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Международный конкурс ледовых и снежных скульптур стартовал в Якутске - РИА Новости, 27.11.2023
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12:04 27.11.2023 (обновлено: 13:04 27.11.2023)
https://ria.ru/20231127/konkurs-1912071026.html
Международный конкурс ледовых и снежных скульптур стартовал в Якутске
Международный конкурс ледовых и снежных скульптур стартовал в Якутске - РИА Новости, 27.11.2023
Международный конкурс ледовых и снежных скульптур стартовал в Якутске
Международный конкурс ледовых и снежных скульптур стартовал в Якутске в рамках ежегодного конкурса "Зима начинается с Якутии", сообщает городская администрация. РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T12:04
2023-11-27T13:04
республика саха (якутия)
республика саха (якутия)
евгений григорьев
якутск
россия
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ЯКУТСК, 27 ноя - РИА Новости. Международный конкурс ледовых и снежных скульптур стартовал в Якутске в рамках ежегодного конкурса "Зима начинается с Якутии", сообщает городская администрация. Мероприятия фестиваля "Зима начинается с Якутии" пройдут в Якутске с 27 ноября по 4 декабря. "Сегодня, 27 ноября, на площади Орджоникидзе состоялось торжественное открытие Международного конкурса ледовых и снежных скульптур "Бриллианты Якутии". На конкурс приехали команды из Монголии, Хабаровского края и Республики Тыва", - рассказали в пресс-службе. Участников конкурса приветствовал глава города Евгений Григорьев. Якутию на конкурсе представляют 10 команд из восьми улусов, а также столицы республики. Итоги будут подведены 3 декабря. "После открытия на площади Орджоникидзе состоялся блиц-турнир по ледовым скульптурам. В этом году блиц-турнир посвящен VIII Международным спортивным играм "Дети Азии", которые пройдут в Якутске летом 2024 года. По традиции основной конкурс пройдет в ледовом парке "Северное сияние" в 202 микрорайоне. Темой для ледовых скульптур в этом году выбрали "Мир будущего", снежные скульптуры – на свободную тему", - добавили в пресс-службе. Ранее сообщалось, что на ежегодном фестивале "Зима начинается с Якутии" зажигается первая новогодняя елка в стране. Миссия по зажжению главной в городе елки ежегодно возлагается на российского Деда Мороза из Великого Устюга и якутского повелителя зимы Чысхаана с полюса холода.
https://ria.ru/20231109/yakutsk-1908349804.html
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республика саха (якутия), евгений григорьев, якутск, россия
Республика Саха (Якутия), Республика Саха (Якутия), Евгений Григорьев, Якутск, Россия

Международный конкурс ледовых и снежных скульптур стартовал в Якутске

© Фото : Предоставлено пресс-службой Окружной администрации г. ЯкутскаОткрытие Международного конкурса ледовых и снежных скульптур в Якутске. 27 ноября 2023
Открытие Международного конкурса ледовых и снежных скульптур в Якутске. 27 ноября 2023 - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
© Фото : Предоставлено пресс-службой Окружной администрации г. Якутска
Открытие Международного конкурса ледовых и снежных скульптур в Якутске. 27 ноября 2023
Читать ria.ru в
ЯКУТСК, 27 ноя - РИА Новости. Международный конкурс ледовых и снежных скульптур стартовал в Якутске в рамках ежегодного конкурса "Зима начинается с Якутии", сообщает городская администрация.
Мероприятия фестиваля "Зима начинается с Якутии" пройдут в Якутске с 27 ноября по 4 декабря.
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"Сегодня, 27 ноября, на площади Орджоникидзе состоялось торжественное открытие Международного конкурса ледовых и снежных скульптур "Бриллианты Якутии". На конкурс приехали команды из Монголии, Хабаровского края и Республики Тыва", - рассказали в пресс-службе.
Участников конкурса приветствовал глава города Евгений Григорьев. Якутию на конкурсе представляют 10 команд из восьми улусов, а также столицы республики. Итоги будут подведены 3 декабря.
"После открытия на площади Орджоникидзе состоялся блиц-турнир по ледовым скульптурам. В этом году блиц-турнир посвящен VIII Международным спортивным играм "Дети Азии", которые пройдут в Якутске летом 2024 года. По традиции основной конкурс пройдет в ледовом парке "Северное сияние" в 202 микрорайоне. Темой для ледовых скульптур в этом году выбрали "Мир будущего", снежные скульптуры – на свободную тему", - добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что на ежегодном фестивале "Зима начинается с Якутии" зажигается первая новогодняя елка в стране. Миссия по зажжению главной в городе елки ежегодно возлагается на российского Деда Мороза из Великого Устюга и якутского повелителя зимы Чысхаана с полюса холода.
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