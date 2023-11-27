https://ria.ru/20231127/lavrov-1912094670.html
Выступление Лаврова на форуме "Примаковские чтения"
Выступление Лаврова на форуме "Примаковские чтения" - РИА Новости, 27.11.2023
Выступление Лаврова на форуме "Примаковские чтения"
Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступает на форуме "Примаковские чтения". РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T13:05
2023-11-27T13:05
2023-11-27T13:05
сергей лавров
россия
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступает на форуме "Примаковские чтения".
россия
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Лавров на форуме "Примаковские чтения"
Лавров на форуме "Примаковские чтения"
2023-11-27T13:05
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PT87M00S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей лавров, россия, видео
Сергей Лавров, Россия
Выступление Лаврова на форуме "Примаковские чтения"
Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступает на форуме "Примаковские чтения".
2023-11-27T13:05
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PT87M00S
Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступает на форуме "Примаковские чтения".