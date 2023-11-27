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Минпросвещения РФ запустило проект по развитию медиаграмотности школьников - РИА Новости, 27.11.2023
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15:05 27.11.2023 (обновлено: 18:04 27.11.2023)
https://ria.ru/20231127/mediagramotnost-1912142596.html
Минпросвещения РФ запустило проект по развитию медиаграмотности школьников
Минпросвещения РФ запустило проект по развитию медиаграмотности школьников - РИА Новости, 27.11.2023
Минпросвещения РФ запустило проект по развитию медиаграмотности школьников
Минпросвещения России запустило проект по развитию медиаграмотности школьников, он поможет научить отделять правду от фейков, работать с социальными сетями и... РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T15:05
2023-11-27T18:04
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Минпросвещения России запустило проект по развитию медиаграмотности школьников, он поможет научить отделять правду от фейков, работать с социальными сетями и информацией, заявила заместитель министра просвещения РФ Анастасия Зырянова. "Мы запустили масштабный проект по развитию медиаграмотности школьников - умению находить и пользоваться достоверными источникам, в том числе в сети интернет, а также новостной информацией", - сказала Зырянова на пресс-конференции в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". Она отметила, что медиаклассы открыты уже в ряде субъектов страны, в том числе Москве, Санкт-Петербурге, Тюменской, Калужской, Ульяновской областях, Ставропольском крае, республике Тыва и Донецкой народной республике. Школьники на профориентации учатся отделять правду от фейков, работать с социальными сетями и информацией, пояснила Зырянова. По ее словам, сегодня благодаря единой сети передачи данных заблокирован доступ образовательных организаций к уже почти 2 тысячам интернет-ресурсам, которые содержали деструктивную, рекламную, игровую или прочую ненужную информацию.
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Минпросвещения РФ запустило проект по развитию медиаграмотности школьников

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкУченики в классе в школе Екатеринбурга
Ученики в классе в школе Екатеринбурга - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Минпросвещения России запустило проект по развитию медиаграмотности школьников, он поможет научить отделять правду от фейков, работать с социальными сетями и информацией, заявила заместитель министра просвещения РФ Анастасия Зырянова.
"Мы запустили масштабный проект по развитию медиаграмотности школьников - умению находить и пользоваться достоверными источникам, в том числе в сети интернет, а также новостной информацией", - сказала Зырянова на пресс-конференции в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
Она отметила, что медиаклассы открыты уже в ряде субъектов страны, в том числе Москве, Санкт-Петербурге, Тюменской, Калужской, Ульяновской областях, Ставропольском крае, республике Тыва и Донецкой народной республике.
Школьники на профориентации учатся отделять правду от фейков, работать с социальными сетями и информацией, пояснила Зырянова.
Школьное образование в эпоху фейков
Школьное образование в эпоху фейков
Вчера, 18:02
По ее словам, сегодня благодаря единой сети передачи данных заблокирован доступ образовательных организаций к уже почти 2 тысячам интернет-ресурсам, которые содержали деструктивную, рекламную, игровую или прочую ненужную информацию.
 
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