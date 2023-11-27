https://ria.ru/20231127/kabardino-balkariya-1912084511.html

В горах Кабардино-Балкарии объявлена лавиноопасность

В горах Кабардино-Балкарии объявлена лавиноопасность - РИА Новости, 27.11.2023

В горах Кабардино-Балкарии объявлена лавиноопасность

Главное управление МЧС РФ по Кабардино-Балкарии в понедельник распространило предупреждение о лавиноопасности в горах республики, это первое такое... РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T15:15

2023-11-27T15:15

2023-11-27T15:15

туризм

новости - туризм

туризм

туристы

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

кабардино-балкарская республика (кбр)

эльбрус

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/1a/1581604935_136:397:3071:2048_1920x0_80_0_0_9c0b1ed4a4d58d945255b50807000193.jpg

НАЛЬЧИК, 27 ноя – РИА Новости. Главное управление МЧС РФ по Кабардино-Балкарии в понедельник распространило предупреждение о лавиноопасности в горах республики, это первое такое предупреждение в текущем осенне-зимнем сезоне. "По представленным Северо-Кавказским управлением по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды данным, в период с 18.00 мск 27 ноября до 18.00 мск 28 ноября в горах Кабардино-Балкарии выше 2500 метров лавиноопасно", – говорится в сообщении. В связи с этим, по данным ведомства, существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с повреждением зданий и сооружений, линий связи и электропередачи, объектов инфраструктуры, а также с затруднением в работе автомобильного транспорта, перекрытием автомобильных дорог, мостов, тоннелей, травматизмом и гибелью людей, находящихся в районах схода снежных лавин. Это первое с начала осенне-зимнего сезона подобное предупреждение в горах Кабардино-Балкарии, в 2022 году из-за небольшого количества снега в горах первое предупреждение об опасности схода лавин было выпущено 21 декабря. Ранее сообщалось, что из-за сильного снегопада и высокой вероятности схода лавин в понедельник не работают канатные дороги и горнолыжные трассы на курорте "Эльбрус", за ночь здесь выпало больше полуметра снега.

https://ria.ru/20231123/premiya-1911369798.html

эльбрус

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

новости - туризм, туризм, туристы, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), кабардино-балкарская республика (кбр), эльбрус