https://ria.ru/20231127/pensii-1912221708.html

Путин подписал закон о повышении военных пенсий

Путин подписал закон о повышении военных пенсий - РИА Новости, 27.11.2023

Путин подписал закон о повышении военных пенсий

Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении военных пенсий с 1 октября 2024 года на 4,5%, соответствующий документ размещен на сайте официального РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T18:49

2023-11-27T18:49

2023-11-27T18:49

владимир путин

россия

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении военных пенсий с 1 октября 2024 года на 4,5%, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Отмечалось, что с 1 января 2012 года денежное довольствие учитывалось при исчислении пенсии в размере 54% и с 1 января 2013 года ежегодно увеличивалось на 2% до достижения 100%. "С 1 октября 2024 года размер денежного довольствия, учитываемого для исчисления пенсии предлагается установить на уровне 89,32 %, имея ввиду увеличение "военных" пенсий на 4,5%", - говорилось в сопроводительных документах. Помимо военнослужащих, закон распространяется на граждан, проходящих службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службы, органах по контролю за оборотом наркотиков и психотропных веществ, в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках Росгвардии, органах принудительного исполнения.

https://ria.ru/20231127/mrot-1912219919.html

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владимир путин, россия