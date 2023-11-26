https://ria.ru/20231126/rasprodazhi-1911883716.html
Опрос показал, сколько американцы планируют потратить на распродажах
Опрос показал, сколько американцы планируют потратить на распродажах - РИА Новости, 26.11.2023
Опрос показал, сколько американцы планируют потратить на распродажах
Американцы планируют потратить за главный сезон распродаж в среднем по 567 долларов – на 13% больше, чем в прошлом году, свидетельствует опрос, проведенный... РИА Новости, 26.11.2023
2023-11-26T02:39
2023-11-26T02:39
2023-11-26T02:39
deloitte
mastercard, inc.
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ВАШИНГТОН, 26 ноя – РИА Новости. Американцы планируют потратить за главный сезон распродаж в среднем по 567 долларов – на 13% больше, чем в прошлом году, свидетельствует опрос, проведенный консалтинговой компанией Deloitte. Планы расходов на четыре дня скидок с "черной пятницы" по "киберпонедельник" могут свидетельствовать как об устойчивости потребительского спроса в условиях еще повышенной инфляции и уже поднятых кредитных ставок, так и о возросшем стремлении рядовых американцев к экономии. "Потребители планируют потратить в среднем 567 долларов на торговых акциях "черной пятницы" – "киберпонедельника" (четверг, 23 ноября – понедельник, 27 ноября), на 13% больше, чем в прошлом году", - говорится в результатах опроса. Покупать американцы планируют товары, на которые ожидаются наибольшие скидки: одежда, электроника, игрушки. В меньшей степени потребителей привлекают продовольственные товары и подарочные карты, выяснил Deloitte. В опросе, который компания проводила 19-25 октября, приняли участие 1,2 тысячи респондентов. По подсчетам компании Adobe, скидки на игрушки составят в среднем 35% по сравнению с прошлогодними 22%, на электронику – 30% против 27%. Телеканал CNN цитирует исследование компании Mastercard, которая зафиксировала рост продаж в магазинах на 1%, а через интернет – на 8,5% по итогам "черной пятницы". Компания Sensormatic Solutions за тот же день выявила рост посещений магазинов на 4,6% при том, что в целом в этом году показатель снизился на 2,4%.
https://ria.ru/20231111/moshenniki-1908804942.html
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deloitte, mastercard, inc.
Deloitte, MasterCard, Inc.
Опрос показал, сколько американцы планируют потратить на распродажах
Deloitte: американцы хотят потратить на распродажах в среднем по 567 долларов
ВАШИНГТОН, 26 ноя – РИА Новости. Американцы планируют потратить за главный сезон распродаж в среднем по 567 долларов – на 13% больше, чем в прошлом году, свидетельствует опрос, проведенный консалтинговой компанией Deloitte.
Планы расходов на четыре дня скидок с "черной пятницы" по "киберпонедельник" могут свидетельствовать как об устойчивости потребительского спроса в условиях еще повышенной инфляции и уже поднятых кредитных ставок, так и о возросшем стремлении рядовых американцев к экономии.
Эксперт прогнозирует всплеск мошенничества после начала сезона распродаж
"Потребители планируют потратить в среднем 567 долларов на торговых акциях "черной пятницы" – "киберпонедельника" (четверг, 23 ноября – понедельник, 27 ноября), на 13% больше, чем в прошлом году", - говорится в результатах опроса.
Покупать американцы планируют товары, на которые ожидаются наибольшие скидки: одежда, электроника, игрушки. В меньшей степени потребителей привлекают продовольственные товары и подарочные карты, выяснил Deloitte.
В опросе, который компания проводила 19-25 октября, приняли участие 1,2 тысячи респондентов.
По подсчетам компании Adobe, скидки на игрушки составят в среднем 35% по сравнению с прошлогодними 22%, на электронику – 30% против 27%.
Телеканал CNN цитирует исследование компании Mastercard
, которая зафиксировала рост продаж в магазинах на 1%, а через интернет – на 8,5% по итогам "черной пятницы". Компания Sensormatic Solutions за тот же день выявила рост посещений магазинов на 4,6% при том, что в целом в этом году показатель снизился на 2,4%.
Эксперт объяснила, почему покупать вещи впрок на распродажах невыгодно