https://ria.ru/20231127/polikliniki-1912039694.html

Липецкие власти выделять 1 миллиард рублей на обновление поликлиник

Липецкие власти выделять 1 миллиард рублей на обновление поликлиник - РИА Новости, 27.11.2023

Липецкие власти выделять 1 миллиард рублей на обновление поликлиник

Один миллиард рублей планируют выделить власти Липецкой области из регионального бюджета на масштабную модернизацию амбулаторных учреждений области, сообщил... РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T10:21

2023-11-27T10:21

2023-11-27T10:21

липецкая область

игорь артамонов

поликлиника

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ЛИПЕЦК, 27 ноя - РИА Новости. Один миллиард рублей планируют выделить власти Липецкой области из регионального бюджета на масштабную модернизацию амбулаторных учреждений области, сообщил глава региона Игорь Артамонов. Концепцию обновления поликлиник Липецкой области губернатор представил министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко в ходе состоявшейся с ним встречи. Артамонов рассказал, что модернизация коснется медицинских учреждений первичного звена области: как в центре, так и в муниципальных районах. Им предстоит масштабное обновление, в результате которого жители Липецкой области смогут получать медицинские услуги в комфортных условиях. "Что-то, конечно, ещё будет дорабатываться, но в целом такими мы хотим их видеть – современными, просторными, удобными для пациентов и медработников", – подчеркнул Артамонов. По словам губернатора, также в настоящее время в Липецкой области ведется активная работа по профилактике заболеваний и в ближайшее время она будет усилена. "Мы значительно укрепили материальную базу медучреждений, внедрили бережливые технологии. Начали применять в медицине искусственный интеллект, что облегчает работу врачей, повышает точность диагностики. Мы умеем лечить, но любую болезнь лучше предупредить, поэтому в ближайшее время усилим работу по диспансеризации", – прокомментировал Артамонов.

https://ria.ru/20231123/lipetsk-1911401761.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь артамонов, поликлиника