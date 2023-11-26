https://ria.ru/20231126/osvobozhdenie-1911990196.html

Израиль освободил третью группу палестинских заключенных, сообщили СМИ

Израиль освободил третью группу палестинских заключенных, сообщили СМИ - РИА Новости, 27.11.2023

Израиль освободил третью группу палестинских заключенных, сообщили СМИ

Израиль освободил третью группу палестинских заключенных из 39 человек, они прибыли на автобусах в Рамаллу, сообщает телеканал Al Jazeera. РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-26T22:04

2023-11-26T22:04

2023-11-27T00:10

в мире

израиль

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

палестина

рамалла

хамас

иерусалим

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ТУНИС, 26 ноя - РИА Новости. Израиль освободил третью группу палестинских заключенных из 39 человек, они прибыли на автобусах в Рамаллу, сообщает телеканал Al Jazeera.По данным канала, автобусы с бывшими палестинскими заключенными, среди которых только подростки, прибыли в Рамаллу из израильской тюрьмы Офер, расположенной в Бейтунии, а также центра содержания "Аль-Маскобия" в Иерусалиме.По случаю освобождения подростков в эти минуты тысячи жителей Палестинской автономии устроили в центре Рамаллы празднование.Израиль и ХАМАС при посредничестве Катара достигли первой масштабной договоренности с момента обострения конфликта 7 октября: стороны согласились на четыре дня прекратить боевые действия для обмена десятков находящихся друг у друга заложников и арестованных.

https://ria.ru/20231126/peremirie-1911988988.html

израиль

палестина

рамалла

иерусалим

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина, рамалла, хамас, иерусалим