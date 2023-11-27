https://ria.ru/20231127/krym-1912038099.html

В Крыму из-за непогоды остаются без света почти 400 тысяч жителей

В Крыму из-за непогоды остаются без света почти 400 тысяч жителей - РИА Новости, 27.11.2023

В Крыму из-за непогоды остаются без света почти 400 тысяч жителей

В Крыму после удара стихии остаются без света почти 400 тысяч жителей, заявил советник главы республики Олег Крючков. РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T10:14

2023-11-27T10:14

2023-11-27T13:18

республика крым

происшествия

олег крючков

сильный шторм на черноморском побережье россии

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. В Крыму после удара стихии остаются без света почти 400 тысяч жителей, заявил советник главы республики Олег Крючков. "У нас 400 тысяч крымчан на данный момент находятся без света", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24". Средиземноморский циклон принес в Крым штормовую погоду с ливнями и ветром ураганной силы до 40 метров в секунду. Многие села обесточены, повалены деревья, есть повреждения газопроводов, на море сильный шторм, волнами заливает прибрежные районы Евпатории, трасса Саки - Евпатория перекрыта из-за подтопления. В Севастополе понедельник объявлен нерабочим днем для работников соцсферы из-за штормовой погоды, а в Крыму - выходной день для всех.

https://ria.ru/20231127/akvarium-1912029785.html

республика крым

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Эвакуация с подтопленных территорий в Крыму Эвакуация с подтопленных территорий в Крыму 2023-11-27T10:14 true PT0M31S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

республика крым, происшествия, олег крючков, сильный шторм на черноморском побережье россии