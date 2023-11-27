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В горах Кабардино-Балкарии объявлена лавиноопасность
В горах Кабардино-Балкарии объявлена лавиноопасность - РИА Новости, 27.11.2023
В горах Кабардино-Балкарии объявлена лавиноопасность
Главное управление МЧС РФ по Кабардино-Балкарии в понедельник распространило предупреждение о лавиноопасности в горах республики, это первое такое... РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T15:15
2023-11-27T15:15
2023-11-27T15:15
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НАЛЬЧИК, 27 ноя – РИА Новости. Главное управление МЧС РФ по Кабардино-Балкарии в понедельник распространило предупреждение о лавиноопасности в горах республики, это первое такое предупреждение в текущем осенне-зимнем сезоне. "По представленным Северо-Кавказским управлением по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды данным, в период с 18.00 мск 27 ноября до 18.00 мск 28 ноября в горах Кабардино-Балкарии выше 2500 метров лавиноопасно", – говорится в сообщении. В связи с этим, по данным ведомства, существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с повреждением зданий и сооружений, линий связи и электропередачи, объектов инфраструктуры, а также с затруднением в работе автомобильного транспорта, перекрытием автомобильных дорог, мостов, тоннелей, травматизмом и гибелью людей, находящихся в районах схода снежных лавин. Это первое с начала осенне-зимнего сезона подобное предупреждение в горах Кабардино-Балкарии, в 2022 году из-за небольшого количества снега в горах первое предупреждение об опасности схода лавин было выпущено 21 декабря. Ранее сообщалось, что из-за сильного снегопада и высокой вероятности схода лавин в понедельник не работают канатные дороги и горнолыжные трассы на курорте "Эльбрус", за ночь здесь выпало больше полуметра снега.
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новости - туризм, туризм, туристы, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), кабардино-балкарская республика (кбр), эльбрус
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Кабардино-Балкарская Республика (КБР), Эльбрус
В горах Кабардино-Балкарии объявлена лавиноопасность
Первая в осенне-зимнем сезоне лавиноопасность объявлена в Кабардино-Балкарии
НАЛЬЧИК, 27 ноя – РИА Новости. Главное управление МЧС РФ по Кабардино-Балкарии в понедельник распространило предупреждение о лавиноопасности в горах республики, это первое такое предупреждение в текущем осенне-зимнем сезоне.
"По представленным Северо-Кавказским управлением по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды данным, в период с 18.00 мск 27 ноября до 18.00 мск 28 ноября в горах Кабардино-Балкарии выше 2500 метров лавиноопасно", – говорится в сообщении.
В связи с этим, по данным ведомства, существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с повреждением зданий и сооружений, линий связи и электропередачи, объектов инфраструктуры, а также с затруднением в работе автомобильного транспорта, перекрытием автомобильных дорог, мостов, тоннелей, травматизмом и гибелью людей, находящихся в районах схода снежных лавин.
Это первое с начала осенне-зимнего сезона подобное предупреждение в горах Кабардино-Балкарии, в 2022 году из-за небольшого количества снега в горах первое предупреждение об опасности схода лавин было выпущено 21 декабря.
Ранее сообщалось, что из-за сильного снегопада и высокой вероятности схода лавин в понедельник не работают канатные дороги и горнолыжные трассы на курорте "Эльбрус", за ночь здесь выпало больше полуметра снега.
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