https://ria.ru/20231127/krym-1912015313.html

На Крым в понедельник обрушатся ураганный ветер и дожди со снегом

На Крым в понедельник обрушатся ураганный ветер и дожди со снегом - РИА Новости, 27.11.2023

На Крым в понедельник обрушатся ураганный ветер и дожди со снегом

В Крыму в понедельник ожидаются ураганный ветер и дожди со снегом, сообщается в Telegram-канале оперштаба республики. РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T06:56

2023-11-27T06:56

2023-11-27T07:28

евпатория

саки (крым)

судак

сильный шторм на черноморском побережье россии

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. В Крыму в понедельник ожидаются ураганный ветер и дожди со снегом, сообщается в Telegram-канале оперштаба республики. "В связи с прохождением средиземноморского циклона сегодня в республике ожидаются сложные погодные условия: дожди, местами очень сильные, 27 ноября переходящие в мокрый снег, в горах снег; на дорогах гололедица", - говорится в сообщении. Добавляется, что в течение дня в республике вновь будет бушевать ураганный ветер, его порывы будут достигать 28-33 метров в секунду. Средиземноморский циклон принес в Крым штормовую погоду с ливнями и ветром ураганной силы. Многие села Крыма обесточены, повалено много деревьев, есть повреждения газопроводов, на море сильный шторм, волнами заливает прибрежные районы Евпатории. Идет эвакуация людей из подтопленных домовладений. В Евпатории остановили трамваи. Трасса Саки - Евпатория перекрыта из-за подтопления, организован объезд. Также перекрыта часть трассы на побережье между городом Судак и селом Морское, между селами Митяево и Трудовое Сакского района. На горной трассе Симферополь - Ялта остановлена работа троллейбусов. В Севастополе из-за штормовой погоды понедельник объявлен нерабочим днем для работников образования, культуры и спорта, в Крыму выходной объявлен для всех.

https://ria.ru/20231127/feyki-1911999144.html

евпатория

саки (крым)

судак

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евпатория, саки (крым), судак, сильный шторм на черноморском побережье россии