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В Крыму из-за непогоды остаются без света почти 400 тысяч жителей - РИА Новости, 27.11.2023
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10:14 27.11.2023 (обновлено: 13:18 27.11.2023)
https://ria.ru/20231127/krym-1912038099.html
В Крыму из-за непогоды остаются без света почти 400 тысяч жителей
В Крыму из-за непогоды остаются без света почти 400 тысяч жителей - РИА Новости, 27.11.2023
В Крыму из-за непогоды остаются без света почти 400 тысяч жителей
В Крыму после удара стихии остаются без света почти 400 тысяч жителей, заявил советник главы республики Олег Крючков. РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T10:14
2023-11-27T13:18
республика крым
происшествия
олег крючков
сильный шторм на черноморском побережье россии
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. В Крыму после удара стихии остаются без света почти 400 тысяч жителей, заявил советник главы республики Олег Крючков. "У нас 400 тысяч крымчан на данный момент находятся без света", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24". Средиземноморский циклон принес в Крым штормовую погоду с ливнями и ветром ураганной силы до 40 метров в секунду. Многие села обесточены, повалены деревья, есть повреждения газопроводов, на море сильный шторм, волнами заливает прибрежные районы Евпатории, трасса Саки - Евпатория перекрыта из-за подтопления. В Севастополе понедельник объявлен нерабочим днем для работников соцсферы из-за штормовой погоды, а в Крыму - выходной день для всех.
https://ria.ru/20231127/akvarium-1912029785.html
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Эвакуация с подтопленных территорий в Крыму
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республика крым, происшествия, олег крючков, сильный шторм на черноморском побережье россии
Республика Крым, Происшествия, Олег Крючков, Сильный шторм на Черноморском побережье России
В Крыму из-за непогоды остаются без света почти 400 тысяч жителей

В Крыму после удара стихии остаются без света почти 400 тысяч жителей

Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. В Крыму после удара стихии остаются без света почти 400 тысяч жителей, заявил советник главы республики Олег Крючков.
"У нас 400 тысяч крымчан на данный момент находятся без света", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
Средиземноморский циклон принес в Крым штормовую погоду с ливнями и ветром ураганной силы до 40 метров в секунду. Многие села обесточены, повалены деревья, есть повреждения газопроводов, на море сильный шторм, волнами заливает прибрежные районы Евпатории, трасса Саки - Евпатория перекрыта из-за подтопления. В Севастополе понедельник объявлен нерабочим днем для работников соцсферы из-за штормовой погоды, а в Крыму - выходной день для всех.
Институт биологии южных морей имени А. О. Ковалевского РАН - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
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Вчера, 09:36
 
Республика КрымПроисшествияОлег КрючковСильный шторм на Черноморском побережье России
 
 
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