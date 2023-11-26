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В московских аэропортах задержали рейсы на вылет и прилет
В московских аэропортах задержали рейсы на вылет и прилет - РИА Новости, 26.11.2023
В московских аэропортах задержали рейсы на вылет и прилет
В московских аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" 15 рейсов задерживают на вылет и прилет, следует из данных онлайн-табло. РИА Новости, 26.11.2023
2023-11-26T06:30
2023-11-26T06:30
2023-11-26T06:30
россия
брянская область
домодедово (аэропорт)
шереметьево (аэропорт)
происшествия
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. В московских аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" 15 рейсов задерживают на вылет и прилет, следует из данных онлайн-табло. По информации на 6.07 мск воскресенья, в аэропорту "Внуково" задержаны девять рейсов. В "Домодедово" задержаны три, еще три отменили. Также три рейса задерживаются в "Шереметьево". Ранее Минобороны России сообщило, что противовоздушная оборона утром воскресенья сбила девять украинских беспилотников над Московской, Тульской, Калужской и Брянской областями.
https://ria.ru/20231124/snegopad-1911490038.html
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россия, брянская область, домодедово (аэропорт), шереметьево (аэропорт), происшествия
Россия, Брянская область, Домодедово (аэропорт), Шереметьево (аэропорт), Происшествия
В московских аэропортах задержали рейсы на вылет и прилет
В аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" задержали 15 рейсов