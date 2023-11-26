https://ria.ru/20231126/donetsk-1911916901.html

Украинские войска сбросили боеприпасы по Донецку с беспилотника

Украинские войска сбросили боеприпасы по Донецку с беспилотника - РИА Новости, 26.11.2023

Украинские войска сбросили боеприпасы по Донецку с беспилотника

Украинские войска сбросили два боеприпаса с БПЛА в Кировском районе Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации... РИА Новости, 26.11.2023

2023-11-26T11:57

2023-11-26T11:57

2023-11-26T11:57

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 26 ноя - РИА Новости. Украинские войска сбросили два боеприпаса с БПЛА в Кировском районе Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10.15 - город Донецк (Кировский район): сброшен один боеприпас с БПЛА... 10.25 - город Донецк (Кировский район): сброшен один боеприпас с БПЛА", - говорится в сообщениях, опубликованных в Telegram-канале представительства. Как отмечает ведомство, с 10.40 мск по 11.35 мск украинские войска выпустили 11 снарядов калибром 155 миллиметров по Донецку. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20231126/dezertir-1911846460.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины