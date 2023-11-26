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Зарубин сообщил о планах Путина на следующую неделю
Зарубин сообщил о планах Путина на следующую неделю - РИА Новости, 26.11.2023
Зарубин сообщил о планах Путина на следующую неделю
Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе откроет несколько новых медицинских объектов, а также пообщается с молодыми учеными, сообщил тележурналист Павел РИА Новости, 26.11.2023
2023-11-26T14:25
2023-11-26T14:25
2023-11-26T14:25
россия
владимир путин
павел зарубин
политика
наука
общество
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе откроет несколько новых медицинских объектов, а также пообщается с молодыми учеными, сообщил тележурналист Павел Зарубин, видео опубликовано в его Telegram-канале. Кроме того, российский лидер обратится к участникам Всемирного русского народного собора и пообщается с наблюдательным советом российского движения детей и молодежи "Движение первых".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, павел зарубин, политика, наука, общество
Россия, Владимир Путин, Павел Зарубин, Политика, Наука, Общество
Зарубин сообщил о планах Путина на следующую неделю
Зарубин: Путин на следующей неделе откроет несколько новых медицинских объектов