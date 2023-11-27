https://ria.ru/20231127/konkurs-1912071026.html

Международный конкурс ледовых и снежных скульптур стартовал в Якутске

Международный конкурс ледовых и снежных скульптур стартовал в Якутске - РИА Новости, 27.11.2023

Международный конкурс ледовых и снежных скульптур стартовал в Якутске

Международный конкурс ледовых и снежных скульптур стартовал в Якутске в рамках ежегодного конкурса "Зима начинается с Якутии", сообщает городская администрация. РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T12:04

2023-11-27T12:04

2023-11-27T13:04

республика саха (якутия)

республика саха (якутия)

евгений григорьев

якутск

россия

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ЯКУТСК, 27 ноя - РИА Новости. Международный конкурс ледовых и снежных скульптур стартовал в Якутске в рамках ежегодного конкурса "Зима начинается с Якутии", сообщает городская администрация. Мероприятия фестиваля "Зима начинается с Якутии" пройдут в Якутске с 27 ноября по 4 декабря. "Сегодня, 27 ноября, на площади Орджоникидзе состоялось торжественное открытие Международного конкурса ледовых и снежных скульптур "Бриллианты Якутии". На конкурс приехали команды из Монголии, Хабаровского края и Республики Тыва", - рассказали в пресс-службе. Участников конкурса приветствовал глава города Евгений Григорьев. Якутию на конкурсе представляют 10 команд из восьми улусов, а также столицы республики. Итоги будут подведены 3 декабря. "После открытия на площади Орджоникидзе состоялся блиц-турнир по ледовым скульптурам. В этом году блиц-турнир посвящен VIII Международным спортивным играм "Дети Азии", которые пройдут в Якутске летом 2024 года. По традиции основной конкурс пройдет в ледовом парке "Северное сияние" в 202 микрорайоне. Темой для ледовых скульптур в этом году выбрали "Мир будущего", снежные скульптуры – на свободную тему", - добавили в пресс-службе. Ранее сообщалось, что на ежегодном фестивале "Зима начинается с Якутии" зажигается первая новогодняя елка в стране. Миссия по зажжению главной в городе елки ежегодно возлагается на российского Деда Мороза из Великого Устюга и якутского повелителя зимы Чысхаана с полюса холода.

https://ria.ru/20231109/yakutsk-1908349804.html

https://ria.ru/20231109/yakutiya-1908346567.html

республика саха (якутия)

якутск

россия

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республика саха (якутия), евгений григорьев, якутск, россия