https://ria.ru/20231127/netanyakhu-1912091390.html

СМИ: Нетаньяху хочет провести выборы по окончании военной операции в Газе

СМИ: Нетаньяху хочет провести выборы по окончании военной операции в Газе - РИА Новости, 27.11.2023

СМИ: Нетаньяху хочет провести выборы по окончании военной операции в Газе

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху прощупывает почву на предмет своего положения в правящей партии "Ликуд" на фоне эскалации конфликта и, по всей видимости,... РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T12:59

2023-11-27T12:59

2023-11-27T12:59

в мире

израиль

биньямин нетаньяху

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ТЕЛЬ-АВИВ, 27 ноя - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху прощупывает почву на предмет своего положения в правящей партии "Ликуд" на фоне эскалации конфликта и, по всей видимости, намерен провести выборы сразу после окончания военной операции в секторе Газа, сообщила в понедельник газета Yedioth Ahronoth со ссылкой на источники в партии. По данным издания, в последние дни премьер высвобождал время в своем плотном графике для проведения личных встреч с некоторыми депутатами парламента (кнессета) от партии "Ликуд" с целью "с целью прочувствовать атмосферу внутри партии" и на фоне общественного "запроса взять на себя ответственность за катастрофу 7 октября". "Нетаньяху опасается разговоров своей замене и хочет убедиться, что никто не присоединится к путчу против него. Он хочет "пощупать пульс" "Ликуда" и транслирует два основных посыла, которые звучат как его следующая предвыборная кампания: он обещает продолжать борьбу до конца, и он единственный, кто предотвратит создание палестинского правительства. Было ощущение, что он нацелился на выборы сразу после войны", - рассказал газете источник в "Ликуде", знакомый с ходом этих встреч и осведомленный о внутрипартийных дискуссиях. По словам источника издания, премьер не планирует оставлять свой пост, иронично заметив, что даже "бульдозер его не сдвинет". Газета отмечает, что в последние дни в "Ликуде" ведется сдержанная дискуссия о так называемом "дне после" войны. Высокопоставленный представитель партии рассказал изданию, что партия ранее рассматривала возможность замены Нетаньяху другим кандидатом в случае вотума недоверия правительству. Одним из кандидатов являлся председатель парламентского комитета по иностранным делам и обороне, депутата кнессета Юлий Эдельштейн. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших в секторе Газе с начала израильских ударов превысило 14,8 тысячи человек, пострадали свыше 36 тысяч. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231127/peremirie-1912079513.html

https://ria.ru/20231111/izrail-1908776438.html

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в мире, израиль, биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году