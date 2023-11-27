https://ria.ru/20231127/poezd-1912037898.html
Поезд Симферополь - Адлер остановлен из-за размыва пути
Поезд Симферополь - Адлер остановлен из-за размыва пути - РИА Новости, 27.11.2023
Поезд Симферополь - Адлер остановлен из-за размыва пути
Поезд из Симферополя в Адлер задерживается из-за размыва пути на перегоне Лазаревское - Разъезд Водопадный, сообщили в пресс-службе железнодорожного перевозчика РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T11:00
2023-11-27T11:00
2023-11-27T11:49
туризм
новости - туризм
туризм
туристы
симферополь
адлер
гранд сервис экспресс
сильный шторм на черноморском побережье россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153135/20/1531352087_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_f6a1463343c19cdc9b9bf02fb64b8005.jpg
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Поезд из Симферополя в Адлер задерживается из-за размыва пути на перегоне Лазаревское - Разъезд Водопадный, сообщили в пресс-службе железнодорожного перевозчика "Гранд сервис экспресс". "Поезд Симферополь - Адлер около 9 утра остановлен из-за размыва пути на перегоне Лазаревское - Разъезд Водопадный. По состоянию на 9:40 задержка в пути составляет 40 минут", - рассказали в компании. В ГСЭ отметили, что остальные поезда в сторону Крымского полуострова следуют согласно расписанию.
https://ria.ru/20231127/krym-1912015313.html
симферополь
адлер
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153135/20/1531352087_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_55789cd2e7eea44388096cc01e2d19fd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, туризм, туристы, симферополь, адлер, гранд сервис экспресс , сильный шторм на черноморском побережье россии
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Симферополь, Адлер, Гранд Сервис Экспресс , Сильный шторм на Черноморском побережье России
Поезд Симферополь - Адлер остановлен из-за размыва пути
Поезд из Симферополя в Адлер задерживается из-за размыва пути