https://ria.ru/20231127/ierusalim-1912215556.html
В русском подворье в Иерусалиме разместили пострадавших от действий ХАМАС
В русском подворье в Иерусалиме разместили пострадавших от действий ХАМАС - РИА Новости, 27.11.2023
В русском подворье в Иерусалиме разместили пострадавших от действий ХАМАС
В Сергиевском подворье в Иерусалиме разместили людей, потерявших дома и пострадавших от действий ХАМАС, заявил в понедельник глава Императорского православного... РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T18:19
2023-11-27T18:19
2023-11-27T18:19
религия
иерусалим
москва
сергей степашин
хамас
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
врнс
религия
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. В Сергиевском подворье в Иерусалиме разместили людей, потерявших дома и пострадавших от действий ХАМАС, заявил в понедельник глава Императорского православного палестинского общества (ИППО) Сергей Степашин, выступая на Всемирном русском народном соборе.Юбилейный XXV Всемирный русский народный собор проходит в Москве 27-28 ноября, на нем религиозные и общественные деятели, ученые и чиновники обсудят вопросы миграции, образования, демографии, идеологии, экономики. В этом году собор посвящен теме "Настоящее и будущее Русского мира"."В Сергиевском подворье мы разместили тех людей, которые пострадали от действий ХАМАС, потеряли свои дома. Они живут там, и мы не делим на иудеев, мусульман, буддистов, православных христиан – и в этом сила", - сказал Степашин.Он добавил, что ИППО вместе с МЧС сейчас "ведет большую работу по оказанию помощи нашим гражданам, которые вынуждены покинуть сектор Газа".Всемирный русский народный собор (ВРНС) - российский общественный форум, существующий с 1993 года, проходит почти ежегодно. Глава ВРНС – патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
https://ria.ru/20231124/putin-1911678397.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иерусалим, москва, сергей степашин, хамас, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), врнс, религия
Религия, Иерусалим, Москва, Сергей Степашин, ХАМАС, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ВРНС, Религия
В русском подворье в Иерусалиме разместили пострадавших от действий ХАМАС
Степашин: в Сергиевском подворье разместили пострадавших от действий ХАМАС