https://ria.ru/20231127/chistka-1912036430.html
В Москве повсеместно проводятся работы по чистке дорог от снега
В Москве повсеместно проводятся работы по чистке дорог от снега - РИА Новости, 27.11.2023
В Москве повсеместно проводятся работы по чистке дорог от снега
Работы по очистке от снега улично-дорожной сети, тротуаров и дворовых территорий проводятся повсеместно в Москве, сообщили в Telegram-канале комплекса... РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T10:09
2023-11-27T10:09
2023-11-27T10:09
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
происшествия
городское хозяйство москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0d/1851752619_0:314:3070:2041_1920x0_80_0_0_cebf09e227c6f82065808b6548b487d5.jpg
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Работы по очистке от снега улично-дорожной сети, тротуаров и дворовых территорий проводятся повсеместно в Москве, сообщили в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы. "Повсеместно проводятся работы по очистке от снега улично-дорожной сети, тротуаров и дворовых территорий. В отдельных районах города идет ледяной дождь", - говорится в сообщении. В ведомстве попросили жителей и гостей города быть очень внимательными и аккуратными на тротуарах и дорогах в непогоду. Также им рекомендовали по возможности перенести поездки на личном транспорте.
https://realty.ria.ru/20231127/dom-1912030057.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0d/1851752619_253:0:2982:2047_1920x0_80_0_0_ed049d723f711ddefa4c300eaba61f95.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, происшествия, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Происшествия, Городское хозяйство Москвы