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В Республике Алтай насчитали рекордное число краснокнижных архаров - РИА Новости, 27.11.2023
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14:31 27.11.2023
https://ria.ru/20231127/arkhary-1912131744.html
В Республике Алтай насчитали рекордное число краснокнижных архаров
В Республике Алтай насчитали рекордное число краснокнижных архаров - РИА Новости, 27.11.2023
В Республике Алтай насчитали рекордное число краснокнижных архаров
Рекордное число краснокнижных архаров насчитали на хребте Сайлюгем в Республике Алтай, с 2014 года их число выросло в 5 раз, сообщают в Сайлюгемском... РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T14:31
2023-11-27T14:31
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БАРНАУЛ, 27 ноя - РИА Новости. Рекордное число краснокнижных архаров насчитали на хребте Сайлюгем в Республике Алтай, с 2014 года их число выросло в 5 раз, сообщают в Сайлюгемском национальном парке. "На хребте Сайлюгем и прилегающих участках зафиксировано рекордное число архаров с 2014 года. Сайлюгемский нацпарк озвучил результаты учета численности аргали на алтайском хребте Сайлюгем и сопредельных участках… Специалисты насчитали 2644 аргали, что на 164 больше, чем в 2022 году, когда фиксировали 2488 архаров", - говорится в сообщении. Отмечается, что аргали концентрируются на хребте Сайлюгем на трех главных участках, больше всего архаров – в бассейне реки Уландрык. "Для сравнения - в 2014 году, в начале работы Сайлюгемского нацпарка, ученые насчитали на хребте всего 525 горных баранов", - отмечают в нацпарке. Алтайский горный баран, которого также называют архаром или аргали, занесен в Крансую книгу России.
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Хорошие новости, Республика Алтай, Россия
В Республике Алтай насчитали рекордное число краснокнижных архаров

На хребте Сайлюгем в Алтае насчитали рекордное число краснокнижных архаров

© Фото : Национальный парк "Сайлюгемский"Алтайские горные бараны на хребте Сайлюгем в Республике Алтай
Алтайские горные бараны на хребте Сайлюгем в Республике Алтай - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
© Фото : Национальный парк "Сайлюгемский"
Алтайские горные бараны на хребте Сайлюгем в Республике Алтай
Читать ria.ru в
БАРНАУЛ, 27 ноя - РИА Новости. Рекордное число краснокнижных архаров насчитали на хребте Сайлюгем в Республике Алтай, с 2014 года их число выросло в 5 раз, сообщают в Сайлюгемском национальном парке.
«
"На хребте Сайлюгем и прилегающих участках зафиксировано рекордное число архаров с 2014 года. Сайлюгемский нацпарк озвучил результаты учета численности аргали на алтайском хребте Сайлюгем и сопредельных участках… Специалисты насчитали 2644 аргали, что на 164 больше, чем в 2022 году, когда фиксировали 2488 архаров", - говорится в сообщении.
© Фото : Национальный парк "Сайлюгемский"Алтайские горные бараны на хребте Сайлюгем в Республике Алтай
Алтайские горные бараны на хребте Сайлюгем в Республике Алтай - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
© Фото : Национальный парк "Сайлюгемский"
Алтайские горные бараны на хребте Сайлюгем в Республике Алтай
Отмечается, что аргали концентрируются на хребте Сайлюгем на трех главных участках, больше всего архаров – в бассейне реки Уландрык.
«
"Для сравнения - в 2014 году, в начале работы Сайлюгемского нацпарка, ученые насчитали на хребте всего 525 горных баранов", - отмечают в нацпарке.
Алтайский горный баран, которого также называют архаром или аргали, занесен в Крансую книгу России.
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7 ноября, 16:37
 
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