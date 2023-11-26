https://ria.ru/20231126/putin-1911932174.html

Зарубин сообщил о планах Путина на следующую неделю

Зарубин сообщил о планах Путина на следующую неделю - РИА Новости, 26.11.2023

Зарубин сообщил о планах Путина на следующую неделю

Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе откроет несколько новых медицинских объектов, а также пообщается с молодыми учеными, сообщил тележурналист Павел РИА Новости, 26.11.2023

2023-11-26T14:25

2023-11-26T14:25

2023-11-26T14:25

россия

владимир путин

павел зарубин

политика

наука

общество

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе откроет несколько новых медицинских объектов, а также пообщается с молодыми учеными, сообщил тележурналист Павел Зарубин, видео опубликовано в его Telegram-канале. Кроме того, российский лидер обратится к участникам Всемирного русского народного собора и пообщается с наблюдательным советом российского движения детей и молодежи "Движение первых".

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, владимир путин, павел зарубин, политика, наука, общество