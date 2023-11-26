https://ria.ru/20231126/obraschenie-1911881224.html
Мэр Львова дерзко обратился к полякам
Мэр Львова дерзко обратился к полякам - РИА Новости, 26.11.2023
Мэр Львова дерзко обратился к полякам
"Польские друзья" Украины должны вернуться к реальности и положить конец "позорной блокаде", заявил мэр Львова Андрей Садовой. РИА Новости, 26.11.2023
2023-11-26T01:14
2023-11-26T01:14
2023-11-26T01:14
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МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости. "Польские друзья" Украины должны вернуться к реальности и положить конец "позорной блокаде", заявил мэр Львова Андрей Садовой.По его утверждению, "весь гигантский вклад (Польши – ред.) в победу Украины" сводится на нет группой "маргиналов", блокирующих поставки гуманитарных товаров в страну, которая второй год "защищает безопасность Европы"."Есть ли у Польши смелость, политическая воля и гражданские инструменты, чтобы положить конец этой позорной блокаде Украины?" - говорится в обращении Садового на польском языке, опубликованном в его соцсетях.При этом он добавил, что цена блокады "слишком высока".Польские перевозчики начали блокировать автомобильные пункты пропуска на границе с восточным соседом с 6 ноября. Они требуют восстановить систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков (с исключениями для гумпомощи и припасов для ВСУ), приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, и провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин.Движение грузовиков затруднено на трех пунктах пропуска — "Ягодин", "Краковец" и "Рава-Русская". Переговоры Киева и Варшавы пока ни к чему не привели.
https://ria.ru/20231125/postavki-1911872219.html
https://ria.ru/20231115/ukraina-1909589617.html
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в мире, украина, львов, польша, андрей садовой
В мире, Украина, Львов, Польша, Андрей Садовой
Мэр Львова дерзко обратился к полякам
Мэр Львова Садовой потребовал от Польши остановить блокаду границы с Украиной