https://ria.ru/20231127/nedovolstvo-1912150568.html
"Нас бросили": в ВСУ пришли в ярость из-за действий Зеленского
"Нас бросили": в ВСУ пришли в ярость из-за действий Зеленского - РИА Новости, 27.11.2023
"Нас бросили": в ВСУ пришли в ярость из-за действий Зеленского
Солдаты Вооруженных сил Украины все чаще жалуются на действия президента Владимира Зеленского из-за скудного обеспечения армии, а также выражают недовольство... РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T15:27
2023-11-27T15:27
2023-11-27T15:27
в мире
владимир зеленский
вооруженные силы украины
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welt
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МОСКВА, 27 ноя —РИА Новости. Солдаты Вооруженных сил Украины все чаще жалуются на действия президента Владимира Зеленского из-за скудного обеспечения армии, а также выражают недовольство правительством страны и генералитетом, пишет немецкая газета Bild со ссылкой на украинских бойцов."Мы платим за свое оборудование, аренду, питание и ремонт транспортных средств. Что происходит со всеми деньгами, поступающими из-за рубежа? Мы все больше чувствуем себя брошенными правительством", — пожаловался один из солдат.Другой проблемой украинской армии стало отсутствие координации действий между отрядами, в чем солдаты винят генералитет, говорится в материале."Каждый отряд воюет сам за себя. Порой в полном неведении относительно отряда справа и слева, порой — в конкуренции с ними", — поделился военный.Ранее немецкий канал Welt сообщил, что командование ВСУ не дает солдатам никаких пауз для отдыха, поскольку предоставление военным отпуска означает новую волну мобилизации.
https://ria.ru/20231127/territorii-1912024585.html
https://ria.ru/20231127/vsu-1912134381.html
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в мире, владимир зеленский, вооруженные силы украины, bild, welt
В мире, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Bild, Welt
"Нас бросили": в ВСУ пришли в ярость из-за действий Зеленского
Bild: в ВСУ все больше растет недовольство Зеленским и генералитетом
МОСКВА, 27 ноя —РИА Новости.
Солдаты Вооруженных сил Украины все чаще жалуются на действия президента Владимира Зеленского из-за скудного обеспечения армии, а также выражают недовольство правительством страны и генералитетом, пишет немецкая газета Bild
со ссылкой на украинских бойцов.
"Мы платим за свое оборудование, аренду, питание и ремонт транспортных средств. Что происходит со всеми деньгами, поступающими из-за рубежа? Мы все больше чувствуем себя брошенными правительством", — пожаловался один из солдат.
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Другой проблемой украинской армии стало отсутствие координации действий между отрядами, в чем солдаты винят генералитет, говорится в материале.
"Каждый отряд воюет сам за себя. Порой в полном неведении относительно отряда справа и слева, порой — в конкуренции с ними", — поделился военный.
Ранее немецкий канал Welt
сообщил, что командование ВСУ не дает солдатам никаких пауз для отдыха, поскольку предоставление военным отпуска означает новую волну мобилизации.
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