https://ria.ru/20231126/evakuatsiya-1911979451.html
В Евпатории из жилых домов эвакуировали 150 человек
В Евпатории из жилых домов эвакуировали 150 человек - РИА Новости, 26.11.2023
В Евпатории из жилых домов эвакуировали 150 человек
Идущая вдоль моря трасса Саки – Евпатория в Крыму перекрыта из-за шторма, сообщил советник главы Крыма Олег Крючков в своем Telegram-канале. РИА Новости, 26.11.2023
2023-11-26T20:33
2023-11-26T20:33
2023-11-26T20:40
евпатория
происшествия
республика крым
олег крючков
саки (крым)
севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя - РИА Новости. Идущая вдоль моря трасса Саки – Евпатория в Крыму перекрыта из-за шторма, сообщил советник главы Крыма Олег Крючков в своем Telegram-канале.Ранее о том, что трассу заливает волнами бушующего моря, рассказала глава администрации города Елена Демидова."Полностью закрыта дорога Саки - Евпатория. Объезд через Владимировку", - сообщил Крючков.По его данным, в Евпатории из домов эвакуированы 150 человек, 100 размещены в гостиницах, 50 - у родственников.В Евпатории, Севастополе и поселках на западном берегу Крыма бушует сильный шторм, на полуострове Тарханкут и в поселке Черноморское ветер достигает ураганной силы - до 40 метров в секунду. В Крыму ранее было объявлено штормовое предупреждение из-за приближения средиземноморского циклона.
https://ria.ru/20231126/nepogoda-1911962160.html
евпатория
республика крым
саки (крым)
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Эвакуация жителей из подтопленных домов в Евпатории
Эвакуация жителей из подтопленных домов в Евпатории
2023-11-26T20:33
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PT0M06S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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евпатория, происшествия, республика крым, олег крючков, саки (крым), севастополь
Евпатория, Происшествия, Республика Крым, Олег Крючков, Саки (Крым), Севастополь
В Евпатории из жилых домов эвакуировали 150 человек
Крючков: из-за шторма полностью закрыли идущую вдоль моря трассу Саки–Евпатория