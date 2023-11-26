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МИД подтвердил освобождение россиянина из плена ХАМАС - РИА Новости, 26.11.2023
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18:34 26.11.2023 (обновлено: 18:50 26.11.2023)
https://ria.ru/20231126/zalozhnik-1911963615.html
МИД подтвердил освобождение россиянина из плена ХАМАС
МИД подтвердил освобождение россиянина из плена ХАМАС - РИА Новости, 26.11.2023
МИД подтвердил освобождение россиянина из плена ХАМАС
Благодаря прямым договорённостям между представителями России и палестинским движением ХАМАС был освобождён обладатель российского паспорта, эта работа будет... РИА Новости, 26.11.2023
2023-11-26T18:34
2023-11-26T18:50
в мире
россия
израиль
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Благодаря прямым договорённостям между представителями России и палестинским движением ХАМАС был освобождён обладатель российского паспорта, эта работа будет продолжена, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём Telegram-канале."Усилия, предпринятые российскими дипломатами в контактах с ХАМАС относительно освобождения заложников, дают результаты. Сегодня был освобождён и передан Красному кресту обладатель российского паспорта", - сообщила Захарова.По ее словам, в ближайшее время, как только это будет возможно, российские дипломаты посетят его."Это освобождение произошло вне списка об обмене. Речь идёт о прямых договорённостях между российскими представителями и ХАМАС. Эта работа будет продолжена", - добавила представитель МИД РФ.В среду стало известно, что Израиль и ХАМАС при посредничестве Катара достигли первой масштабной договоренности с момента обострения конфликта 7 октября: стороны согласились на четыре дня прекратить боевые действия для обмена десятков находящихся друг у друга заложников и арестованных.
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россия
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в мире, россия, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Россия, Израиль, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
МИД подтвердил освобождение россиянина из плена ХАМАС

МИД: ХАМАС освободило гражданина России вне списка об обмене с Израилем

© РИА НовостиЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 26.11.2023
© РИА Новости
Здание МИД России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Благодаря прямым договорённостям между представителями России и палестинским движением ХАМАС был освобождён обладатель российского паспорта, эта работа будет продолжена, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём Telegram-канале.
«
"Усилия, предпринятые российскими дипломатами в контактах с ХАМАС относительно освобождения заложников, дают результаты. Сегодня был освобождён и передан Красному кресту обладатель российского паспорта", - сообщила Захарова.
По ее словам, в ближайшее время, как только это будет возможно, российские дипломаты посетят его.
«
"Это освобождение произошло вне списка об обмене. Речь идёт о прямых договорённостях между российскими представителями и ХАМАС. Эта работа будет продолжена", - добавила представитель МИД РФ.
Автомобиль Красного Креста с израильскими заложниками проезжает по переходу из сектора Газа в Египет - РИА Новости, 1920, 26.11.2023
"Аль-Кассам" подтвердили передачу заложника с российским гражданством
Вчера, 18:11
В среду стало известно, что Израиль и ХАМАС при посредничестве Катара достигли первой масштабной договоренности с момента обострения конфликта 7 октября: стороны согласились на четыре дня прекратить боевые действия для обмена десятков находящихся друг у друга заложников и арестованных.
 
В миреРоссияИзраильХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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