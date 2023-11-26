Рейтинг@Mail.ru
В Евпатории из жилых домов эвакуировали 150 человек - РИА Новости, 26.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:33 26.11.2023 (обновлено: 20:40 26.11.2023)
https://ria.ru/20231126/evakuatsiya-1911979451.html
В Евпатории из жилых домов эвакуировали 150 человек
В Евпатории из жилых домов эвакуировали 150 человек - РИА Новости, 26.11.2023
В Евпатории из жилых домов эвакуировали 150 человек
Идущая вдоль моря трасса Саки – Евпатория в Крыму перекрыта из-за шторма, сообщил советник главы Крыма Олег Крючков в своем Telegram-канале. РИА Новости, 26.11.2023
2023-11-26T20:33
2023-11-26T20:40
евпатория
происшествия
республика крым
олег крючков
саки (крым)
севастополь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1a/1911974311_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ad7890ea61ccbd0740250b94cb0e5ad7.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя - РИА Новости. Идущая вдоль моря трасса Саки – Евпатория в Крыму перекрыта из-за шторма, сообщил советник главы Крыма Олег Крючков в своем Telegram-канале.Ранее о том, что трассу заливает волнами бушующего моря, рассказала глава администрации города Елена Демидова."Полностью закрыта дорога Саки - Евпатория. Объезд через Владимировку", - сообщил Крючков.По его данным, в Евпатории из домов эвакуированы 150 человек, 100 размещены в гостиницах, 50 - у родственников.В Евпатории, Севастополе и поселках на западном берегу Крыма бушует сильный шторм, на полуострове Тарханкут и в поселке Черноморское ветер достигает ураганной силы - до 40 метров в секунду. В Крыму ранее было объявлено штормовое предупреждение из-за приближения средиземноморского циклона.
https://ria.ru/20231126/nepogoda-1911962160.html
евпатория
республика крым
саки (крым)
севастополь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Эвакуация жителей из подтопленных домов в Евпатории
Эвакуация жителей из подтопленных домов в Евпатории
2023-11-26T20:33
true
PT0M06S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1a/1911974311_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_644c05030ce7cf28c8b7c8bbbf334340.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
евпатория, происшествия, республика крым, олег крючков, саки (крым), севастополь
Евпатория, Происшествия, Республика Крым, Олег Крючков, Саки (Крым), Севастополь
В Евпатории из жилых домов эвакуировали 150 человек

Крючков: из-за шторма полностью закрыли идущую вдоль моря трассу Саки–Евпатория

Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя - РИА Новости. Идущая вдоль моря трасса Саки – Евпатория в Крыму перекрыта из-за шторма, сообщил советник главы Крыма Олег Крючков в своем Telegram-канале.
Ранее о том, что трассу заливает волнами бушующего моря, рассказала глава администрации города Елена Демидова.
«
"Полностью закрыта дорога Саки - Евпатория. Объезд через Владимировку", - сообщил Крючков.
По его данным, в Евпатории из домов эвакуированы 150 человек, 100 размещены в гостиницах, 50 - у родственников.
В Евпатории, Севастополе и поселках на западном берегу Крыма бушует сильный шторм, на полуострове Тарханкут и в поселке Черноморское ветер достигает ураганной силы - до 40 метров в секунду. В Крыму ранее было объявлено штормовое предупреждение из-за приближения средиземноморского циклона.
Последствия шторма в Евпатории
В Евпатории рассказали о ситуации в городе из-за непогоды
Вчера, 18:26
 
ЕвпаторияПроисшествияРеспублика КрымОлег КрючковСаки (Крым)Севастополь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала