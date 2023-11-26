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В московских аэропортах задержали рейсы на вылет и прилет

В московских аэропортах задержали рейсы на вылет и прилет - РИА Новости, 26.11.2023

В московских аэропортах задержали рейсы на вылет и прилет

В московских аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" 15 рейсов задерживают на вылет и прилет, следует из данных онлайн-табло. РИА Новости, 26.11.2023

2023-11-26T06:30

2023-11-26T06:30

2023-11-26T06:30

россия

брянская область

домодедово (аэропорт)

шереметьево (аэропорт)

происшествия

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. В московских аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" 15 рейсов задерживают на вылет и прилет, следует из данных онлайн-табло. По информации на 6.07 мск воскресенья, в аэропорту "Внуково" задержаны девять рейсов. В "Домодедово" задержаны три, еще три отменили. Также три рейса задерживаются в "Шереметьево". Ранее Минобороны России сообщило, что противовоздушная оборона утром воскресенья сбила девять украинских беспилотников над Московской, Тульской, Калужской и Брянской областями.

https://ria.ru/20231124/snegopad-1911490038.html

россия

брянская область

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россия, брянская область, домодедово (аэропорт), шереметьево (аэропорт), происшествия