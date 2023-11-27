https://ria.ru/20231127/nakhodki-1912243910.html

На Кубани сообщили о находках при возведении развязки

На Кубани сообщили о находках при возведении развязки - РИА Новости, 27.11.2023

На Кубани сообщили о находках при возведении развязки

Около пяти тысяч патронов времен Великой Отечественной войны были найдены на месте строительства транспортной развязки в поселке Верхнебаканский в... РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T21:57

2023-11-27T21:57

2023-11-27T21:57

общество

новороссийск

краснодар

керчь

федеральное дорожное агентство (росавтодор)

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КРАСНОДАР, 27 ноя - РИА Новости. Около пяти тысяч патронов времен Великой Отечественной войны были найдены на месте строительства транспортной развязки в поселке Верхнебаканский в Новороссийске, там же произрастали и краснокнижные цветы ветреницы нежной, которые теперь пересаживают в местные парки, сообщили в пресс-службе Упрдор "Черноморье". Специалисты приступили к сооружению первых конструкций будущей многоуровневой транспортной развязки в поселке Верхнебаканский, в месте слияния двух федеральных трасс ‒ А-146 Краснодар – Верхнебаканский и А-290 Новороссийск – Керчь. По данным учреждения, развязку достроят к концу 2026 года. Её основными направлениями станут Краснодар, Анапа и Новороссийск. Объект станет частью проекта Росавтодора по строительству скоростных подходов на дальних подступах к Крымскому мосту. "До старта строительства были проведены работы по разминированию территории стройки на площади 164 тысяч квадратных метров – обязательная процедура при строительстве в местах активных боевых действий времен Великой Отечественной войны. Здесь нашли артиллерийский снаряд калибра 76 миллиметров, больше сорока отечественных гранат разных типов и около пяти тысяч стрелковых патронов калибра 7,62 миллиметра", - говорится в сообщении. Отмечается, что на месте будущей развязки также произрастают редкие растения, занесенные в Красную книгу России. Например, более трех тысяч экземпляров полевых цветов ветреницы нежной, а также почти две тысячи сосен Палласа и десяток кустов можжевельника высокого. Специалисты уже заканчивают их пересадку в парки поселка Верхнебаканского и Новороссийска. Ранее здесь обнаружили древний грунтовый могильник IV-III веков до нашей эры, в том числе могилу воина, который был похоронен вместе с конем. В каменном саркофаге сохранились также крупные фрагменты гераклейской амфоры, по мнению экспертов, встречающейся в Причерноморье достаточно редко.

https://ria.ru/20231127/arkheologiya-1912021703.html

https://ria.ru/20231121/griby-1910764430.html

новороссийск

краснодар

керчь

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общество, новороссийск, краснодар, керчь, федеральное дорожное агентство (росавтодор)