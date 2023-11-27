https://ria.ru/20231127/chistka-1912036430.html

В Москве повсеместно проводятся работы по чистке дорог от снега

В Москве повсеместно проводятся работы по чистке дорог от снега - РИА Новости, 27.11.2023

В Москве повсеместно проводятся работы по чистке дорог от снега

Работы по очистке от снега улично-дорожной сети, тротуаров и дворовых территорий проводятся повсеместно в Москве, сообщили в Telegram-канале комплекса... РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T10:09

2023-11-27T10:09

2023-11-27T10:09

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Работы по очистке от снега улично-дорожной сети, тротуаров и дворовых территорий проводятся повсеместно в Москве, сообщили в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы. "Повсеместно проводятся работы по очистке от снега улично-дорожной сети, тротуаров и дворовых территорий. В отдельных районах города идет ледяной дождь", - говорится в сообщении. В ведомстве попросили жителей и гостей города быть очень внимательными и аккуратными на тротуарах и дорогах в непогоду. Также им рекомендовали по возможности перенести поездки на личном транспорте.

https://realty.ria.ru/20231127/dom-1912030057.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

москва, происшествия, городское хозяйство москвы