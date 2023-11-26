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У структур Зеленского нет будущего, заявил Карасин - РИА Новости, 26.11.2023
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14:20 26.11.2023
https://ria.ru/20231126/ukraina-1911931871.html
У структур Зеленского нет будущего, заявил Карасин
У структур Зеленского нет будущего, заявил Карасин - РИА Новости, 26.11.2023
У структур Зеленского нет будущего, заявил Карасин
Попытка массированной атаки ВСУ на российские регионы с помощью БПЛА говорит о неуверенности внутри структур киевского режима, у них нет будущего, заявил... РИА Новости, 26.11.2023
2023-11-26T14:20
2023-11-26T14:20
в мире
россия
брянская область
киев
григорий карасин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Попытка массированной атаки ВСУ на российские регионы с помощью БПЛА говорит о неуверенности внутри структур киевского режима, у них нет будущего, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Российские средства противовоздушной обороны утром воскресенья сбили девять украинских беспилотников над территорией Московской, Тульской, Калужской и Брянской областей, попытка Киева устроить террористические атаки на территории РФ пресечена, сообщили в Минобороны РФ. "... налицо углубление разброда и неуверенности внутри самих структур Зеленского. Становится ясным, что будущего у него нет, а времени для какого-либо внятного манёвра не просматривается. Вот от исступления и неуверенности в завтрашнем дне и жмут на все возможные педали киевские горе-стратеги. Но их время неумолимо уходит", - написал Карасин в своем телеграм-канале. Сенатор отметил, что эта попытка атаки говорит прежде всего о "безудержном озлоблении киевского режима в связи с тупиком в реальных боевых делах на фронте".
https://ria.ru/20231126/peskov-1911916049.html
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в мире, россия, брянская область, киев, григорий карасин, вооруженные силы украины, совет федерации рф
В мире, Россия, Брянская область, Киев, Григорий Карасин, Вооруженные силы Украины, Совет Федерации РФ
У структур Зеленского нет будущего, заявил Карасин

Карасин: у структур Зеленского нет будущего, их время неумолимо уходит

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин
Заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин - РИА Новости, 1920, 26.11.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин . Архивное фото
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Попытка массированной атаки ВСУ на российские регионы с помощью БПЛА говорит о неуверенности внутри структур киевского режима, у них нет будущего, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.
Российские средства противовоздушной обороны утром воскресенья сбили девять украинских беспилотников над территорией Московской, Тульской, Калужской и Брянской областей, попытка Киева устроить террористические атаки на территории РФ пресечена, сообщили в Минобороны РФ.
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"... налицо углубление разброда и неуверенности внутри самих структур Зеленского. Становится ясным, что будущего у него нет, а времени для какого-либо внятного манёвра не просматривается. Вот от исступления и неуверенности в завтрашнем дне и жмут на все возможные педали киевские горе-стратеги. Но их время неумолимо уходит", - написал Карасин в своем телеграм-канале.
Сенатор отметил, что эта попытка атаки говорит прежде всего о "безудержном озлоблении киевского режима в связи с тупиком в реальных боевых делах на фронте".
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