https://ria.ru/20231127/krym-1912038099.html
В Крыму из-за непогоды остаются без света почти 400 тысяч жителей
В Крыму из-за непогоды остаются без света почти 400 тысяч жителей - РИА Новости, 27.11.2023
В Крыму из-за непогоды остаются без света почти 400 тысяч жителей
В Крыму после удара стихии остаются без света почти 400 тысяч жителей, заявил советник главы республики Олег Крючков. РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T10:14
2023-11-27T10:14
2023-11-27T13:18
республика крым
происшествия
олег крючков
сильный шторм на черноморском побережье россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1b/1912096944_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_83a24aa3a39e1f64e17cda71ad29eee4.jpg
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. В Крыму после удара стихии остаются без света почти 400 тысяч жителей, заявил советник главы республики Олег Крючков. "У нас 400 тысяч крымчан на данный момент находятся без света", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24". Средиземноморский циклон принес в Крым штормовую погоду с ливнями и ветром ураганной силы до 40 метров в секунду. Многие села обесточены, повалены деревья, есть повреждения газопроводов, на море сильный шторм, волнами заливает прибрежные районы Евпатории, трасса Саки - Евпатория перекрыта из-за подтопления. В Севастополе понедельник объявлен нерабочим днем для работников соцсферы из-за штормовой погоды, а в Крыму - выходной день для всех.
https://ria.ru/20231127/akvarium-1912029785.html
республика крым
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1b/1912096944_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_65023c35928c98b2f99759b56f735a50.jpg
Эвакуация с подтопленных территорий в Крыму
Эвакуация с подтопленных территорий в Крыму
2023-11-27T10:14
true
PT0M31S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика крым, происшествия, олег крючков, сильный шторм на черноморском побережье россии
Республика Крым, Происшествия, Олег Крючков, Сильный шторм на Черноморском побережье России
В Крыму из-за непогоды остаются без света почти 400 тысяч жителей
В Крыму после удара стихии остаются без света почти 400 тысяч жителей