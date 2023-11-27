https://ria.ru/20231127/kontrnastuplenie-1912145343.html

В Раде потребовали наказать генералов за провал контрнаступления

В Раде потребовали наказать генералов за провал контрнаступления - РИА Новости, 27.11.2023

В Раде потребовали наказать генералов за провал контрнаступления

Депутат Верховной рады Украины от партии "Слуга народа" Марьяна Безуглая заявила, что главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный и весь генералитет РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T15:10

2023-11-27T15:10

2023-11-27T15:10

специальная военная операция на украине

в мире

украина

валерий залужный

вооруженные силы украины

верховная рада украины

ситуация в днр и лнр

https://cdnn21.img.ria.ru/images/154902/74/1549027487_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c62685d0ad928b29c5731da4bc1e1f21.jpg

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины от партии "Слуга народа" Марьяна Безуглая заявила, что главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный и весь генералитет ВСУ должны понести наказание за то, что не имеют плана продолжения боевых действий и за провал контрнаступления. Ранее Безуглая заявила, что главком ВСУ Залужный не представил никакого плана действий на следующий год. По ее словам, "такое руководство должно уйти". Позже украинский парламентарий и член комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский, комментируя критику командования ВСУ со стороны Безуглой, заявил, что ее пребывание в Раде представляет угрозу национальной безопасности Украины. Как подчеркивает Безуглая, независимой системы оценки эффективности проводимых операций ВСУ нет, все ее попытки провести такую оценку наталкиваются на внутреннее сопротивление. "Ни один генерал не наказан. Речь идет не о том, чтобы не посадить, мы как раз сделали всем военнослужащим законодательно "боевой иммунитет", а о том, что снимают десятки комбригов, но ни один генерал в результате служебного расследования не был понижен", - написала Безуглая в соцсети.Безуглая отметила, что как в прошлом году, так и в 2023 году нет разработанного военными плана обороны и наступления, где просчитываются все риски для армии. По словам депутата, генералитет ВСУ разделен на внутренние фракции и представляет из себя касту, которая получила огромное состояние и власть. Такую власть и влияние военное руководство страны, как утверждает Безуглая, получило при каденции тогдашнего министра обороны Алексея Резникова. "Мы должны менять армию, чтобы победить", - пишет депутат и возлагает ответственность за провал контрнаступления на руководство ВСУ. "Если дать 47 бригаде "Брэдли", но "прощелкать" на них динамическую защиту на складах Координационных советов по логистике, а затем, не проведя доразведку, заставить наступать "Брэдлями" по минным полям, то мы получим уничтоженные "Брэдли" и убитых и раненых украинских граждан. На это не хватит ни 100, ни 300 американских машин", - подчеркнула она. Ранее издание "Украинская правда" со ссылкой на источники в украинском военно-политическом руководстве сообщало, что министр обороны Умеров хочет уволить троих командующих украинскими войсками. Кандидатами на увольнение, по данным издания, стали командующий медицинскими силами ВСУ Татьяна Остащенко, командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский и командующий объединенными силами ВСУ Сергей Наев. Ранее ряд украинских и западных СМИ писал о вероятном конфликте Зеленского и Залужного. Журналисты газеты Washington Post отмечали, что Залужный, пользующийся популярностью среди сограждан, может представлять угрозу для Зеленского, если решит начать политическую карьеру. К одному из косвенных признаков конфликта между ними журналисты отнесли недавние заявления Залужного о тупике на фронте и невозможности "глубокого и красивого прорыва" украинских войск, от которых постарался отмахнуться Зеленский, заявив об усталости военных.

https://ria.ru/20231126/tanki-1911916762.html

https://ria.ru/20231126/dezertir-1911846460.html

https://ria.ru/20231107/voyna-1907810051.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, валерий залужный, вооруженные силы украины, верховная рада украины, ситуация в днр и лнр