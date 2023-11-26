https://ria.ru/20231126/osvobozhdenie-1911990196.html
Израиль освободил третью группу палестинских заключенных, сообщили СМИ
Израиль освободил третью группу палестинских заключенных, сообщили СМИ - РИА Новости, 27.11.2023
Израиль освободил третью группу палестинских заключенных, сообщили СМИ
Израиль освободил третью группу палестинских заключенных из 39 человек, они прибыли на автобусах в Рамаллу, сообщает телеканал Al Jazeera. РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-26T22:04
2023-11-26T22:04
2023-11-27T00:10
в мире
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
палестина
рамалла
хамас
иерусалим
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ТУНИС, 26 ноя - РИА Новости. Израиль освободил третью группу палестинских заключенных из 39 человек, они прибыли на автобусах в Рамаллу, сообщает телеканал Al Jazeera.По данным канала, автобусы с бывшими палестинскими заключенными, среди которых только подростки, прибыли в Рамаллу из израильской тюрьмы Офер, расположенной в Бейтунии, а также центра содержания "Аль-Маскобия" в Иерусалиме.По случаю освобождения подростков в эти минуты тысячи жителей Палестинской автономии устроили в центре Рамаллы празднование.Израиль и ХАМАС при посредничестве Катара достигли первой масштабной договоренности с момента обострения конфликта 7 октября: стороны согласились на четыре дня прекратить боевые действия для обмена десятков находящихся друг у друга заложников и арестованных.
https://ria.ru/20231126/peremirie-1911988988.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина, рамалла, хамас, иерусалим
В мире, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Палестина, Рамалла, ХАМАС, Иерусалим
Израиль освободил третью группу палестинских заключенных, сообщили СМИ
Al Jazeera: Израиль освободил третью группу заключенных из 39 палестинцев