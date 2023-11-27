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В Красноярске ввели режим "черного неба" - РИА Новости, 27.11.2023
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13:12 27.11.2023 (обновлено: 13:13 27.11.2023)
https://ria.ru/20231127/krasnoyarsk-1912097260.html
В Красноярске ввели режим "черного неба"
В Красноярске ввели режим "черного неба" - РИА Новости, 27.11.2023
В Красноярске ввели режим "черного неба"
Режим "черного неба" объявлен с вечера понедельника и до четверга в Красноярске, а в Ачинске и Назарове до вечера вторника, сообщает региональный главк... РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T13:12
2023-11-27T13:13
общество
красноярск
ачинск
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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КРАСНОЯРСК, 27 ноя - РИА Новости. Режим "черного неба" объявлен с вечера понедельника и до четверга в Красноярске, а в Ачинске и Назарове до вечера вторника, сообщает региональный главк Роспотребнадзора. "Сегодня с 19.00 (15.00 мск) Среднесибирским УГМС вводится режим НМУ (неблагоприятных метеоусловий – ред.) в трёх городах края, который продлится: в Красноярске - до 19.00 часов 30 ноября. В Ачинске и Назарове до 19.00 часов завтрашнего дня — 28 ноября", - говорится в сообщении. В связи с введенным режимом Роспотребнадзор усилил мониторинг атмосферного воздуха на территории перечисленных городов. "Черное небо" периодически объявляют в Красноярске и в других городах края. Это наименование режима неблагоприятных метеоусловий, который вводится при возникновении метеорологических условий, сочетания ряда факторов, когда затрудняется рассеивание вредных примесей в атмосфере. Специалисты Роспотребнадзора в дни режима НМУ советуют не открывать окна для проветривания помещений, соблюдать питьевой режим, чаще проводить влажную уборку и по возможности реже выходить на улицу.
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общество, красноярск, ачинск, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Общество, Красноярск, Ачинск, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В Красноярске ввели режим "черного неба"

В Красноярске и двух городах края ввели режим "черного неба"

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкВид на покрытые смогом жилые кварталы Красноярска во время действия режима неблагоприятных метеорологических условий
Вид на покрытые смогом жилые кварталы Красноярска во время действия режима неблагоприятных метеорологических условий - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Вид на покрытые смогом жилые кварталы Красноярска во время действия режима неблагоприятных метеорологических условий. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 27 ноя - РИА Новости. Режим "черного неба" объявлен с вечера понедельника и до четверга в Красноярске, а в Ачинске и Назарове до вечера вторника, сообщает региональный главк Роспотребнадзора.
«
"Сегодня с 19.00 (15.00 мск) Среднесибирским УГМС вводится режим НМУ (неблагоприятных метеоусловий – ред.) в трёх городах края, который продлится: в Красноярске - до 19.00 часов 30 ноября. В Ачинске и Назарове до 19.00 часов завтрашнего дня — 28 ноября", - говорится в сообщении.
В связи с введенным режимом Роспотребнадзор усилил мониторинг атмосферного воздуха на территории перечисленных городов.
"Черное небо" периодически объявляют в Красноярске и в других городах края. Это наименование режима неблагоприятных метеоусловий, который вводится при возникновении метеорологических условий, сочетания ряда факторов, когда затрудняется рассеивание вредных примесей в атмосфере.
Специалисты Роспотребнадзора в дни режима НМУ советуют не открывать окна для проветривания помещений, соблюдать питьевой режим, чаще проводить влажную уборку и по возможности реже выходить на улицу.
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ОбществоКрасноярскАчинскФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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