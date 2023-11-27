https://ria.ru/20231127/svetilniki-1912114333.html

Столичные предприниматели вдвое нарастили производство светильников

Столичные предприниматели вдвое нарастили производство светильников - РИА Новости, 27.11.2023

Столичные предприниматели вдвое нарастили производство светильников

Компания "Вартон", производящая световое оборудование, за одиннадцать месяцев 2023 года в два раза увеличила производство светодиодных светильников по сравнению РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T14:13

2023-11-27T14:13

2023-11-27T14:13

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

владислав овчинский

технологии

свет

производство

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МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. Компания "Вартон", производящая световое оборудование, за одиннадцать месяцев 2023 года в два раза увеличила производство светодиодных светильников по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики столицы (ДИПП) Владислав Овчинский.Он отметил, что количество произведенных компанией световых приборов уже превысило 10 миллионов единиц."За 11 лет предприятие разработало и поставило светодиодные системы освещения для 15 тысяч проектов", - цитирует пресс-служба Овчинского.В компании работает собственное конструкторское бюро, которое учитывает эксклюзивные пожелания заказчиков. Есть и производственные мощности, которые позволяют изготавливать в день до 10 тысяч светильников любого типа – от комнатных до автомагистральных. В октябре этого года в состав компании вошел Гагаринский светотехнический завод, выпускающий взрывозащищенные светильники, а также осветительные приборы для транспорта и дорожной инфраструктуры, говорится в сообщении."Благодаря сделке мы сможем увеличить ассортимент компании, занять новые сегменты рынка, а также приумножить рабочие места", - привели в пресс-службе слова исполнительного директора компании Сергея Мордавченкова.По словам Овчинского, рост производства связан с уходом из России иностранных компаний и ростом московских предприятий."В Москве работает свыше 130 электротехнических предприятий, которые обеспечивают необходимой продукцией строительные, социальные, промышленные и другие объекты по всей стране", - сообщил руководитель департамента.Всего в столичной промышленности работает около 720 тысяч человек на четырех тысячах площадок. Каждый год в Москве появляется около ста малых и 40-50 средних и крупных предприятий, добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20231117/zavod-1910029895.html

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москва, владислав овчинский, технологии, свет, производство