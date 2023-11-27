https://ria.ru/20231127/arkheologiya-1912021703.html

Археологи нашли в Сибири следы неизвестного древнего племени

Археологи нашли в Сибири следы неизвестного древнего племени - РИА Новости, 27.11.2023

Археологи нашли в Сибири следы неизвестного древнего племени

Археологи Сибирского федерального университета (СФУ, Красноярск) обнаружили ранее неизвестные памятники культуры древних племен, населявших территории на... РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T08:47

2023-11-27T08:47

2023-11-27T12:42

наука

красноярский край

красноярск

ангара

сибирский федеральный университет

наука

навигатор абитуриента

университетская наука

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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Археологи Сибирского федерального университета (СФУ, Красноярск) обнаружили ранее неизвестные памятники культуры древних племен, населявших территории на северной границе лесостепи Красноярского края на рубеже новой эры, рассказали РИА Новости в университете. Остатки жилищ и производственных площадок, служивших для кузнечного ремесла, осколки керамической посуды со специфическим орнаментом, украшения (выполненные из глины пуговицы, бусы, а также стеклянная бусина с золотой фольгой, попавшая на территорию современной Сибири из восточных областей Римской империи) были найдены в ходе летней экспедиции студентами и сотрудниками университета. "Мы впервые работали в долине малых притоков Ангары, в среднем течении реки Усолки близ города Канска Красноярского края. Обнаруженный археологический комплекс, названный Глинным, находится на небольшом ровном возвышении (гриве)", - рассказала старший научный сотрудник лаборатории археологии Енисейской Сибири Ксения Бирюлева. По ее словам, были найдены две площадки, предназначавшиеся для изготовления различных вещей из железа, а также пространство с углубленным в землю жилищем. "Эта часть памятника датируется III–IV веками нашей эры, когда великое переселение народов уже практически завершилось. В отдалении обнаружены комплексы гораздо более древнего происхождения, приблизительно VI–III веков до нашей эры - вероятно, их оставили другие, более ранние поселенцы этих мест", – отметила Бирюлева. Жилище, обнаруженное исследователями, представляло собой небольшое углубление в рыхлой песчаной почве. По окружности котлована возводились опоры из древесины, остатки конструкции ученые планируют изучить с помощью радиоуглеродного анализа и методов дендрохронологии – науки, позволяющей с высокой точностью датировать различные памятники по кольцам древесины. Опоры же в свою очередь покрывались берестой и "кровлей" из дерна. В центре жилища располагался очаг, использовавшийся для согревания и приготовления пищи. Также на площадке возле жилища были обнаружены железные наконечники стрел, осколки глиняных сосудов и остатки еще одного большого кострища, служившего, по-видимому, для хозяйственных целей. Такая конструкция жилья спасала жителей от морозов, и в целом она характерна для аборигенных народов Приенисейской Сибири. Это первая находка артефактов данного периода на территории Красноярского края, подчеркивают ученые. Но вот установить, кем были жители "земляного дома", скорее всего не удастся, уточняют исследователи. Похоронные обряды, распространенные в III–IV веках нашей эры на территории Приенисейской Сибири, предполагали кремацию – несгоревшие фрагменты костей очень редки, так что антропологи могут лишь предполагать, как выглядели и к какой этнической группе принадлежали эти поселенцы. "Помимо утилитарных вещей люди этой культуры пользовались различными гребнями для заплетания волос, носили бусы, в том числе из матового стекла с золотой фольгой. Они, несомненно, поддерживали чистоту в жилище – мы практически не нашли костей животных, чье мясо использовалось в пищу. Скорее всего, все отходы сжигались", – добавила Бирюлева. Археологи предполагают, что обнаруженные предметы позволяют сопоставить найденное поселение с так называемым язаевским периодом культуры (по названию поселка Язаевка на правом берегу Енисея). Основным же ремеслом древних сибиряков этого периода, очевидно, было кузнечное дело – в раскопе обнаружились множественные фрагменты молотков и других орудий.

https://ria.ru/20231110/arkheologiya-1908596902.html

https://ria.ru/20231019/muzey-1903831725.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

красноярский край, красноярск, ангара, сибирский федеральный университет, наука, навигатор абитуриента, университетская наука