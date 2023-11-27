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Вторую модельную библиотеку нового поколения открыли в Королеве - РИА Новости, 27.11.2023
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18:44 27.11.2023
https://ria.ru/20231127/modelnaya_bibliotka-1912220278.html
Вторую модельную библиотеку нового поколения открыли в Королеве
Вторую модельную библиотеку нового поколения открыли в Королеве - РИА Новости, 27.11.2023
Вторую модельную библиотеку нового поколения открыли в Королеве
В этом году в подмосковном Королеве открыли вторую модельную библиотеку нового поколения на базе учреждения семейного чтения и досуга им. С. Я. Маршака в... РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T18:44
2023-11-27T18:44
юбилейный
королев
федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. В этом году в подмосковном Королеве открыли вторую модельную библиотеку нового поколения на базе учреждения семейного чтения и досуга им. С. Я. Маршака в микрорайоне Юбилейный, сообщает пресс-служба администрации городского округа. В обновленном современном пространстве читателей встречает электронный гид, который подскажет, где искать нужную книгу, а также посетителей встречает робот Настя. С ней можно поговорить или сыграть в конкурсы и викторины. Пространство библиотеки поделено на несколько зон, здесь есть место для чтения, мастерские, кружки и студии для детей и взрослых. Библиотека отвечает всем современным требованиям и оснащена, в том числе и технологиями дополненной реальности. Например, есть интерактивная стена, на которой оживают сюжеты произведений Маршака. Также здесь можно увидеть и услышать голос писателя. Первая модельная библиотека работает в наукограде с 2021 года в микрорайоне Текстильщик. Здесь можно не только найти нужную книгу в обновленных фондах, но и посетить различные мастер-классы, лекции и встречи с интересными людьми. Обновленная библиотека старается быть полезной для всех возрастов, а современное цифровое оборудование стимулирует к развитию. В 2022 году на базе этой библиотеки был открыт первый в городе Центр поддержки технологий и инноваций Роспатента.
https://ria.ru/20231123/korolev-1911249857.html
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353
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юбилейный, королев, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
Юбилейный, Королев, Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)

Вторую модельную библиотеку нового поколения открыли в Королеве

© Фото : пресс-служба администрации КоролеваВторую модельную библиотеку нового поколения открыли в Королеве
Вторую модельную библиотеку нового поколения открыли в Королеве - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
© Фото : пресс-служба администрации Королева
Вторую модельную библиотеку нового поколения открыли в Королеве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. В этом году в подмосковном Королеве открыли вторую модельную библиотеку нового поколения на базе учреждения семейного чтения и досуга им. С. Я. Маршака в микрорайоне Юбилейный, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
В обновленном современном пространстве читателей встречает электронный гид, который подскажет, где искать нужную книгу, а также посетителей встречает робот Настя. С ней можно поговорить или сыграть в конкурсы и викторины.
Пространство библиотеки поделено на несколько зон, здесь есть место для чтения, мастерские, кружки и студии для детей и взрослых.
Новый образовательный комплекс открылся в Королеве в 2023 году - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
Новый образовательный комплекс открылся в Королеве в 2023 году
23 ноября, 10:30
Библиотека отвечает всем современным требованиям и оснащена, в том числе и технологиями дополненной реальности. Например, есть интерактивная стена, на которой оживают сюжеты произведений Маршака. Также здесь можно увидеть и услышать голос писателя.
Первая модельная библиотека работает в наукограде с 2021 года в микрорайоне Текстильщик. Здесь можно не только найти нужную книгу в обновленных фондах, но и посетить различные мастер-классы, лекции и встречи с интересными людьми. Обновленная библиотека старается быть полезной для всех возрастов, а современное цифровое оборудование стимулирует к развитию.
В 2022 году на базе этой библиотеки был открыт первый в городе Центр поддержки технологий и инноваций Роспатента.
 
ЮбилейныйКоролевФедеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)
 
 
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