Рейтинг@Mail.ru
В русском подворье в Иерусалиме разместили пострадавших от действий ХАМАС - РИА Новости, 27.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
18:19 27.11.2023
https://ria.ru/20231127/ierusalim-1912215556.html
В русском подворье в Иерусалиме разместили пострадавших от действий ХАМАС
В русском подворье в Иерусалиме разместили пострадавших от действий ХАМАС - РИА Новости, 27.11.2023
В русском подворье в Иерусалиме разместили пострадавших от действий ХАМАС
В Сергиевском подворье в Иерусалиме разместили людей, потерявших дома и пострадавших от действий ХАМАС, заявил в понедельник глава Императорского православного... РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T18:19
2023-11-27T18:19
религия
иерусалим
москва
сергей степашин
хамас
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
врнс
религия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/16/1784909549_0:0:2943:1656_1920x0_80_0_0_fd619e07c0703a1cc5c90e8d60628504.jpg
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. В Сергиевском подворье в Иерусалиме разместили людей, потерявших дома и пострадавших от действий ХАМАС, заявил в понедельник глава Императорского православного палестинского общества (ИППО) Сергей Степашин, выступая на Всемирном русском народном соборе.Юбилейный XXV Всемирный русский народный собор проходит в Москве 27-28 ноября, на нем религиозные и общественные деятели, ученые и чиновники обсудят вопросы миграции, образования, демографии, идеологии, экономики. В этом году собор посвящен теме "Настоящее и будущее Русского мира"."В Сергиевском подворье мы разместили тех людей, которые пострадали от действий ХАМАС, потеряли свои дома. Они живут там, и мы не делим на иудеев, мусульман, буддистов, православных христиан – и в этом сила", - сказал Степашин.Он добавил, что ИППО вместе с МЧС сейчас "ведет большую работу по оказанию помощи нашим гражданам, которые вынуждены покинуть сектор Газа".Всемирный русский народный собор (ВРНС) - российский общественный форум, существующий с 1993 года, проходит почти ежегодно. Глава ВРНС – патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
https://ria.ru/20231124/putin-1911678397.html
иерусалим
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Никита Бизин
Никита Бизин
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/16/1784909549_112:0:2843:2048_1920x0_80_0_0_c393e1f0260891e1e0f0736d1a837f50.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
иерусалим, москва, сергей степашин, хамас, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), врнс, религия
Религия, Иерусалим, Москва, Сергей Степашин, ХАМАС, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ВРНС, Религия
В русском подворье в Иерусалиме разместили пострадавших от действий ХАМАС

Степашин: в Сергиевском подворье разместили пострадавших от действий ХАМАС

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкСергей Степашин
Сергей Степашин - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. В Сергиевском подворье в Иерусалиме разместили людей, потерявших дома и пострадавших от действий ХАМАС, заявил в понедельник глава Императорского православного палестинского общества (ИППО) Сергей Степашин, выступая на Всемирном русском народном соборе.
Юбилейный XXV Всемирный русский народный собор проходит в Москве 27-28 ноября, на нем религиозные и общественные деятели, ученые и чиновники обсудят вопросы миграции, образования, демографии, идеологии, экономики. В этом году собор посвящен теме "Настоящее и будущее Русского мира".
"В Сергиевском подворье мы разместили тех людей, которые пострадали от действий ХАМАС, потеряли свои дома. Они живут там, и мы не делим на иудеев, мусульман, буддистов, православных христиан – и в этом сила", - сказал Степашин.
Он добавил, что ИППО вместе с МЧС сейчас "ведет большую работу по оказанию помощи нашим гражданам, которые вынуждены покинуть сектор Газа".
Всемирный русский народный собор (ВРНС) - российский общественный форум, существующий с 1993 года, проходит почти ежегодно. Глава ВРНС – патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
Путин выступит на Всемирном русском народном соборе, подтвердили в Кремле
24 ноября, 17:13
 
РелигияИерусалимМоскваСергей СтепашинХАМАСМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ВРНСРелигия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала