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Экс-госсекретарь США предостерег от национализации "Киевстара" - РИА Новости, 27.11.2023
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16:30 27.11.2023
https://ria.ru/20231127/kievstar-1912172580.html
Экс-госсекретарь США предостерег от национализации "Киевстара"
Экс-госсекретарь США предостерег от национализации "Киевстара" - РИА Новости, 27.11.2023
Экс-госсекретарь США предостерег от национализации "Киевстара"
Экс-госсекретарь США Майк Помпео, который недавно стал независимым неисполнительным директором совета директоров одного из крупнейших мобильных операторов... РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T16:30
2023-11-27T16:30
украина
сша
майк помпео
киевстар
в мире
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Экс-госсекретарь США Майк Помпео, который недавно стал независимым неисполнительным директором совета директоров одного из крупнейших мобильных операторов Украины "Киевстар", заявил, что национализация компании стала бы очень большой ошибкой. Служба безопасности Украины 6 октября сообщала об аресте всех украинских активов российских предпринимателей Михаила Фридмана, Петра Авена и Андрея Косогова на сумму более 463 миллионов долларов. Также издание "Экономическая правда" сообщало, что украинским судом арестованы 100% акций "Киевстара" и lifecell, которые контролируются Фридманом, Петром Авеном и Андреем Косоговым через нидерландскую компанию VEON Ltd., а также принадлежащие уже самому "Киевстару" доли в компании "Хелси Украина", владеющей медицинскими данными граждан Украины. "Мы действительно увидели риск того, что кто-то может решить национализировать "Киевстар". Это было бы очень большой ошибкой для украинского народа", - отметил Помпео в интервью изданию Kyiv Post. По его мнению, в этом случае потенциальные инвесторы увидят, что их капитал на Украине окажется незащищенным, а права собственности не соблюдаются. Ранее заместитель руководителя Офиса Владимира Зеленского Ростислав Шурма заявил, что "Киевстар", скорее всего, будет конфискован.
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украина, сша, майк помпео, киевстар, в мире
Украина, США, Майк Помпео, Киевстар, В мире
Экс-госсекретарь США предостерег от национализации "Киевстара"

Вошедший в совет директоров "Киевстара" Помпео предостерег от его национализации

© AP Photo / Jacquelyn Martin/PoolБывший госсекретарь США Майк Помпео
Бывший госсекретарь США Майк Помпео - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
© AP Photo / Jacquelyn Martin/Pool
Бывший госсекретарь США Майк Помпео. Архивное фото
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Экс-госсекретарь США Майк Помпео, который недавно стал независимым неисполнительным директором совета директоров одного из крупнейших мобильных операторов Украины "Киевстар", заявил, что национализация компании стала бы очень большой ошибкой.
Служба безопасности Украины 6 октября сообщала об аресте всех украинских активов российских предпринимателей Михаила Фридмана, Петра Авена и Андрея Косогова на сумму более 463 миллионов долларов. Также издание "Экономическая правда" сообщало, что украинским судом арестованы 100% акций "Киевстара" и lifecell, которые контролируются Фридманом, Петром Авеном и Андреем Косоговым через нидерландскую компанию VEON Ltd., а также принадлежащие уже самому "Киевстару" доли в компании "Хелси Украина", владеющей медицинскими данными граждан Украины.
"Мы действительно увидели риск того, что кто-то может решить национализировать "Киевстар". Это было бы очень большой ошибкой для украинского народа", - отметил Помпео в интервью изданию Kyiv Post. По его мнению, в этом случае потенциальные инвесторы увидят, что их капитал на Украине окажется незащищенным, а права собственности не соблюдаются.
Ранее заместитель руководителя Офиса Владимира Зеленского Ростислав Шурма заявил, что "Киевстар", скорее всего, будет конфискован.
Навершие в виде герба Украины на государственном флаге Украины на здании суда - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
Суд на Украине арестовал активы еще одного мобильного оператора
11 октября, 23:36
 
УкраинаСШАМайк ПомпеоКиевстарВ мире
 
 
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