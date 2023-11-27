https://ria.ru/20231127/kongress_molodykh_uchenykh-1912193335.html

Конгресс молодых ученых готовится принять гостей, несмотря на непогоду

Конгресс молодых ученых готовится принять гостей, несмотря на непогоду - РИА Новости, 27.11.2023

Конгресс молодых ученых готовится принять гостей, несмотря на непогоду

Сложные метеоусловия в Сочи не станут помехой для проведения III Конгресса молодых ученых, который начнет свою работу 28 ноября на федеральной территории... РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T17:23

2023-11-27T17:23

2023-11-27T17:23

фонд "росконгресс"

сочи

конгрессы

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Сложные метеоусловия в Сочи не станут помехой для проведения III Конгресса молодых ученых, который начнет свою работу 28 ноября на федеральной территории "Сириус", сообщает пресс-служба фонда "Росконгресс". В этом году Конгресс молодых ученых соберет свыше 5000 участников. Ожидается участие международных специалистов из более чем 25 стран мира, в числе которых: Республика Беларусь, Китай, Иран, Республика Куба, ЮАР, Казахстан и другие. Деловая программа III Конгресса молодых ученых насчитывает более 100 мероприятий. В работе экспертных сессий, круглых столов, лекций и мастер-классов примут участие свыше 700 спикеров и модераторов, говорится в сообщении. Дополнит мероприятия Конгресса выставка современных российских технологий, в рамках которой будут работать порядка 40 стендов. Среди участников - ведущие образовательные учреждения, научно-исследовательские центры мирового уровня, государственные и частные компании, которые занимаются развитием наукоемких технологий в России, а также научные интерактивные пространства. Площадь экспозиции в этом году составит порядка шести тысяч квадратных метров, что существенно больше, чем в прошлом году, уточнили в пресс-службе. Там добавили, что для удобства гостей и участников Конгресса предусмотрены шаттлы, которые будут курсировать по маршрутам, связывающим ключевые логистические точки мероприятия: аэропорт, вокзал, места проживания и площадку мероприятия – Парк науки и искусства "Сириус".

https://ria.ru/20231122/kongress_molodykh_uchenykh-1911022517.html

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фонд "росконгресс", сочи, конгрессы