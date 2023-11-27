https://ria.ru/20231127/investpredpriyatiya-1912174903.html

Минобрнауки поручили повысить эффективность инвестпредприятий

Минобрнауки поручили повысить эффективность инвестпредприятий - РИА Новости, 27.11.2023

Минобрнауки поручили повысить эффективность инвестпредприятий

Правительство России поручило Минобрнауки России принять меры по повышению эффективности малых инвестиционных предприятий, мониторинг их деятельности показал... РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T16:33

2023-11-27T16:33

2023-11-27T16:33

дмитрий чернышенко

министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)

россия

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Правительство России поручило Минобрнауки России принять меры по повышению эффективности малых инвестиционных предприятий, мониторинг их деятельности показал невысокую эффективность, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. "Также я знаю, что мониторинг деятельности малых инвестиционных предприятий показал невысокую результативность, поэтому Минобрнауки дано поручение принять меры по повышению такой эффективности", - сказал Чернышенко в ходе совместного заседания комитетов Госдумы по науке и высшему образованию, контролю и промышленности и торговле.

https://ria.ru/20231110/uchenye-1908601976.html

россия

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

дмитрий чернышенко, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), россия