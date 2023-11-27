https://ria.ru/20231127/rechnye_marshruty_podmoskovya-1912224206.html

Речными маршрутами Подмосковья воспользовались 32 тысячи человек за сезон

Речными маршрутами Подмосковья воспользовались 32 тысячи человек за сезон - РИА Новости, 27.11.2023

Речными маршрутами Подмосковья воспользовались 32 тысячи человек за сезон

С начала мая тремя речными маршрутами в Коломне, Серпухове и Лыткарине воспользовались около 32 тысяч пассажиров, что на 3% больше показателей аналогичного... РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T19:00

2023-11-27T19:00

2023-11-27T19:00

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. С начала мая тремя речными маршрутами в Коломне, Серпухове и Лыткарине воспользовались около 32 тысяч пассажиров, что на 3% больше показателей аналогичного периода прошлого года, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. "В Подмосковье завершился сезон речной навигации, который ежегодно открывается 1 мая. В этом году водным транспортом воспользовалось порядка 32 тысяч пассажиров. Лидером по числу пассажиров по традиции стал маршрут в Лыткарине, на нем за семь месяцев зафиксировано свыше 20 тысяч поездок", – приводятся в сообщении слова зампредседателя правительства Подмосковья - министра транспорта региона Алексея Гержика. Он добавил, что речная навигация позволяет жителям экономить время в пути. В пресс-службе отметили, что в конце сентября свою работу завершили два маршрута в Коломне и Серпухове. В Лыткарине последний рейс теплоход "Стриж-7" совершил 20 ноября. Следующий сезон водной навигации стартует 1 мая 2024 года.

https://ria.ru/20230928/marshruty-1899265668.html

московская область (подмосковье)

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московская область (подмосковье), серпухов, коломна, лыткарино, общество, транспорт