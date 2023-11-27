Конгресс молодых ученых готовится принять гостей, несмотря на непогоду
© Фотохост Конгресса молодых учёных
Подготовка к III Конгрессу молодых ученых
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Сложные метеоусловия в Сочи не станут помехой для проведения III Конгресса молодых ученых, который начнет свою работу 28 ноября на федеральной территории "Сириус", сообщает пресс-служба фонда "Росконгресс".
В этом году Конгресс молодых ученых соберет свыше 5000 участников. Ожидается участие международных специалистов из более чем 25 стран мира, в числе которых: Республика Беларусь, Китай, Иран, Республика Куба, ЮАР, Казахстан и другие. Деловая программа III Конгресса молодых ученых насчитывает более 100 мероприятий. В работе экспертных сессий, круглых столов, лекций и мастер-классов примут участие свыше 700 спикеров и модераторов, говорится в сообщении.
Дополнит мероприятия Конгресса выставка современных российских технологий, в рамках которой будут работать порядка 40 стендов. Среди участников - ведущие образовательные учреждения, научно-исследовательские центры мирового уровня, государственные и частные компании, которые занимаются развитием наукоемких технологий в России, а также научные интерактивные пространства. Площадь экспозиции в этом году составит порядка шести тысяч квадратных метров, что существенно больше, чем в прошлом году, уточнили в пресс-службе.
Там добавили, что для удобства гостей и участников Конгресса предусмотрены шаттлы, которые будут курсировать по маршрутам, связывающим ключевые логистические точки мероприятия: аэропорт, вокзал, места проживания и площадку мероприятия – Парк науки и искусства "Сириус".