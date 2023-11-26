https://ria.ru/20231126/dezertir-1911846460.html
Страна-дезертир: ВСУ массово отказываются умирать за Запад и Зеленского
Страна-дезертир: ВСУ массово отказываются умирать за Запад и Зеленского - РИА Новости, 26.11.2023
Страна-дезертир: ВСУ массово отказываются умирать за Запад и Зеленского
Вот уже целые сутки пылает Рунет и потеют дождями соцсети — миллионы профессиональных аналитиков наконец поняли, что киевский режим, оказывается, управляется... РИА Новости, 26.11.2023
2023-11-26T08:00
2023-11-26T08:00
2023-11-26T14:32
политика
украина
киев
россия
борис джонсон
давид арахамия
вооруженные силы украины
верховная рада украины
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Вот уже целые сутки пылает Рунет и потеют дождями соцсети — миллионы профессиональных аналитиков наконец поняли, что киевский режим, оказывается, управляется извне. Лидер фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия в интервью телеканалу "1+1" рассказал, что конфликт можно было в одночасье закончить еще в 2022 году, но воевать дальше Украине приказал тогдашний премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.По словам Арахамии, который был членом украинской делегации на переговорах с Россией в Стамбуле, все моменты уже были синхронизированы, а документы — подписаны. Главное условие прекращения конфликта — фиксация полного нейтралитета Украины и гарантия ее невступления в НАТО при соблюдении всех прав и свобод русскоязычного населения на фактической территории Украины — было согласовано.Недоставало лишь подписи Зеленского.Но в Киев приехал Борис Джонсон и настоял на отказе от всех договоренностей, прибавив с улыбкой: "Давайте будем просто воевать".Это было бы совершенно неожиданно и удивительно, если бы это было удивительно и неожиданно. Но если вспомнить, что Киев не принимал и не принимает ни одного значимого решения без отмашки западных кураторов, то никакой сенсации в откровениях Арахамии нет от слова "совсем".Шайка в Киеве, не моргнув глазом, подписывает любые законы и любые приказы, черновики которых присылаются из США, НАТО и ЕС, включая все более ужесточающиеся меры с целью отправки на фронт все нового "свежего мяса".Но ни Зеленский, ни Залужный, ни Байден со Столтенбергом и Боррелем совершенно ничего не смогут поделать, если украинцы как один откажутся воевать.И похоже, что именно здесь и Запад, и Зеленского ждут большие проблемы.Мы уже не удивляемся потоку сообщений в российских СМИ о том, что с каждым днем все больше солдат ВСУ сдаются в плен. Если оставить за скобками, что все эти солдаты, по их словам, — повара, водители, прачки и машинистки, то лейтмотив в их душещипательных историях один: "нас предали", "нас бросили" и "нас обманули". По свидетельствам пленных, настроения в ВСУ находятся где-то между глубокой депрессией и отчаянием, а от стройных колонн с белыми флагами их останавливает гарантированная казнь со стороны заградотрядов, большей частью состоящих из наемников-иностранцев.Это можно было бы легко списать на яростную и беспощадную путинскую пропаганду, но противоположная сторона признает это сама — потому что масштабы бедствия скрывать уже невозможно.Буквально вчера в одном из форпостов западного общественного мнения, газете Financial Times, вышла алармистская статья с "обнадеживающим" сообщением: "На Украине наблюдаются низкий боевой дух и недостаток военных, никто не хочет идти в военкомат в преддверии зимы". И это явно противоречит громким заявлениям Зеленского, что "в стране выстраиваются очереди в военкоматы из желающих отправиться на фронт" и что наша броня крепка, а "Бредли" наши быстры.Мало того: не кто иной, как Генпрокуратура Украины, на днях распространила информацию о росте числа дезертиров в ВСУ в десятки раз. Всего за девять месяцев этого года из украинской армии сбежали 4638 солдат, а оставили часть — 10 940. И это — уже сильно уменьшенные и приукрашенные цифры. По признанию украинских официальных лиц, ВСУ испытывают большие проблемы с пополнением тающих резервов, так как украинцы любыми путями уклоняются от мобилизации или дезертируют."Украинский проект", как и любой другой, англосаксы воспринимают как проект чисто инвестиционный, то есть "выхлоп" от него должен быть больше, чем вложения. И они первыми поняли, что совершенно бессмысленно вкачивать в Украину миллиарды долларов и слать туда левиафановы караваны с оружием и техникой, если украинцы начинают массово очухиваться от бравурной пропаганды и отказываются воевать.На официальном уровне все еще стоит пыль от одобрительного похлопывания по спине Зеленского, и все западные лидеры как один привычно клянутся в вечной поддержке Украины и в том, что ничего не изменилось: мы с вами, вот вам парабеллум.Но по факту сворачивание лавочки и сведение дебета с кредитом идут уже полным ходом.Европейские снарядные заводы почему-то не заводят, волшебные американские истребители не истребляют, сотни миллиардов долларов превращаются в десятки миллионов. И уже доходит информация, что страны НАТО решили по-иезуитски, то есть мягко и нежно, понуждать Украину к мирному соглашению с Россией путем "изменения количества и качества поставок" (читай — вы уж сдайтесь сами, битте шён, а то нам неловко).Опять путинская пропаганда? Возможно, только нужно понять, как она пролезла в ту же Financial Times, которая черным по белому пишет: "Запад устал от поддержки Украины из-за ее нежелания заключить мир".Мы далеки от мысли, что Украина и Запад рухнут к Новому году. Сворачивая манатки, Запад, безусловно, будет стараться причинить нам максимальный вред, а продажное руководство Украины — максимально долго удержаться у власти и отправить на смерть как можно больше украинцев.Но ясно одно — в коллективном бессознательном украинского общества однозначно и бесповоротно обозначился неоперабельный надлом, который будет неумолимо расширяться, и это просто ускорит нашу неминуемую победу.
https://ria.ru/20231125/gazeta_zeit-1911736604.html
https://ria.ru/20231121/ssha-1910693121.html
https://ria.ru/20231117/zelenskiy-1909962624.html
https://ria.ru/20231123/evropa-1911189975.html
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Кирилл Стрельников
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156336/89/1563368996_0:0:250:251_100x100_80_0_0_244f311ad9381fbb18863629c51be35c.jpg
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политика, украина, киев, россия, борис джонсон, давид арахамия, вооруженные силы украины, верховная рада украины, нато, аналитика
Политика, Украина, Киев, Россия, Борис Джонсон, Давид Арахамия, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины, НАТО, Аналитика
Вот уже целые сутки пылает Рунет и потеют дождями соцсети — миллионы профессиональных аналитиков наконец поняли, что киевский режим, оказывается, управляется извне. Лидер фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия в интервью телеканалу "1+1" рассказал, что конфликт можно было в одночасье закончить еще в 2022 году, но воевать дальше Украине приказал тогдашний премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
По словам Арахамии, который был членом украинской делегации на переговорах с Россией
в Стамбуле
, все моменты уже были синхронизированы, а документы — подписаны. Главное условие прекращения конфликта — фиксация полного нейтралитета Украины и гарантия ее невступления в НАТО
при соблюдении всех прав и свобод русскоязычного населения на фактической территории Украины — было согласовано.
Что будет, если Россия победит? — спрашивает немецкая газета Zeit
Недоставало лишь подписи Зеленского.
Но в Киев
приехал Борис Джонсон и настоял на отказе от всех договоренностей, прибавив с улыбкой: "Давайте будем просто воевать".
Это было бы совершенно неожиданно и удивительно, если бы это было удивительно и неожиданно. Но если вспомнить, что Киев не принимал и не принимает ни одного значимого решения без отмашки западных кураторов, то никакой сенсации в откровениях Арахамии нет от слова "совсем".
Шайка в Киеве, не моргнув глазом, подписывает любые законы и любые приказы, черновики которых присылаются из США
, НАТО и ЕС
, включая все более ужесточающиеся меры с целью отправки на фронт все нового "свежего мяса".
Но ни Зеленский, ни Залужный, ни Байден со Столтенбергом и Боррелем совершенно ничего не смогут поделать, если украинцы как один откажутся воевать.
И похоже, что именно здесь и Запад, и Зеленского ждут большие проблемы.
Мы уже не удивляемся потоку сообщений в российских СМИ о том, что с каждым днем все больше солдат ВСУ сдаются в плен. Если оставить за скобками, что все эти солдаты, по их словам, — повара, водители, прачки и машинистки, то лейтмотив в их душещипательных историях один: "нас предали", "нас бросили" и "нас обманули". По свидетельствам пленных, настроения в ВСУ находятся где-то между глубокой депрессией и отчаянием, а от стройных колонн с белыми флагами их останавливает гарантированная казнь со стороны заградотрядов, большей частью состоящих из наемников-иностранцев.
США страхуются от предательства Киева
Это можно было бы легко списать на яростную и беспощадную путинскую пропаганду, но противоположная сторона признает это сама — потому что масштабы бедствия скрывать уже невозможно.
Буквально вчера в одном из форпостов западного общественного мнения, газете Financial Times, вышла алармистская статья с "обнадеживающим" сообщением: "На Украине наблюдаются низкий боевой дух и недостаток военных, никто не хочет идти в военкомат в преддверии зимы". И это явно противоречит громким заявлениям Зеленского, что "в стране выстраиваются очереди в военкоматы из желающих отправиться на фронт" и что наша броня крепка, а "Бредли" наши быстры.
Мало того: не кто иной, как Генпрокуратура
Украины, на днях распространила информацию о росте числа дезертиров в ВСУ в десятки раз. Всего за девять месяцев этого года из украинской армии сбежали 4638 солдат, а оставили часть — 10 940. И это — уже сильно уменьшенные и приукрашенные цифры. По признанию украинских официальных лиц, ВСУ испытывают большие проблемы с пополнением тающих резервов, так как украинцы любыми путями уклоняются от мобилизации или дезертируют.
"Украинский проект", как и любой другой, англосаксы воспринимают как проект чисто инвестиционный, то есть "выхлоп" от него должен быть больше, чем вложения. И они первыми поняли, что совершенно бессмысленно вкачивать в Украину миллиарды долларов и слать туда левиафановы караваны с оружием и техникой, если украинцы начинают массово очухиваться от бравурной пропаганды и отказываются воевать.
На официальном уровне все еще стоит пыль от одобрительного похлопывания по спине Зеленского, и все западные лидеры как один привычно клянутся в вечной поддержке Украины и в том, что ничего не изменилось: мы с вами, вот вам парабеллум.
Зеленского снимают с финансирования
Но по факту сворачивание лавочки и сведение дебета с кредитом идут уже полным ходом.
Европейские снарядные заводы почему-то не заводят, волшебные американские истребители не истребляют, сотни миллиардов долларов превращаются в десятки миллионов. И уже доходит информация, что страны НАТО решили по-иезуитски, то есть мягко и нежно, понуждать Украину к мирному соглашению с Россией путем "изменения количества и качества поставок" (читай — вы уж сдайтесь сами, битте шён, а то нам неловко).
Опять путинская пропаганда? Возможно, только нужно понять, как она пролезла в ту же Financial Times, которая черным по белому пишет: "Запад устал от поддержки Украины из-за ее нежелания заключить мир".
Мы далеки от мысли, что Украина и Запад рухнут к Новому году. Сворачивая манатки, Запад, безусловно, будет стараться причинить нам максимальный вред, а продажное руководство Украины — максимально долго удержаться у власти и отправить на смерть как можно больше украинцев.
Но ясно одно — в коллективном бессознательном украинского общества однозначно и бесповоротно обозначился неоперабельный надлом, который будет неумолимо расширяться, и это просто ускорит нашу неминуемую победу.
Европа готовится к ликвидации