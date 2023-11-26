https://ria.ru/20231126/evakuatsiya-1911979451.html

В Евпатории из жилых домов эвакуировали 150 человек

В Евпатории из жилых домов эвакуировали 150 человек - РИА Новости, 26.11.2023

В Евпатории из жилых домов эвакуировали 150 человек

Идущая вдоль моря трасса Саки – Евпатория в Крыму перекрыта из-за шторма, сообщил советник главы Крыма Олег Крючков в своем Telegram-канале. РИА Новости, 26.11.2023

2023-11-26T20:33

2023-11-26T20:33

2023-11-26T20:40

евпатория

происшествия

республика крым

олег крючков

саки (крым)

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя - РИА Новости. Идущая вдоль моря трасса Саки – Евпатория в Крыму перекрыта из-за шторма, сообщил советник главы Крыма Олег Крючков в своем Telegram-канале.Ранее о том, что трассу заливает волнами бушующего моря, рассказала глава администрации города Елена Демидова."Полностью закрыта дорога Саки - Евпатория. Объезд через Владимировку", - сообщил Крючков.По его данным, в Евпатории из домов эвакуированы 150 человек, 100 размещены в гостиницах, 50 - у родственников.В Евпатории, Севастополе и поселках на западном берегу Крыма бушует сильный шторм, на полуострове Тарханкут и в поселке Черноморское ветер достигает ураганной силы - до 40 метров в секунду. В Крыму ранее было объявлено штормовое предупреждение из-за приближения средиземноморского циклона.

https://ria.ru/20231126/nepogoda-1911962160.html

евпатория

республика крым

саки (крым)

севастополь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

евпатория, происшествия, республика крым, олег крючков, саки (крым), севастополь