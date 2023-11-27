https://ria.ru/20231127/krasnoyarsk-1912097260.html

В Красноярске ввели режим "черного неба"

В Красноярске ввели режим "черного неба" - РИА Новости, 27.11.2023

В Красноярске ввели режим "черного неба"

Режим "черного неба" объявлен с вечера понедельника и до четверга в Красноярске, а в Ачинске и Назарове до вечера вторника, сообщает региональный главк... РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T13:12

2023-11-27T13:12

2023-11-27T13:13

общество

красноярск

ачинск

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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КРАСНОЯРСК, 27 ноя - РИА Новости. Режим "черного неба" объявлен с вечера понедельника и до четверга в Красноярске, а в Ачинске и Назарове до вечера вторника, сообщает региональный главк Роспотребнадзора. "Сегодня с 19.00 (15.00 мск) Среднесибирским УГМС вводится режим НМУ (неблагоприятных метеоусловий – ред.) в трёх городах края, который продлится: в Красноярске - до 19.00 часов 30 ноября. В Ачинске и Назарове до 19.00 часов завтрашнего дня — 28 ноября", - говорится в сообщении. В связи с введенным режимом Роспотребнадзор усилил мониторинг атмосферного воздуха на территории перечисленных городов. "Черное небо" периодически объявляют в Красноярске и в других городах края. Это наименование режима неблагоприятных метеоусловий, который вводится при возникновении метеорологических условий, сочетания ряда факторов, когда затрудняется рассеивание вредных примесей в атмосфере. Специалисты Роспотребнадзора в дни режима НМУ советуют не открывать окна для проветривания помещений, соблюдать питьевой режим, чаще проводить влажную уборку и по возможности реже выходить на улицу.

https://ria.ru/20230204/vilfand-1849684418.html

красноярск

ачинск

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общество, красноярск, ачинск, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)