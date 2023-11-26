Рейтинг@Mail.ru
Как использовать? СМИ пришли в ужас после провала "волшебного оружия" ВСУ - РИА Новости, 26.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:57 26.11.2023 (обновлено: 14:03 26.11.2023)
https://ria.ru/20231126/tanki-1911916762.html
Как использовать? СМИ пришли в ужас после провала "волшебного оружия" ВСУ
Как использовать? СМИ пришли в ужас после провала "волшебного оружия" ВСУ - РИА Новости, 26.11.2023
Как использовать? СМИ пришли в ужас после провала "волшебного оружия" ВСУ
Немецкие танки Leopard, британские Challenger и американские Abrams не помогли ВСУ изменить ситуацию на фронте, сообщило издание Business Insider со ссылкой на... РИА Новости, 26.11.2023
2023-11-26T11:57
2023-11-26T14:03
в мире
украина
великобритания
германия
вооруженные силы украины
forbes
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/17/1898200031_0:0:3088:1738_1920x0_80_0_0_47c498eef4f3fcf05778465249816537.jpg
МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Немецкие танки Leopard, британские Challenger и американские Abrams не помогли ВСУ изменить ситуацию на фронте, сообщило издание Business Insider со ссылкой на военных экспертов."Эти танки — предоставленные Германией Leopard, отправленные Великобританией Challenger и американские Abrams — до сих пор не стали "волшебным оружием", и теперь Украина должна решить, как лучше всего использовать свой ограниченный арсенал в условиях наступления зимы, медленных наступательных операций и усиливающегося наступления русских", — говорится в публикации.Танки Leopard и Challenger передали ВСУ для контрнаступления, но украинские военные не воспользовались ими в полной мере, поскольку не смогли обеспечить прорыв российской линии обороны для свободного движения этих боевых машин, указано в материале.Как сообщало издание Forbes, российские военные уничтожили за последнее время четверть немецких танков Leopard 2, поставленных Украине. Минобороны отмечало, что за июнь и июль ВСУ во время контрнаступления потеряли 25 боевых машин Leopard. Все подбитые танки этого типа, показанные на фото и видео как ведомством, так и российскими военкорами, относились к модификациям 2A4 и 2А6.В общей сложности Великобритания поставила Украине 14 танков Challenger 2, некоторые из которых уже уничтожили.
https://ria.ru/20231126/zima-1911907876.html
https://ria.ru/20231126/dialog-1911898520.html
украина
великобритания
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/17/1898200031_359:0:3088:2047_1920x0_80_0_0_0adb16341f8dcea8e0cc84d3c1c82deb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, великобритания, германия, вооруженные силы украины, forbes
В мире, Украина, Великобритания, Германия, Вооруженные силы Украины, Forbes, Специальная военная операция на Украине
Как использовать? СМИ пришли в ужас после провала "волшебного оружия" ВСУ

BI: западные танки Leopard, Challenger и Abrams оказались бесполезными для ВСУ

© AP Photo / Mindaugas KulbisБоевой танк немецкой армии Leopard 2A6
Боевой танк немецкой армии Leopard 2A6 - РИА Новости, 1920, 26.11.2023
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Боевой танк немецкой армии Leopard 2A6. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Немецкие танки Leopard, британские Challenger и американские Abrams не помогли ВСУ изменить ситуацию на фронте, сообщило издание Business Insider со ссылкой на военных экспертов.
"Эти танки — предоставленные Германией Leopard, отправленные Великобританией Challenger и американские Abrams — до сих пор не стали "волшебным оружием", и теперь Украина должна решить, как лучше всего использовать свой ограниченный арсенал в условиях наступления зимы, медленных наступательных операций и усиливающегося наступления русских", — говорится в публикации.
Украинские солдаты - РИА Новости, 1920, 26.11.2023
"Усложнит ситуацию": в Британии назвали неожиданного врага ВСУ
Вчера, 10:27
Танки Leopard и Challenger передали ВСУ для контрнаступления, но украинские военные не воспользовались ими в полной мере, поскольку не смогли обеспечить прорыв российской линии обороны для свободного движения этих боевых машин, указано в материале.
Как сообщало издание Forbes, российские военные уничтожили за последнее время четверть немецких танков Leopard 2, поставленных Украине. Минобороны отмечало, что за июнь и июль ВСУ во время контрнаступления потеряли 25 боевых машин Leopard. Все подбитые танки этого типа, показанные на фото и видео как ведомством, так и российскими военкорами, относились к модификациям 2A4 и 2А6.
В общей сложности Великобритания поставила Украине 14 танков Challenger 2, некоторые из которых уже уничтожили.
Большой Кремлевский дворец - РИА Новости, 1920, 26.11.2023
"Просыпайтесь": во Франции сделали неожиданное заявление о России
Вчера, 08:56
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВеликобританияГерманияВооруженные силы УкраиныForbes
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала