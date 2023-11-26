https://ria.ru/20231126/tanki-1911916762.html

Как использовать? СМИ пришли в ужас после провала "волшебного оружия" ВСУ

Как использовать? СМИ пришли в ужас после провала "волшебного оружия" ВСУ - РИА Новости, 26.11.2023

Как использовать? СМИ пришли в ужас после провала "волшебного оружия" ВСУ

Немецкие танки Leopard, британские Challenger и американские Abrams не помогли ВСУ изменить ситуацию на фронте, сообщило издание Business Insider со ссылкой на... РИА Новости, 26.11.2023

2023-11-26T11:57

2023-11-26T11:57

2023-11-26T14:03

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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Немецкие танки Leopard, британские Challenger и американские Abrams не помогли ВСУ изменить ситуацию на фронте, сообщило издание Business Insider со ссылкой на военных экспертов."Эти танки — предоставленные Германией Leopard, отправленные Великобританией Challenger и американские Abrams — до сих пор не стали "волшебным оружием", и теперь Украина должна решить, как лучше всего использовать свой ограниченный арсенал в условиях наступления зимы, медленных наступательных операций и усиливающегося наступления русских", — говорится в публикации.Танки Leopard и Challenger передали ВСУ для контрнаступления, но украинские военные не воспользовались ими в полной мере, поскольку не смогли обеспечить прорыв российской линии обороны для свободного движения этих боевых машин, указано в материале.Как сообщало издание Forbes, российские военные уничтожили за последнее время четверть немецких танков Leopard 2, поставленных Украине. Минобороны отмечало, что за июнь и июль ВСУ во время контрнаступления потеряли 25 боевых машин Leopard. Все подбитые танки этого типа, показанные на фото и видео как ведомством, так и российскими военкорами, относились к модификациям 2A4 и 2А6.В общей сложности Великобритания поставила Украине 14 танков Challenger 2, некоторые из которых уже уничтожили.

https://ria.ru/20231126/zima-1911907876.html

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в мире, украина, великобритания, германия, вооруженные силы украины, forbes