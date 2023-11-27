https://ria.ru/20231127/uzbekistan-1912047825.html
В Узбекистане трех медиков арестовали из-за массового отравления детей
В Узбекистане трех медиков арестовали из-за массового отравления детей - РИА Новости, 27.11.2023
В Узбекистане трех медиков арестовали из-за массового отравления детей
Трое медицинских работников заключены под стражу в Узбекистане в связи с расследованием массового отравления детей в сентябре из-за передозировки местным... РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T10:53
2023-11-27T10:53
2023-11-27T10:53
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ТАШКЕНТ, 27 ноя – РИА Новости. Трое медицинских работников заключены под стражу в Узбекистане в связи с расследованием массового отравления детей в сентябре из-за передозировки местным препаратом йодида калия "Антиструмин", сообщили РИА Новости в пресс-службе Верховного суда. В сентябре минздрав сообщил, что в больницы Наманганской области из местных детсадов поступили 450 детей с симптомами отравления - высокой температурой, головной болью, у некоторых наблюдалась тошнота и рвота. В ноябре ведомство признало, что причиной недомогания стала передозировка местного препарата йодида калия "Антиструмин". Возбуждено уголовное дело по статье "нарушение санитарного законодательства или правил борьбы с эпидемиями". В понедельник местное издание bugun.uz сообщило, что по делу арестованы трое сотрудников медицинских ведомств республики. "Решением Яшнабадского районного суда по уголовным делам Ташкента трое подозреваемых заключены под стражу", - сказал представитель суда, комментируя сообщение в СМИ. По его данным, в их числе заместитель директора республиканского специализированного научно-практического медицинского центра эндокринологии, а также двое сотрудников министерства здравоохранения. С 20 сентября во всех школах и детсадах Узбекистана стартовала программа йодизации – еженедельно детям должны были выдавать таблетки йода "Антиструмин" местного производства в профилактической дозе, чтобы защитить их от дефицита этого микроэлемента в организме. Ранее издание uznews.uz распространило фото письма министерства здравоохранения страны о срочном прекращении использования "Антиструмина" в программе йодизации до завершения расследования причин массовой госпитализации детей.
https://ria.ru/20231124/otravlenie-1911492166.html
https://ria.ru/20231031/otravlenie-1906485455.html
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в мире, наманганская область, ташкент, узбекистан
В мире, Наманганская область, Ташкент, Узбекистан
В Узбекистане трех медиков арестовали из-за массового отравления детей
В Узбекистане трех медиков арестовали из-за отравления детей препаратом йода
ТАШКЕНТ, 27 ноя – РИА Новости. Трое медицинских работников заключены под стражу в Узбекистане в связи с расследованием массового отравления детей в сентябре из-за передозировки местным препаратом йодида калия "Антиструмин", сообщили РИА Новости в пресс-службе Верховного суда.
В сентябре минздрав сообщил, что в больницы Наманганской области
из местных детсадов поступили 450 детей с симптомами отравления - высокой температурой, головной болью, у некоторых наблюдалась тошнота и рвота. В ноябре ведомство признало, что причиной недомогания стала передозировка местного препарата йодида калия "Антиструмин". Возбуждено уголовное дело по статье "нарушение санитарного законодательства или правил борьбы с эпидемиями". В понедельник местное издание bugun.uz сообщило, что по делу арестованы трое сотрудников медицинских ведомств республики.
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"Решением Яшнабадского районного суда по уголовным делам Ташкента трое подозреваемых заключены под стражу", - сказал представитель суда, комментируя сообщение в СМИ.
По его данным, в их числе заместитель директора республиканского специализированного научно-практического медицинского центра эндокринологии, а также двое сотрудников министерства здравоохранения.
С 20 сентября во всех школах и детсадах Узбекистана стартовала программа йодизации – еженедельно детям должны были выдавать таблетки йода "Антиструмин" местного производства в профилактической дозе, чтобы защитить их от дефицита этого микроэлемента в организме.
Ранее издание uznews.uz распространило фото письма министерства здравоохранения страны о срочном прекращении использования "Антиструмина" в программе йодизации до завершения расследования причин массовой госпитализации детей.
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