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МИД поблагодарил ХАМАС за освобождение россиянина из Газы
МИД поблагодарил ХАМАС за освобождение россиянина из Газы - РИА Новости, 27.11.2023
МИД поблагодарил ХАМАС за освобождение россиянина из Газы
Россия позитивно оценивает "жест доброй воли" руководства ХАМАС, касающийся освобождения из сектора Газа россиянина, сообщила официальный представитель... РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T11:34
2023-11-27T11:34
2023-11-27T11:43
в мире
россия
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сектор газа
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Россия позитивно оценивает "жест доброй воли" руководства ХАМАС, касающийся освобождения из сектора Газа россиянина, сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.Накануне обладатель российского паспорта был освобожден из сектора Газа, сообщала Захарова, он был передан Красному кресту. Освобождение произошло вне списка об обмене, а в рамках прямых договоренностей между российскими представителями и ХАМАС."Позитивно оцениваем проявленный руководством движения ХAMAC жест доброй воли и его готовность к конструктивному взаимодействию в решении гуманитарных проблем, имеющих для нас особую важность. В контакте со всеми вовлеченными сторонами продолжим добиваться скорейшего освобождения остальных удерживаемых в секторе заложников–граждан России", - приводятся слова Захаровой на сайте МИД РФ.Она подчеркнула, что освобождение произошло вне увязки с выполнением согласованных при посредничестве Катара между Израилем и ХАМАС условий обмена части находящихся в Газе заложников из числа женщин и детей на палестинских заключенных, содержащихся в израильских тюрьмах.
https://ria.ru/20231124/izrail-1911540672.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сектор газа
В мире, Россия, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Мария Захарова, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Сектор Газа
МИД поблагодарил ХАМАС за освобождение россиянина из Газы
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