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Речными маршрутами Подмосковья воспользовались 32 тысячи человек за сезон - РИА Новости, 27.11.2023
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Новости Подмосковья
 
19:00 27.11.2023
https://ria.ru/20231127/rechnye_marshruty_podmoskovya-1912224206.html
Речными маршрутами Подмосковья воспользовались 32 тысячи человек за сезон
Речными маршрутами Подмосковья воспользовались 32 тысячи человек за сезон - РИА Новости, 27.11.2023
Речными маршрутами Подмосковья воспользовались 32 тысячи человек за сезон
С начала мая тремя речными маршрутами в Коломне, Серпухове и Лыткарине воспользовались около 32 тысяч пассажиров, что на 3% больше показателей аналогичного... РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T19:00
2023-11-27T19:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
серпухов
коломна
лыткарино
общество
транспорт
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. С начала мая тремя речными маршрутами в Коломне, Серпухове и Лыткарине воспользовались около 32 тысяч пассажиров, что на 3% больше показателей аналогичного периода прошлого года, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. "В Подмосковье завершился сезон речной навигации, который ежегодно открывается 1 мая. В этом году водным транспортом воспользовалось порядка 32 тысяч пассажиров. Лидером по числу пассажиров по традиции стал маршрут в Лыткарине, на нем за семь месяцев зафиксировано свыше 20 тысяч поездок", – приводятся в сообщении слова зампредседателя правительства Подмосковья - министра транспорта региона Алексея Гержика. Он добавил, что речная навигация позволяет жителям экономить время в пути. В пресс-службе отметили, что в конце сентября свою работу завершили два маршрута в Коломне и Серпухове. В Лыткарине последний рейс теплоход "Стриж-7" совершил 20 ноября. Следующий сезон водной навигации стартует 1 мая 2024 года.
https://ria.ru/20230928/marshruty-1899265668.html
московская область (подмосковье)
серпухов
коломна
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московская область (подмосковье), серпухов, коломна, лыткарино, общество, транспорт
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Серпухов, Коломна, Лыткарино, Общество, Транспорт

Речными маршрутами Подмосковья воспользовались 32 тысячи человек за сезон

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкГородская набережная в Коломне
Городская набережная в Коломне - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Городская набережная в Коломне
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. С начала мая тремя речными маршрутами в Коломне, Серпухове и Лыткарине воспользовались около 32 тысяч пассажиров, что на 3% больше показателей аналогичного периода прошлого года, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
"В Подмосковье завершился сезон речной навигации, который ежегодно открывается 1 мая. В этом году водным транспортом воспользовалось порядка 32 тысяч пассажиров. Лидером по числу пассажиров по традиции стал маршрут в Лыткарине, на нем за семь месяцев зафиксировано свыше 20 тысяч поездок", – приводятся в сообщении слова зампредседателя правительства Подмосковья - министра транспорта региона Алексея Гержика.
Он добавил, что речная навигация позволяет жителям экономить время в пути.
В пресс-службе отметили, что в конце сентября свою работу завершили два маршрута в Коломне и Серпухове. В Лыткарине последний рейс теплоход "Стриж-7" совершил 20 ноября. Следующий сезон водной навигации стартует 1 мая 2024 года.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)СерпуховКоломнаЛыткариноОбществоТранспорт
 
 
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