https://ria.ru/20231127/modelnaya_bibliotka-1912220278.html

Вторую модельную библиотеку нового поколения открыли в Королеве

Вторую модельную библиотеку нового поколения открыли в Королеве - РИА Новости, 27.11.2023

Вторую модельную библиотеку нового поколения открыли в Королеве

В этом году в подмосковном Королеве открыли вторую модельную библиотеку нового поколения на базе учреждения семейного чтения и досуга им. С. Я. Маршака в... РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T18:44

2023-11-27T18:44

2023-11-27T18:44

юбилейный

королев

федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. В этом году в подмосковном Королеве открыли вторую модельную библиотеку нового поколения на базе учреждения семейного чтения и досуга им. С. Я. Маршака в микрорайоне Юбилейный, сообщает пресс-служба администрации городского округа. В обновленном современном пространстве читателей встречает электронный гид, который подскажет, где искать нужную книгу, а также посетителей встречает робот Настя. С ней можно поговорить или сыграть в конкурсы и викторины. Пространство библиотеки поделено на несколько зон, здесь есть место для чтения, мастерские, кружки и студии для детей и взрослых. Библиотека отвечает всем современным требованиям и оснащена, в том числе и технологиями дополненной реальности. Например, есть интерактивная стена, на которой оживают сюжеты произведений Маршака. Также здесь можно увидеть и услышать голос писателя. Первая модельная библиотека работает в наукограде с 2021 года в микрорайоне Текстильщик. Здесь можно не только найти нужную книгу в обновленных фондах, но и посетить различные мастер-классы, лекции и встречи с интересными людьми. Обновленная библиотека старается быть полезной для всех возрастов, а современное цифровое оборудование стимулирует к развитию. В 2022 году на базе этой библиотеки был открыт первый в городе Центр поддержки технологий и инноваций Роспатента.

https://ria.ru/20231123/korolev-1911249857.html

юбилейный

королев

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юбилейный, королев, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)