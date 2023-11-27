https://ria.ru/20231127/nedovolstvo-1912150568.html

"Нас бросили": в ВСУ пришли в ярость из-за действий Зеленского

"Нас бросили": в ВСУ пришли в ярость из-за действий Зеленского - РИА Новости, 27.11.2023

"Нас бросили": в ВСУ пришли в ярость из-за действий Зеленского

Солдаты Вооруженных сил Украины все чаще жалуются на действия президента Владимира Зеленского из-за скудного обеспечения армии, а также выражают недовольство... РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T15:27

2023-11-27T15:27

2023-11-27T15:27

в мире

владимир зеленский

вооруженные силы украины

bild

welt

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МОСКВА, 27 ноя —РИА Новости. Солдаты Вооруженных сил Украины все чаще жалуются на действия президента Владимира Зеленского из-за скудного обеспечения армии, а также выражают недовольство правительством страны и генералитетом, пишет немецкая газета Bild со ссылкой на украинских бойцов."Мы платим за свое оборудование, аренду, питание и ремонт транспортных средств. Что происходит со всеми деньгами, поступающими из-за рубежа? Мы все больше чувствуем себя брошенными правительством", — пожаловался один из солдат.Другой проблемой украинской армии стало отсутствие координации действий между отрядами, в чем солдаты винят генералитет, говорится в материале."Каждый отряд воюет сам за себя. Порой в полном неведении относительно отряда справа и слева, порой — в конкуренции с ними", — поделился военный.Ранее немецкий канал Welt сообщил, что командование ВСУ не дает солдатам никаких пауз для отдыха, поскольку предоставление военным отпуска означает новую волну мобилизации.

https://ria.ru/20231127/territorii-1912024585.html

https://ria.ru/20231127/vsu-1912134381.html

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в мире, владимир зеленский, вооруженные силы украины, bild, welt