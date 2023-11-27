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Губернатор Мурманской области оценил обстановку на границе с Финляндией - РИА Новости, 27.11.2023
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18:33 27.11.2023
https://ria.ru/20231127/granitsa-1912217918.html
Губернатор Мурманской области оценил обстановку на границе с Финляндией
Губернатор Мурманской области оценил обстановку на границе с Финляндией - РИА Новости, 27.11.2023
Губернатор Мурманской области оценил обстановку на границе с Финляндией
Ситуация на контрольно-пропускных пунктах в Мурманской области на границе с Финляндией спокойная, организован контроль въезда иностранцев, сообщил губернатор... РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T18:33
2023-11-27T18:33
финляндия
мурманская область
андрей чибис
в мире
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МУРМАНСК, 27 ноя – РИА Новости. Ситуация на контрольно-пропускных пунктах в Мурманской области на границе с Финляндией спокойная, организован контроль въезда иностранцев, сообщил губернатор Андрей Чибис в Telegram-канале."Обстановка на контрольно-пропускных пунктах с Финляндией в Мурманской области спокойная. Работаем уже в штатном режиме", - написал губернатор.Он рассказал, что в Кандалакшском районе на КПП "Салла", где на прошлой неделе наблюдалось скопление сотен мигрантов, надеющихся въехать в Финляндию, разобрали пункты обогрева и убрали всю территорию, где ранее находились иностранные граждане. По информации Чибиса, Кольском районе (МАПП "Лотта") с 24 по 26 ноября границу пересек 61 иностранец. При этом в пятницу сообщалось о том, что на северный КПП было организованно отправлено 55 человек с закрытого пункта. Еще 200 автобусами были отправлены в Петербург. "Благодаря слаженным действиям совместно с правоохранительными органами организован четкий контроль на въезд иностранцев", - добавил Чибис.
https://ria.ru/20231124/zanaves-1911551460.html
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финляндия, мурманская область, андрей чибис, в мире
Финляндия, Мурманская область, Андрей Чибис, В мире
Губернатор Мурманской области оценил обстановку на границе с Финляндией

Чибис: обстановка на КПП в Мурманской области на границе с Финляндией спокойная

© @KainuunRaja/TwitterЗаблокированный КПП на границе Финляндии с Россией
Заблокированный КПП на границе Финляндии с Россией
© @KainuunRaja/Twitter
Заблокированный КПП на границе Финляндии с Россией. Архивное фото
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МУРМАНСК, 27 ноя – РИА Новости. Ситуация на контрольно-пропускных пунктах в Мурманской области на границе с Финляндией спокойная, организован контроль въезда иностранцев, сообщил губернатор Андрей Чибис в Telegram-канале.
"Обстановка на контрольно-пропускных пунктах с Финляндией в Мурманской области спокойная. Работаем уже в штатном режиме", - написал губернатор.
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Он рассказал, что в Кандалакшском районе на КПП "Салла", где на прошлой неделе наблюдалось скопление сотен мигрантов, надеющихся въехать в Финляндию, разобрали пункты обогрева и убрали всю территорию, где ранее находились иностранные граждане.
По информации Чибиса, Кольском районе (МАПП "Лотта") с 24 по 26 ноября границу пересек 61 иностранец. При этом в пятницу сообщалось о том, что на северный КПП было организованно отправлено 55 человек с закрытого пункта. Еще 200 автобусами были отправлены в Петербург.
"Благодаря слаженным действиям совместно с правоохранительными органами организован четкий контроль на въезд иностранцев", - добавил Чибис.
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