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В Севастополе уцелел памятник апостолу Андрею Первозванному
В Севастополе уцелел памятник апостолу Андрею Первозванному - РИА Новости, 27.11.2023
В Севастополе уцелел памятник апостолу Андрею Первозванному
Памятник апостолу Андрею Первозванному чудом уцелел в Севастополе во время сильнейшего шторма, сообщает Крымская митрополия в своем Telegram-канале. РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T14:00
2023-11-27T14:00
2023-11-27T14:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости. Памятник апостолу Андрею Первозванному чудом уцелел в Севастополе во время сильнейшего шторма, сообщает Крымская митрополия в своем Telegram-канале. "Чудо в Севастополе: памятник апостолу Андрею Первозванному уцелел в сильнейший шторм. Сильный ураган с волнами до 8 метров размыл набережную имени Андрея Первозванного в Севастополе, однако памятник апостолу стоит целым и невредимым посреди всех разрушений", - говорится в сообщении. Андрей Первозванный, также апостол Андрей - один из двенадцати апостолов, учеников Иисуса Христа.
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севастополь, иисус христос, общество, россия
Религия, Севастополь, Иисус Христос, Общество, Россия
В Севастополе уцелел памятник апостолу Андрею Первозванному
В Севастополе чудом уцелел памятник апостолу Андрею во время шторма