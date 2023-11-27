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Глава Кубани поручил за три дня просушить пострадавшие от непогоды дома - РИА Новости, 27.11.2023
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Краснодарский край
 
23:41 27.11.2023
https://ria.ru/20231127/poruchenie-1912252232.html
Глава Кубани поручил за три дня просушить пострадавшие от непогоды дома
Глава Кубани поручил за три дня просушить пострадавшие от непогоды дома - РИА Новости, 27.11.2023
Глава Кубани поручил за три дня просушить пострадавшие от непогоды дома
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил в течение трех дней откачать воду из пострадавших в результате непогоды домов, а также завершить их... РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T23:41
2023-11-27T23:41
краснодарский край
происшествия
краснодарский край
вениамин кондратьев
сильный шторм на черноморском побережье россии
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КРАСНОДАР, 27 ноя - РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил в течение трех дней откачать воду из пострадавших в результате непогоды домов, а также завершить их обследование для скорейшей выплаты компенсации жителям, сообщили в пресс-службе администрации региона. "Необходимо оперативно ликвидировать последствия непогоды, в течение трех дней завершить просушку и обследование пострадавших домов, чтобы люди могли получить компенсации и как можно быстрее вернулись к привычной жизни. Прошу глав взять это на личный контроль", – передает пресс-служба слова Кондратьева, сказанные на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Губернатор также поставил задачу оперативно ликвидировать последствия непогоды, вернуть в дома людей тепло и свет до конца дня, обеспечить бесперебойную подачу электроэнергии в социальные объекты Кубани. "Прошедшие выходные были непростыми. Краснодарский край оказался в зоне действия мощного циклона, который принес ливни и ураганный ветер. В некоторых районах меньше чем за сутки выпала почти месячная норма осадков, сильный шторм обрушился на Черноморское побережье", – добавил Кондратьев. В понедельник в Краснодарском крае продолжает действовать штормовое предупреждение. Согласно прогнозам синоптиков, в регионе ливень с грозой и ветер до 35 метров в секунду. На Черноморском побережье волны достигают восьмиметровой высоты.
https://ria.ru/20231127/osadki-1912141695.html
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происшествия, краснодарский край, вениамин кондратьев, сильный шторм на черноморском побережье россии
Краснодарский край, Происшествия, Краснодарский край, Вениамин Кондратьев, Сильный шторм на Черноморском побережье России

Глава Кубани поручил за три дня просушить пострадавшие от непогоды дома

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПодтопленная набережная в Сочи
Подтопленная набережная в Сочи - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Подтопленная набережная в Сочи
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КРАСНОДАР, 27 ноя - РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил в течение трех дней откачать воду из пострадавших в результате непогоды домов, а также завершить их обследование для скорейшей выплаты компенсации жителям, сообщили в пресс-службе администрации региона.
«
"Необходимо оперативно ликвидировать последствия непогоды, в течение трех дней завершить просушку и обследование пострадавших домов, чтобы люди могли получить компенсации и как можно быстрее вернулись к привычной жизни. Прошу глав взять это на личный контроль", – передает пресс-служба слова Кондратьева, сказанные на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Шторм в Сочи - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
На Кубани менее чем за сутки выпала почти месячная норма осадков
Вчера, 15:03
Губернатор также поставил задачу оперативно ликвидировать последствия непогоды, вернуть в дома людей тепло и свет до конца дня, обеспечить бесперебойную подачу электроэнергии в социальные объекты Кубани.
«
"Прошедшие выходные были непростыми. Краснодарский край оказался в зоне действия мощного циклона, который принес ливни и ураганный ветер. В некоторых районах меньше чем за сутки выпала почти месячная норма осадков, сильный шторм обрушился на Черноморское побережье", – добавил Кондратьев.
В понедельник в Краснодарском крае продолжает действовать штормовое предупреждение. Согласно прогнозам синоптиков, в регионе ливень с грозой и ветер до 35 метров в секунду. На Черноморском побережье волны достигают восьмиметровой высоты.
Шторм в Сочи - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
Экстренные службы Кубани продолжили ликвидацию последствий непогоды
Вчера, 15:08
 
Краснодарский крайПроисшествияКраснодарский крайВениамин КондратьевСильный шторм на Черноморском побережье России
 
 
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