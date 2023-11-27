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В Москве повсеместно проводятся работы по чистке дорог от снега - РИА Новости, 27.11.2023
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10:09 27.11.2023
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В Москве повсеместно проводятся работы по чистке дорог от снега
В Москве повсеместно проводятся работы по чистке дорог от снега - РИА Новости, 27.11.2023
В Москве повсеместно проводятся работы по чистке дорог от снега
Работы по очистке от снега улично-дорожной сети, тротуаров и дворовых территорий проводятся повсеместно в Москве, сообщили в Telegram-канале комплекса... РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T10:09
2023-11-27T10:09
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
происшествия
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Работы по очистке от снега улично-дорожной сети, тротуаров и дворовых территорий проводятся повсеместно в Москве, сообщили в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы. "Повсеместно проводятся работы по очистке от снега улично-дорожной сети, тротуаров и дворовых территорий. В отдельных районах города идет ледяной дождь", - говорится в сообщении. В ведомстве попросили жителей и гостей города быть очень внимательными и аккуратными на тротуарах и дорогах в непогоду. Также им рекомендовали по возможности перенести поездки на личном транспорте.
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москва, происшествия, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Происшествия, Городское хозяйство Москвы

В Москве повсеместно проводятся работы по чистке дорог от снега

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСнегоуборочная техника убирает снег на Красной площади в Москве
Снегоуборочная техника убирает снег на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Снегоуборочная техника убирает снег на Красной площади в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Работы по очистке от снега улично-дорожной сети, тротуаров и дворовых территорий проводятся повсеместно в Москве, сообщили в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы.
"Повсеместно проводятся работы по очистке от снега улично-дорожной сети, тротуаров и дворовых территорий. В отдельных районах города идет ледяной дождь", - говорится в сообщении.
В ведомстве попросили жителей и гостей города быть очень внимательными и аккуратными на тротуарах и дорогах в непогоду. Также им рекомендовали по возможности перенести поездки на личном транспорте.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваПроисшествияГородское хозяйство Москвы
 
 
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