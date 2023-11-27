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Поезд Симферополь - Адлер остановлен из-за размыва пути

Поезд Симферополь - Адлер остановлен из-за размыва пути - РИА Новости, 27.11.2023

Поезд Симферополь - Адлер остановлен из-за размыва пути

Поезд из Симферополя в Адлер задерживается из-за размыва пути на перегоне Лазаревское - Разъезд Водопадный, сообщили в пресс-службе железнодорожного перевозчика РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T11:00

2023-11-27T11:00

2023-11-27T11:49

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Поезд из Симферополя в Адлер задерживается из-за размыва пути на перегоне Лазаревское - Разъезд Водопадный, сообщили в пресс-службе железнодорожного перевозчика "Гранд сервис экспресс". "Поезд Симферополь - Адлер около 9 утра остановлен из-за размыва пути на перегоне Лазаревское - Разъезд Водопадный. По состоянию на 9:40 задержка в пути составляет 40 минут", - рассказали в компании. В ГСЭ отметили, что остальные поезда в сторону Крымского полуострова следуют согласно расписанию.

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