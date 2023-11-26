https://ria.ru/20231126/rasprodazhi-1911883716.html

Опрос показал, сколько американцы планируют потратить на распродажах

Опрос показал, сколько американцы планируют потратить на распродажах - РИА Новости, 26.11.2023

Опрос показал, сколько американцы планируют потратить на распродажах

Американцы планируют потратить за главный сезон распродаж в среднем по 567 долларов – на 13% больше, чем в прошлом году, свидетельствует опрос, проведенный... РИА Новости, 26.11.2023

2023-11-26T02:39

2023-11-26T02:39

2023-11-26T02:39

deloitte

mastercard, inc.

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ВАШИНГТОН, 26 ноя – РИА Новости. Американцы планируют потратить за главный сезон распродаж в среднем по 567 долларов – на 13% больше, чем в прошлом году, свидетельствует опрос, проведенный консалтинговой компанией Deloitte. Планы расходов на четыре дня скидок с "черной пятницы" по "киберпонедельник" могут свидетельствовать как об устойчивости потребительского спроса в условиях еще повышенной инфляции и уже поднятых кредитных ставок, так и о возросшем стремлении рядовых американцев к экономии. "Потребители планируют потратить в среднем 567 долларов на торговых акциях "черной пятницы" – "киберпонедельника" (четверг, 23 ноября – понедельник, 27 ноября), на 13% больше, чем в прошлом году", - говорится в результатах опроса. Покупать американцы планируют товары, на которые ожидаются наибольшие скидки: одежда, электроника, игрушки. В меньшей степени потребителей привлекают продовольственные товары и подарочные карты, выяснил Deloitte. В опросе, который компания проводила 19-25 октября, приняли участие 1,2 тысячи респондентов. По подсчетам компании Adobe, скидки на игрушки составят в среднем 35% по сравнению с прошлогодними 22%, на электронику – 30% против 27%. Телеканал CNN цитирует исследование компании Mastercard, которая зафиксировала рост продаж в магазинах на 1%, а через интернет – на 8,5% по итогам "черной пятницы". Компания Sensormatic Solutions за тот же день выявила рост посещений магазинов на 4,6% при том, что в целом в этом году показатель снизился на 2,4%.

https://ria.ru/20231111/moshenniki-1908804942.html

https://ria.ru/20231111/rasprodazhi-1908799762.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

deloitte, mastercard, inc.