https://ria.ru/20231126/ukraina-1911931871.html
У структур Зеленского нет будущего, заявил Карасин
У структур Зеленского нет будущего, заявил Карасин - РИА Новости, 26.11.2023
У структур Зеленского нет будущего, заявил Карасин
Попытка массированной атаки ВСУ на российские регионы с помощью БПЛА говорит о неуверенности внутри структур киевского режима, у них нет будущего, заявил... РИА Новости, 26.11.2023
2023-11-26T14:20
2023-11-26T14:20
2023-11-26T14:20
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Попытка массированной атаки ВСУ на российские регионы с помощью БПЛА говорит о неуверенности внутри структур киевского режима, у них нет будущего, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Российские средства противовоздушной обороны утром воскресенья сбили девять украинских беспилотников над территорией Московской, Тульской, Калужской и Брянской областей, попытка Киева устроить террористические атаки на территории РФ пресечена, сообщили в Минобороны РФ. "... налицо углубление разброда и неуверенности внутри самих структур Зеленского. Становится ясным, что будущего у него нет, а времени для какого-либо внятного манёвра не просматривается. Вот от исступления и неуверенности в завтрашнем дне и жмут на все возможные педали киевские горе-стратеги. Но их время неумолимо уходит", - написал Карасин в своем телеграм-канале. Сенатор отметил, что эта попытка атаки говорит прежде всего о "безудержном озлоблении киевского режима в связи с тупиком в реальных боевых делах на фронте".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, брянская область, киев, григорий карасин, вооруженные силы украины, совет федерации рф
В мире, Россия, Брянская область, Киев, Григорий Карасин, Вооруженные силы Украины, Совет Федерации РФ
У структур Зеленского нет будущего, заявил Карасин
Карасин: у структур Зеленского нет будущего, их время неумолимо уходит
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Попытка массированной атаки ВСУ на российские регионы с помощью БПЛА говорит о неуверенности внутри структур киевского режима, у них нет будущего, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.
Российские средства противовоздушной обороны утром воскресенья сбили девять украинских беспилотников над территорией Московской, Тульской, Калужской и Брянской областей
, попытка Киева
устроить террористические атаки на территории РФ
пресечена, сообщили в Минобороны РФ.
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"... налицо углубление разброда и неуверенности внутри самих структур Зеленского. Становится ясным, что будущего у него нет, а времени для какого-либо внятного манёвра не просматривается. Вот от исступления и неуверенности в завтрашнем дне и жмут на все возможные педали киевские горе-стратеги. Но их время неумолимо уходит", - написал Карасин в своем телеграм-канале.
Сенатор отметил, что эта попытка атаки говорит прежде всего о "безудержном озлоблении киевского режима в связи с тупиком в реальных боевых делах на фронте".
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