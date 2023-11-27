https://ria.ru/20231127/pamyatnik-1912117469.html

В Севастополе уцелел памятник апостолу Андрею Первозванному

В Севастополе уцелел памятник апостолу Андрею Первозванному - РИА Новости, 27.11.2023

В Севастополе уцелел памятник апостолу Андрею Первозванному

Памятник апостолу Андрею Первозванному чудом уцелел в Севастополе во время сильнейшего шторма, сообщает Крымская митрополия в своем Telegram-канале. РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T14:00

2023-11-27T14:00

2023-11-27T14:01

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости. Памятник апостолу Андрею Первозванному чудом уцелел в Севастополе во время сильнейшего шторма, сообщает Крымская митрополия в своем Telegram-канале. "Чудо в Севастополе: памятник апостолу Андрею Первозванному уцелел в сильнейший шторм. Сильный ураган с волнами до 8 метров размыл набережную имени Андрея Первозванного в Севастополе, однако памятник апостолу стоит целым и невредимым посреди всех разрушений", - говорится в сообщении. Андрей Первозванный, также апостол Андрей - один из двенадцати апостолов, учеников Иисуса Христа.

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севастополь, иисус христос, общество, россия