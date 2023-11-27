Рейтинг@Mail.ru
Путин подписал закон о повышении военных пенсий - РИА Новости, 27.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:49 27.11.2023
https://ria.ru/20231127/pensii-1912221708.html
Путин подписал закон о повышении военных пенсий
Путин подписал закон о повышении военных пенсий - РИА Новости, 27.11.2023
Путин подписал закон о повышении военных пенсий
Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении военных пенсий с 1 октября 2024 года на 4,5%, соответствующий документ размещен на сайте официального РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T18:49
2023-11-27T18:49
владимир путин
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/04/1882241870_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_dedce3fcc99214942647eea5d747d288.jpg
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении военных пенсий с 1 октября 2024 года на 4,5%, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Отмечалось, что с 1 января 2012 года денежное довольствие учитывалось при исчислении пенсии в размере 54% и с 1 января 2013 года ежегодно увеличивалось на 2% до достижения 100%. "С 1 октября 2024 года размер денежного довольствия, учитываемого для исчисления пенсии предлагается установить на уровне 89,32 %, имея ввиду увеличение "военных" пенсий на 4,5%", - говорилось в сопроводительных документах. Помимо военнослужащих, закон распространяется на граждан, проходящих службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службы, органах по контролю за оборотом наркотиков и психотропных веществ, в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках Росгвардии, органах принудительного исполнения.
https://ria.ru/20231127/mrot-1912219919.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/04/1882241870_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_b7f94ae0f92db8c9dc0be1efbebde081.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, россия
Владимир Путин, Россия
Путин подписал закон о повышении военных пенсий

Путин подписал закон о повышении военных пенсий на 4,5% с 1 октября 2024 года

© РИА Новости / Александр Казаков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
© РИА Новости / Александр Казаков
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении военных пенсий с 1 октября 2024 года на 4,5%, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Отмечалось, что с 1 января 2012 года денежное довольствие учитывалось при исчислении пенсии в размере 54% и с 1 января 2013 года ежегодно увеличивалось на 2% до достижения 100%.
"С 1 октября 2024 года размер денежного довольствия, учитываемого для исчисления пенсии предлагается установить на уровне 89,32 %, имея ввиду увеличение "военных" пенсий на 4,5%", - говорилось в сопроводительных документах.
Помимо военнослужащих, закон распространяется на граждан, проходящих службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службы, органах по контролю за оборотом наркотиков и психотропных веществ, в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках Росгвардии, органах принудительного исполнения.
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
Путин подписал закон о повышении МРОТ
Вчера, 18:41
 
Владимир ПутинРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала