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МИД поблагодарил ХАМАС за освобождение россиянина из Газы - РИА Новости, 27.11.2023
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11:34 27.11.2023 (обновлено: 11:43 27.11.2023)
https://ria.ru/20231127/gaza-1912060082.html
МИД поблагодарил ХАМАС за освобождение россиянина из Газы
МИД поблагодарил ХАМАС за освобождение россиянина из Газы - РИА Новости, 27.11.2023
МИД поблагодарил ХАМАС за освобождение россиянина из Газы
Россия позитивно оценивает "жест доброй воли" руководства ХАМАС, касающийся освобождения из сектора Газа россиянина, сообщила официальный представитель... РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T11:34
2023-11-27T11:43
в мире
россия
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сектор газа
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Россия позитивно оценивает "жест доброй воли" руководства ХАМАС, касающийся освобождения из сектора Газа россиянина, сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.Накануне обладатель российского паспорта был освобожден из сектора Газа, сообщала Захарова, он был передан Красному кресту. Освобождение произошло вне списка об обмене, а в рамках прямых договоренностей между российскими представителями и ХАМАС."Позитивно оцениваем проявленный руководством движения ХAMAC жест доброй воли и его готовность к конструктивному взаимодействию в решении гуманитарных проблем, имеющих для нас особую важность. В контакте со всеми вовлеченными сторонами продолжим добиваться скорейшего освобождения остальных удерживаемых в секторе заложников–граждан России", - приводятся слова Захаровой на сайте МИД РФ.Она подчеркнула, что освобождение произошло вне увязки с выполнением согласованных при посредничестве Катара между Израилем и ХАМАС условий обмена части находящихся в Газе заложников из числа женщин и детей на палестинских заключенных, содержащихся в израильских тюрьмах.
https://ria.ru/20231124/izrail-1911540672.html
россия
сектор газа
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в мире, россия, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сектор газа
В мире, Россия, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Мария Захарова, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Сектор Газа
МИД поблагодарил ХАМАС за освобождение россиянина из Газы

МИД выразил надежду, что оставшихся в Газе россиян скоро освободят

© AP Photo / Fatima ShbairАвтомобиль Красного Креста с израильскими заложниками проезжает по переходу из сектора Газа в Египет
Автомобиль Красного Креста с израильскими заложниками проезжает по переходу из сектора Газа в Египет - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
© AP Photo / Fatima Shbair
Автомобиль Красного Креста с израильскими заложниками проезжает по переходу из сектора Газа в Египет
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Россия позитивно оценивает "жест доброй воли" руководства ХАМАС, касающийся освобождения из сектора Газа россиянина, сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
Накануне обладатель российского паспорта был освобожден из сектора Газа, сообщала Захарова, он был передан Красному кресту. Освобождение произошло вне списка об обмене, а в рамках прямых договоренностей между российскими представителями и ХАМАС.
"Позитивно оцениваем проявленный руководством движения ХAMAC жест доброй воли и его готовность к конструктивному взаимодействию в решении гуманитарных проблем, имеющих для нас особую важность. В контакте со всеми вовлеченными сторонами продолжим добиваться скорейшего освобождения остальных удерживаемых в секторе заложников–граждан России", - приводятся слова Захаровой на сайте МИД РФ.
Она подчеркнула, что освобождение произошло вне увязки с выполнением согласованных при посредничестве Катара между Израилем и ХАМАС условий обмена части находящихся в Газе заложников из числа женщин и детей на палестинских заключенных, содержащихся в израильских тюрьмах.
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В миреРоссияХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуМария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сектор Газа
 
 
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