В Республике Алтай насчитали рекордное число краснокнижных архаров
На хребте Сайлюгем в Алтае насчитали рекордное число краснокнижных архаров
© Фото : Национальный парк "Сайлюгемский"Алтайские горные бараны на хребте Сайлюгем в Республике Алтай
Алтайские горные бараны на хребте Сайлюгем в Республике Алтай
БАРНАУЛ, 27 ноя - РИА Новости. Рекордное число краснокнижных архаров насчитали на хребте Сайлюгем в Республике Алтай, с 2014 года их число выросло в 5 раз, сообщают в Сайлюгемском национальном парке.
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"На хребте Сайлюгем и прилегающих участках зафиксировано рекордное число архаров с 2014 года. Сайлюгемский нацпарк озвучил результаты учета численности аргали на алтайском хребте Сайлюгем и сопредельных участках… Специалисты насчитали 2644 аргали, что на 164 больше, чем в 2022 году, когда фиксировали 2488 архаров", - говорится в сообщении.
© Фото : Национальный парк "Сайлюгемский"Алтайские горные бараны на хребте Сайлюгем в Республике Алтай
Алтайские горные бараны на хребте Сайлюгем в Республике Алтай
Отмечается, что аргали концентрируются на хребте Сайлюгем на трех главных участках, больше всего архаров – в бассейне реки Уландрык.
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"Для сравнения - в 2014 году, в начале работы Сайлюгемского нацпарка, ученые насчитали на хребте всего 525 горных баранов", - отмечают в нацпарке.
Алтайский горный баран, которого также называют архаром или аргали, занесен в Крансую книгу России.