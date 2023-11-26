https://ria.ru/20231126/ukraina-1911931871.html

У структур Зеленского нет будущего, заявил Карасин

У структур Зеленского нет будущего, заявил Карасин - РИА Новости, 26.11.2023

У структур Зеленского нет будущего, заявил Карасин

Попытка массированной атаки ВСУ на российские регионы с помощью БПЛА говорит о неуверенности внутри структур киевского режима, у них нет будущего, заявил... РИА Новости, 26.11.2023

2023-11-26T14:20

2023-11-26T14:20

2023-11-26T14:20

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Попытка массированной атаки ВСУ на российские регионы с помощью БПЛА говорит о неуверенности внутри структур киевского режима, у них нет будущего, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Российские средства противовоздушной обороны утром воскресенья сбили девять украинских беспилотников над территорией Московской, Тульской, Калужской и Брянской областей, попытка Киева устроить террористические атаки на территории РФ пресечена, сообщили в Минобороны РФ. "... налицо углубление разброда и неуверенности внутри самих структур Зеленского. Становится ясным, что будущего у него нет, а времени для какого-либо внятного манёвра не просматривается. Вот от исступления и неуверенности в завтрашнем дне и жмут на все возможные педали киевские горе-стратеги. Но их время неумолимо уходит", - написал Карасин в своем телеграм-канале. Сенатор отметил, что эта попытка атаки говорит прежде всего о "безудержном озлоблении киевского режима в связи с тупиком в реальных боевых делах на фронте".

https://ria.ru/20231126/peskov-1911916049.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, брянская область, киев, григорий карасин, вооруженные силы украины, совет федерации рф