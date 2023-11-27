https://ria.ru/20231127/investpredpriyatiya-1912174903.html
Минобрнауки поручили повысить эффективность инвестпредприятий
Минобрнауки поручили повысить эффективность инвестпредприятий - РИА Новости, 27.11.2023
Минобрнауки поручили повысить эффективность инвестпредприятий
Правительство России поручило Минобрнауки России принять меры по повышению эффективности малых инвестиционных предприятий, мониторинг их деятельности показал... РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T16:33
2023-11-27T16:33
2023-11-27T16:33
дмитрий чернышенко
министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
россия
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Правительство России поручило Минобрнауки России принять меры по повышению эффективности малых инвестиционных предприятий, мониторинг их деятельности показал невысокую эффективность, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. "Также я знаю, что мониторинг деятельности малых инвестиционных предприятий показал невысокую результативность, поэтому Минобрнауки дано поручение принять меры по повышению такой эффективности", - сказал Чернышенко в ходе совместного заседания комитетов Госдумы по науке и высшему образованию, контролю и промышленности и торговле.
https://ria.ru/20231110/uchenye-1908601976.html
россия
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий чернышенко, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), россия
Дмитрий Чернышенко, Министерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России), Россия
Минобрнауки поручили повысить эффективность инвестпредприятий
Чернышенко: кабмин поручил Минобрнауки повысить эффективность инвестпредприятий