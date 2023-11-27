https://ria.ru/20231127/gaza-1912060082.html

МИД поблагодарил ХАМАС за освобождение россиянина из Газы

МИД поблагодарил ХАМАС за освобождение россиянина из Газы - РИА Новости, 27.11.2023

МИД поблагодарил ХАМАС за освобождение россиянина из Газы

Россия позитивно оценивает "жест доброй воли" руководства ХАМАС, касающийся освобождения из сектора Газа россиянина, сообщила официальный представитель... РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T11:34

2023-11-27T11:34

2023-11-27T11:43

в мире

россия

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

мария захарова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сектор газа

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Россия позитивно оценивает "жест доброй воли" руководства ХАМАС, касающийся освобождения из сектора Газа россиянина, сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.Накануне обладатель российского паспорта был освобожден из сектора Газа, сообщала Захарова, он был передан Красному кресту. Освобождение произошло вне списка об обмене, а в рамках прямых договоренностей между российскими представителями и ХАМАС."Позитивно оцениваем проявленный руководством движения ХAMAC жест доброй воли и его готовность к конструктивному взаимодействию в решении гуманитарных проблем, имеющих для нас особую важность. В контакте со всеми вовлеченными сторонами продолжим добиваться скорейшего освобождения остальных удерживаемых в секторе заложников–граждан России", - приводятся слова Захаровой на сайте МИД РФ.Она подчеркнула, что освобождение произошло вне увязки с выполнением согласованных при посредничестве Катара между Израилем и ХАМАС условий обмена части находящихся в Газе заложников из числа женщин и детей на палестинских заключенных, содержащихся в израильских тюрьмах.

https://ria.ru/20231124/izrail-1911540672.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сектор газа