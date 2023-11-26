https://ria.ru/20231126/dezertir-1911846460.html

Страна-дезертир: ВСУ массово отказываются умирать за Запад и Зеленского

Страна-дезертир: ВСУ массово отказываются умирать за Запад и Зеленского - РИА Новости, 26.11.2023

Страна-дезертир: ВСУ массово отказываются умирать за Запад и Зеленского

Вот уже целые сутки пылает Рунет и потеют дождями соцсети — миллионы профессиональных аналитиков наконец поняли, что киевский режим, оказывается, управляется... РИА Новости, 26.11.2023

2023-11-26T08:00

2023-11-26T08:00

2023-11-26T14:32

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Вот уже целые сутки пылает Рунет и потеют дождями соцсети — миллионы профессиональных аналитиков наконец поняли, что киевский режим, оказывается, управляется извне. Лидер фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия в интервью телеканалу "1+1" рассказал, что конфликт можно было в одночасье закончить еще в 2022 году, но воевать дальше Украине приказал тогдашний премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.По словам Арахамии, который был членом украинской делегации на переговорах с Россией в Стамбуле, все моменты уже были синхронизированы, а документы — подписаны. Главное условие прекращения конфликта — фиксация полного нейтралитета Украины и гарантия ее невступления в НАТО при соблюдении всех прав и свобод русскоязычного населения на фактической территории Украины — было согласовано.Недоставало лишь подписи Зеленского.Но в Киев приехал Борис Джонсон и настоял на отказе от всех договоренностей, прибавив с улыбкой: "Давайте будем просто воевать".Это было бы совершенно неожиданно и удивительно, если бы это было удивительно и неожиданно. Но если вспомнить, что Киев не принимал и не принимает ни одного значимого решения без отмашки западных кураторов, то никакой сенсации в откровениях Арахамии нет от слова "совсем".Шайка в Киеве, не моргнув глазом, подписывает любые законы и любые приказы, черновики которых присылаются из США, НАТО и ЕС, включая все более ужесточающиеся меры с целью отправки на фронт все нового "свежего мяса".Но ни Зеленский, ни Залужный, ни Байден со Столтенбергом и Боррелем совершенно ничего не смогут поделать, если украинцы как один откажутся воевать.И похоже, что именно здесь и Запад, и Зеленского ждут большие проблемы.Мы уже не удивляемся потоку сообщений в российских СМИ о том, что с каждым днем все больше солдат ВСУ сдаются в плен. Если оставить за скобками, что все эти солдаты, по их словам, — повара, водители, прачки и машинистки, то лейтмотив в их душещипательных историях один: "нас предали", "нас бросили" и "нас обманули". По свидетельствам пленных, настроения в ВСУ находятся где-то между глубокой депрессией и отчаянием, а от стройных колонн с белыми флагами их останавливает гарантированная казнь со стороны заградотрядов, большей частью состоящих из наемников-иностранцев.Это можно было бы легко списать на яростную и беспощадную путинскую пропаганду, но противоположная сторона признает это сама — потому что масштабы бедствия скрывать уже невозможно.Буквально вчера в одном из форпостов западного общественного мнения, газете Financial Times, вышла алармистская статья с "обнадеживающим" сообщением: "На Украине наблюдаются низкий боевой дух и недостаток военных, никто не хочет идти в военкомат в преддверии зимы". И это явно противоречит громким заявлениям Зеленского, что "в стране выстраиваются очереди в военкоматы из желающих отправиться на фронт" и что наша броня крепка, а "Бредли" наши быстры.Мало того: не кто иной, как Генпрокуратура Украины, на днях распространила информацию о росте числа дезертиров в ВСУ в десятки раз. Всего за девять месяцев этого года из украинской армии сбежали 4638 солдат, а оставили часть — 10 940. И это — уже сильно уменьшенные и приукрашенные цифры. По признанию украинских официальных лиц, ВСУ испытывают большие проблемы с пополнением тающих резервов, так как украинцы любыми путями уклоняются от мобилизации или дезертируют."Украинский проект", как и любой другой, англосаксы воспринимают как проект чисто инвестиционный, то есть "выхлоп" от него должен быть больше, чем вложения. И они первыми поняли, что совершенно бессмысленно вкачивать в Украину миллиарды долларов и слать туда левиафановы караваны с оружием и техникой, если украинцы начинают массово очухиваться от бравурной пропаганды и отказываются воевать.На официальном уровне все еще стоит пыль от одобрительного похлопывания по спине Зеленского, и все западные лидеры как один привычно клянутся в вечной поддержке Украины и в том, что ничего не изменилось: мы с вами, вот вам парабеллум.Но по факту сворачивание лавочки и сведение дебета с кредитом идут уже полным ходом.Европейские снарядные заводы почему-то не заводят, волшебные американские истребители не истребляют, сотни миллиардов долларов превращаются в десятки миллионов. И уже доходит информация, что страны НАТО решили по-иезуитски, то есть мягко и нежно, понуждать Украину к мирному соглашению с Россией путем "изменения количества и качества поставок" (читай — вы уж сдайтесь сами, битте шён, а то нам неловко).Опять путинская пропаганда? Возможно, только нужно понять, как она пролезла в ту же Financial Times, которая черным по белому пишет: "Запад устал от поддержки Украины из-за ее нежелания заключить мир".Мы далеки от мысли, что Украина и Запад рухнут к Новому году. Сворачивая манатки, Запад, безусловно, будет стараться причинить нам максимальный вред, а продажное руководство Украины — максимально долго удержаться у власти и отправить на смерть как можно больше украинцев.Но ясно одно — в коллективном бессознательном украинского общества однозначно и бесповоротно обозначился неоперабельный надлом, который будет неумолимо расширяться, и это просто ускорит нашу неминуемую победу.

https://ria.ru/20231125/gazeta_zeit-1911736604.html

https://ria.ru/20231121/ssha-1910693121.html

https://ria.ru/20231117/zelenskiy-1909962624.html

https://ria.ru/20231123/evropa-1911189975.html

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Кирилл Стрельников https://cdnn21.img.ria.ru/images/156336/89/1563368996_0:0:250:251_100x100_80_0_0_244f311ad9381fbb18863629c51be35c.jpg

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политика, украина, киев, россия, борис джонсон, давид арахамия, вооруженные силы украины, верховная рада украины, нато, аналитика