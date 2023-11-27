https://ria.ru/20231127/diktant-1912122504.html

Правовой диктант для школьников и студентов СПО стартует в России

Правовой диктант для школьников и студентов СПО стартует в России - РИА Новости, 27.11.2023

Правовой диктант для школьников и студентов СПО стартует в России

Всероссийский правовой диктант для школьников и студентов колледжей стартует 27 ноября, в нем примут участие подростки в возрасте 13-18 лет из всех регионов... РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T14:11

2023-11-27T14:11

2023-11-27T14:11

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Всероссийский правовой диктант для школьников и студентов колледжей стартует 27 ноября, в нем примут участие подростки в возрасте 13-18 лет из всех регионов страны, сообщается на сайте Минпросвещения. "Двадцать седьмого ноября стартует Всероссийский правовой диктант для школьников и студентов колледжей "#вправе". Он будет проходить в онлайн- и офлайн-форматах до 1 декабря. Участниками диктанта станут школьники и студенты колледжей в возрасте 13–18 лет из 89 регионов России", - говорится в сообщении. В министерстве отметили, что в ходе диктанта участники смогут оценить уровень осведомленности о своих правах и обязанностях, многие вопросы будут рассмотрены на простых бытовых примерах, что позволит понять, насколько хорошо школьники и студенты могут использовать знания в повседневной жизни. На сайте будьвправе.рф зарегистрированные пользователи смогут пройти диктант онлайн в любой удобный день в период проведения мероприятия, 30 ноября состоится единый день написания диктанта в 17 тысячах первичных отделениях "Движения Первых" по всей России, также будут организованы точки для прохождения диктанта в партнерских организациях, добавили в Минпросвещения. Всероссийский правовой диктант для школьников и студентов колледжей "#вправе" – совместная инициатива "Движения Первых" и Ассоциации юристов России, проект направлен на воспитание правовой культуры, а также консолидацию усилий родительского, педагогического и профессионального сообществ в формировании законопослушного поведения молодежи, пояснили в ведомстве.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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