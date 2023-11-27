https://ria.ru/20231127/poruchenie-1912252232.html
Глава Кубани поручил за три дня просушить пострадавшие от непогоды дома
Глава Кубани поручил за три дня просушить пострадавшие от непогоды дома - РИА Новости, 27.11.2023
Глава Кубани поручил за три дня просушить пострадавшие от непогоды дома
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил в течение трех дней откачать воду из пострадавших в результате непогоды домов, а также завершить их... РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T23:41
2023-11-27T23:41
2023-11-27T23:41
краснодарский край
происшествия
краснодарский край
вениамин кондратьев
сильный шторм на черноморском побережье россии
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КРАСНОДАР, 27 ноя - РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил в течение трех дней откачать воду из пострадавших в результате непогоды домов, а также завершить их обследование для скорейшей выплаты компенсации жителям, сообщили в пресс-службе администрации региона. "Необходимо оперативно ликвидировать последствия непогоды, в течение трех дней завершить просушку и обследование пострадавших домов, чтобы люди могли получить компенсации и как можно быстрее вернулись к привычной жизни. Прошу глав взять это на личный контроль", – передает пресс-служба слова Кондратьева, сказанные на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Губернатор также поставил задачу оперативно ликвидировать последствия непогоды, вернуть в дома людей тепло и свет до конца дня, обеспечить бесперебойную подачу электроэнергии в социальные объекты Кубани. "Прошедшие выходные были непростыми. Краснодарский край оказался в зоне действия мощного циклона, который принес ливни и ураганный ветер. В некоторых районах меньше чем за сутки выпала почти месячная норма осадков, сильный шторм обрушился на Черноморское побережье", – добавил Кондратьев. В понедельник в Краснодарском крае продолжает действовать штормовое предупреждение. Согласно прогнозам синоптиков, в регионе ливень с грозой и ветер до 35 метров в секунду. На Черноморском побережье волны достигают восьмиметровой высоты.
https://ria.ru/20231127/osadki-1912141695.html
https://ria.ru/20231127/kuban-1912144240.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, краснодарский край, вениамин кондратьев, сильный шторм на черноморском побережье россии
Краснодарский край, Происшествия, Краснодарский край, Вениамин Кондратьев, Сильный шторм на Черноморском побережье России
КРАСНОДАР, 27 ноя - РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил в течение трех дней откачать воду из пострадавших в результате непогоды домов, а также завершить их обследование для скорейшей выплаты компенсации жителям, сообщили в пресс-службе администрации региона.
«
"Необходимо оперативно ликвидировать последствия непогоды, в течение трех дней завершить просушку и обследование пострадавших домов, чтобы люди могли получить компенсации и как можно быстрее вернулись к привычной жизни. Прошу глав взять это на личный контроль", – передает пресс-служба слова Кондратьева, сказанные на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
На Кубани менее чем за сутки выпала почти месячная норма осадков
Губернатор также поставил задачу оперативно ликвидировать последствия непогоды, вернуть в дома людей тепло и свет до конца дня, обеспечить бесперебойную подачу электроэнергии в социальные объекты Кубани.
«
"Прошедшие выходные были непростыми. Краснодарский край оказался в зоне действия мощного циклона, который принес ливни и ураганный ветер. В некоторых районах меньше чем за сутки выпала почти месячная норма осадков, сильный шторм обрушился на Черноморское побережье", – добавил Кондратьев.
В понедельник в Краснодарском крае продолжает действовать штормовое предупреждение. Согласно прогнозам синоптиков, в регионе ливень с грозой и ветер до 35 метров в секунду. На Черноморском побережье волны достигают восьмиметровой высоты.
Экстренные службы Кубани продолжили ликвидацию последствий непогоды