https://ria.ru/20231126/zalozhnik-1911963615.html
МИД подтвердил освобождение россиянина из плена ХАМАС
МИД подтвердил освобождение россиянина из плена ХАМАС - РИА Новости, 26.11.2023
МИД подтвердил освобождение россиянина из плена ХАМАС
Благодаря прямым договорённостям между представителями России и палестинским движением ХАМАС был освобождён обладатель российского паспорта, эта работа будет... РИА Новости, 26.11.2023
2023-11-26T18:34
2023-11-26T18:34
2023-11-26T18:50
в мире
россия
израиль
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Благодаря прямым договорённостям между представителями России и палестинским движением ХАМАС был освобождён обладатель российского паспорта, эта работа будет продолжена, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём Telegram-канале."Усилия, предпринятые российскими дипломатами в контактах с ХАМАС относительно освобождения заложников, дают результаты. Сегодня был освобождён и передан Красному кресту обладатель российского паспорта", - сообщила Захарова.По ее словам, в ближайшее время, как только это будет возможно, российские дипломаты посетят его."Это освобождение произошло вне списка об обмене. Речь идёт о прямых договорённостях между российскими представителями и ХАМАС. Эта работа будет продолжена", - добавила представитель МИД РФ.В среду стало известно, что Израиль и ХАМАС при посредничестве Катара достигли первой масштабной договоренности с момента обострения конфликта 7 октября: стороны согласились на четыре дня прекратить боевые действия для обмена десятков находящихся друг у друга заложников и арестованных.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Россия, Израиль, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
МИД подтвердил освобождение россиянина из плена ХАМАС
МИД: ХАМАС освободило гражданина России вне списка об обмене с Израилем