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Украинские войска сбросили боеприпасы по Донецку с беспилотника - РИА Новости, 26.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:57 26.11.2023
https://ria.ru/20231126/donetsk-1911916901.html
Украинские войска сбросили боеприпасы по Донецку с беспилотника
Украинские войска сбросили боеприпасы по Донецку с беспилотника - РИА Новости, 26.11.2023
Украинские войска сбросили боеприпасы по Донецку с беспилотника
Украинские войска сбросили два боеприпаса с БПЛА в Кировском районе Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации... РИА Новости, 26.11.2023
2023-11-26T11:57
2023-11-26T11:57
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 26 ноя - РИА Новости. Украинские войска сбросили два боеприпаса с БПЛА в Кировском районе Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10.15 - город Донецк (Кировский район): сброшен один боеприпас с БПЛА... 10.25 - город Донецк (Кировский район): сброшен один боеприпас с БПЛА", - говорится в сообщениях, опубликованных в Telegram-канале представительства. Как отмечает ведомство, с 10.40 мск по 11.35 мск украинские войска выпустили 11 снарядов калибром 155 миллиметров по Донецку. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20231126/dezertir-1911846460.html
донецк
донецкая народная республика
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донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Украинские войска сбросили боеприпасы по Донецку с беспилотника

Украинские войска сбросили боеприпасы по Кировскому району Донецка с дрона

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкДонецк
Донецк - РИА Новости, 1920, 26.11.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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ДОНЕЦК, 26 ноя - РИА Новости. Украинские войска сбросили два боеприпаса с БПЛА в Кировском районе Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10.15 - город Донецк (Кировский район): сброшен один боеприпас с БПЛА... 10.25 - город Донецк (Кировский район): сброшен один боеприпас с БПЛА", - говорится в сообщениях, опубликованных в Telegram-канале представительства.
Как отмечает ведомство, с 10.40 мск по 11.35 мск украинские войска выпустили 11 снарядов калибром 155 миллиметров по Донецку.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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