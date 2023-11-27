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Поезд Симферополь - Адлер остановлен из-за размыва пути - РИА Новости, 27.11.2023
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Туризм
 
11:00 27.11.2023 (обновлено: 11:49 27.11.2023)
https://ria.ru/20231127/poezd-1912037898.html
Поезд Симферополь - Адлер остановлен из-за размыва пути
Поезд Симферополь - Адлер остановлен из-за размыва пути - РИА Новости, 27.11.2023
Поезд Симферополь - Адлер остановлен из-за размыва пути
Поезд из Симферополя в Адлер задерживается из-за размыва пути на перегоне Лазаревское - Разъезд Водопадный, сообщили в пресс-службе железнодорожного перевозчика РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T11:00
2023-11-27T11:49
туризм
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туристы
симферополь
адлер
гранд сервис экспресс
сильный шторм на черноморском побережье россии
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Поезд из Симферополя в Адлер задерживается из-за размыва пути на перегоне Лазаревское - Разъезд Водопадный, сообщили в пресс-службе железнодорожного перевозчика "Гранд сервис экспресс". "Поезд Симферополь - Адлер около 9 утра остановлен из-за размыва пути на перегоне Лазаревское - Разъезд Водопадный. По состоянию на 9:40 задержка в пути составляет 40 минут", - рассказали в компании. В ГСЭ отметили, что остальные поезда в сторону Крымского полуострова следуют согласно расписанию.
https://ria.ru/20231127/krym-1912015313.html
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новости - туризм, туризм, туристы, симферополь, адлер, гранд сервис экспресс , сильный шторм на черноморском побережье россии
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Поезд Симферополь - Адлер остановлен из-за размыва пути

Поезд из Симферополя в Адлер задерживается из-за размыва пути

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкЗдание железнодорожного вокзала в Адлере
Здание железнодорожного вокзала в Адлере - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Поезд из Симферополя в Адлер задерживается из-за размыва пути на перегоне Лазаревское - Разъезд Водопадный, сообщили в пресс-службе железнодорожного перевозчика "Гранд сервис экспресс".
"Поезд Симферополь - Адлер около 9 утра остановлен из-за размыва пути на перегоне Лазаревское - Разъезд Водопадный. По состоянию на 9:40 задержка в пути составляет 40 минут", - рассказали в компании.
В ГСЭ отметили, что остальные поезда в сторону Крымского полуострова следуют согласно расписанию.
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