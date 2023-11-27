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На Украине отказались от мирного соглашения с Россией без репараций
На Украине отказались от мирного соглашения с Россией без репараций - РИА Новости, 27.11.2023
На Украине отказались от мирного соглашения с Россией без репараций
Киев не пойдет на мирное соглашение с Москвой без выплаты репараций, сказала в интервью "Цензор.нет" заместитель министра юстиции Украины Ирина Мудра. РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T16:28
2023-11-27T16:28
2023-11-27T21:46
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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Киев не пойдет на мирное соглашение с Москвой без выплаты репараций, сказала в интервью "Цензор.нет" заместитель министра юстиции Украины Ирина Мудра."Украина никогда не пойдет на это. И мир не пойдет, потому что кто-то должен эти репарации выплатить. Если не Россия, то кто?" — заявила политик.Она также считает, что союзники Украины не снимут санкции с России, если Москва не выплатит репарации.В Москве неоднократно подчеркивали, что никогда не отказывались от диалога с Киевом, но украинские власти сами себе законодательно запретили вступать в какие-либо переговоры. При этом, как заметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, пока что никаких предпосылок для перехода ситуации в мирное русло нет и для России абсолютным приоритетом остается достижение целей спецоперации, что возможно только военным путем. А мирное урегулирование, по словам представителя Кремля, допустимо только при условии учета новых реалий и здесь все требования Москвы прекрасно известны.
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Политика, В мире, Украина, Россия, Москва, Дмитрий Песков
На Украине отказались от мирного соглашения с Россией без репараций
Минюст Украины назвал невозможным подписание мирного договора с РФ без репараций