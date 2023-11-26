https://ria.ru/20231126/zalozhnik-1911963615.html

МИД подтвердил освобождение россиянина из плена ХАМАС

МИД подтвердил освобождение россиянина из плена ХАМАС - РИА Новости, 26.11.2023

МИД подтвердил освобождение россиянина из плена ХАМАС

Благодаря прямым договорённостям между представителями России и палестинским движением ХАМАС был освобождён обладатель российского паспорта, эта работа будет... РИА Новости, 26.11.2023

2023-11-26T18:34

2023-11-26T18:34

2023-11-26T18:50

в мире

россия

израиль

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Благодаря прямым договорённостям между представителями России и палестинским движением ХАМАС был освобождён обладатель российского паспорта, эта работа будет продолжена, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём Telegram-канале."Усилия, предпринятые российскими дипломатами в контактах с ХАМАС относительно освобождения заложников, дают результаты. Сегодня был освобождён и передан Красному кресту обладатель российского паспорта", - сообщила Захарова.По ее словам, в ближайшее время, как только это будет возможно, российские дипломаты посетят его."Это освобождение произошло вне списка об обмене. Речь идёт о прямых договорённостях между российскими представителями и ХАМАС. Эта работа будет продолжена", - добавила представитель МИД РФ.В среду стало известно, что Израиль и ХАМАС при посредничестве Катара достигли первой масштабной договоренности с момента обострения конфликта 7 октября: стороны согласились на четыре дня прекратить боевые действия для обмена десятков находящихся друг у друга заложников и арестованных.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)