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Украина вышла из соглашения с СНГ о социальных гарантиях военнослужащих - РИА Новости, 27.11.2023
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22:54 27.11.2023
https://ria.ru/20231127/soglashenie-1912248353.html
Украина вышла из соглашения с СНГ о социальных гарантиях военнослужащих
Украина вышла из соглашения с СНГ о социальных гарантиях военнослужащих - РИА Новости, 27.11.2023
Украина вышла из соглашения с СНГ о социальных гарантиях военнослужащих
Украина в одностороннем порядке вышла из соглашения со странами-участницами СНГ о социальных и правовых гарантиях военнослужащих, лиц, уволенных с военной... РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T22:54
2023-11-27T22:54
в мире
украина
владимир зеленский
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Украина в одностороннем порядке вышла из соглашения со странами-участницами СНГ о социальных и правовых гарантиях военнослужащих, лиц, уволенных с военной службы и членов их семей, соответствующий указ подписал в понедельник Владимир Зеленский, сообщает пресс-служба его офиса. В указе говорится, что в соответствии с конституцией Украины, руководствуясь положениями Венской конвенции о праве международных договоров, Украина выходит "из соглашения между государствами-участниками Содружества Независимых Государств о социальных и правовых гарантиях военнослужащих, лиц, уволенных с военной службы, и членов их семей, принятом 14 февраля 1992 года в городе Минске". Кроме прочего отмечается, что Украина также вышла из протокола к данному соглашению, принятого в январе 1996 года.
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в мире, украина, владимир зеленский, снг
В мире, Украина, Владимир Зеленский, СНГ
Украина вышла из соглашения с СНГ о социальных гарантиях военнослужащих

Украина вышла из соглашения с СНГ о социальных и правовых гарантиях военных

© AP Photo / Andrew KravchenkoКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Украина в одностороннем порядке вышла из соглашения со странами-участницами СНГ о социальных и правовых гарантиях военнослужащих, лиц, уволенных с военной службы и членов их семей, соответствующий указ подписал в понедельник Владимир Зеленский, сообщает пресс-служба его офиса.
В указе говорится, что в соответствии с конституцией Украины, руководствуясь положениями Венской конвенции о праве международных договоров, Украина выходит "из соглашения между государствами-участниками Содружества Независимых Государств о социальных и правовых гарантиях военнослужащих, лиц, уволенных с военной службы, и членов их семей, принятом 14 февраля 1992 года в городе Минске".
Кроме прочего отмечается, что Украина также вышла из протокола к данному соглашению, принятого в январе 1996 года.
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