 1 сентября 2024 года. "Я вижу, в каком состоянии находятся лифты в многоквартирных домах. Команда врио губернатора региона подготовила решение по замене 238 лифтов в многоквартирных домах. Поручаю до 31 декабря этого года предусмотреть на это средства областного бюджета", - цитирует пресс-служба Филимонова. Обязательным условием для участия в программе обновления лифтов станет наличие общего счета дома в фонде капитального ремонта. Недостающие средства будут выделены из областного бюджета по новой программе. Предварительный список домов, где заменят лифты, уже составлен, говорится в сообщении пресс-службы.

https://ria.ru/20231115/vologda-1909546531.html

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