https://ria.ru/20231126/donetsk-1911916901.html
Украинские войска сбросили боеприпасы по Донецку с беспилотника
Украинские войска сбросили боеприпасы по Донецку с беспилотника - РИА Новости, 26.11.2023
Украинские войска сбросили боеприпасы по Донецку с беспилотника
Украинские войска сбросили два боеприпаса с БПЛА в Кировском районе Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации... РИА Новости, 26.11.2023
2023-11-26T11:57
2023-11-26T11:57
2023-11-26T11:57
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/17/1846859492_0:112:3067:1837_1920x0_80_0_0_acde9ae04c741f475c275a108cc74384.jpg
ДОНЕЦК, 26 ноя - РИА Новости. Украинские войска сбросили два боеприпаса с БПЛА в Кировском районе Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10.15 - город Донецк (Кировский район): сброшен один боеприпас с БПЛА... 10.25 - город Донецк (Кировский район): сброшен один боеприпас с БПЛА", - говорится в сообщениях, опубликованных в Telegram-канале представительства. Как отмечает ведомство, с 10.40 мск по 11.35 мск украинские войска выпустили 11 снарядов калибром 155 миллиметров по Донецку. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20231126/dezertir-1911846460.html
донецк
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/17/1846859492_41:0:2770:2047_1920x0_80_0_0_ef966e43a04ca23b3d04a79b4115d03c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Украинские войска сбросили боеприпасы по Донецку с беспилотника
Украинские войска сбросили боеприпасы по Кировскому району Донецка с дрона