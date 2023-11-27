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В Севастополе уцелел памятник апостолу Андрею Первозванному - РИА Новости, 27.11.2023
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Религия
 
14:00 27.11.2023 (обновлено: 14:01 27.11.2023)
https://ria.ru/20231127/pamyatnik-1912117469.html
В Севастополе уцелел памятник апостолу Андрею Первозванному
В Севастополе уцелел памятник апостолу Андрею Первозванному - РИА Новости, 27.11.2023
В Севастополе уцелел памятник апостолу Андрею Первозванному
Памятник апостолу Андрею Первозванному чудом уцелел в Севастополе во время сильнейшего шторма, сообщает Крымская митрополия в своем Telegram-канале. РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T14:00
2023-11-27T14:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости. Памятник апостолу Андрею Первозванному чудом уцелел в Севастополе во время сильнейшего шторма, сообщает Крымская митрополия в своем Telegram-канале. "Чудо в Севастополе: памятник апостолу Андрею Первозванному уцелел в сильнейший шторм. Сильный ураган с волнами до 8 метров размыл набережную имени Андрея Первозванного в Севастополе, однако памятник апостолу стоит целым и невредимым посреди всех разрушений", - говорится в сообщении. Андрей Первозванный, также апостол Андрей - один из двенадцати апостолов, учеников Иисуса Христа.
https://ria.ru/20231127/shtorm-1912062419.html
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севастополь, иисус христос, общество, россия
Религия, Севастополь, Иисус Христос, Общество, Россия
В Севастополе уцелел памятник апостолу Андрею Первозванному

В Севастополе чудом уцелел памятник апостолу Андрею во время шторма

© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкВид на Константиновский форт и Севастопольскую бухту из вертолета
Вид на Константиновский форт и Севастопольскую бухту из вертолета - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Вид на Константиновский форт и Севастопольскую бухту из вертолета. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости. Памятник апостолу Андрею Первозванному чудом уцелел в Севастополе во время сильнейшего шторма, сообщает Крымская митрополия в своем Telegram-канале.
«
"Чудо в Севастополе: памятник апостолу Андрею Первозванному уцелел в сильнейший шторм. Сильный ураган с волнами до 8 метров размыл набережную имени Андрея Первозванного в Севастополе, однако памятник апостолу стоит целым и невредимым посреди всех разрушений", - говорится в сообщении.
Андрей Первозванный, также апостол Андрей - один из двенадцати апостолов, учеников Иисуса Христа.
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