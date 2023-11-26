https://ria.ru/20231126/deindustrializatsiya-1911918548.html
В Германии заявили о риске деиндустриализации
В Германии заявили о риске деиндустриализации - РИА Новости, 26.11.2023
В Германии заявили о риске деиндустриализации
Германию ждет деиндустриализация в случае, если компании страны продолжат выводить свое производство за рубеж, предупредил гендиректор второго крупнейшего... РИА Новости, 26.11.2023
2023-11-26T12:14
2023-11-26T12:14
2023-11-26T21:31
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Германию ждет деиндустриализация в случае, если компании страны продолжат выводить свое производство за рубеж, предупредил гендиректор второго крупнейшего сталелитейного концерна ФРГ Salzgitter Гуннар Грёблер в интервью газете Financial Times.По данным Торгово-промышленной палаты Германии, которые приводит FT, почти треть опрошенных компаний отдают предпочтение инвестициям за границу на фоне, как пишет газета, "опасений насчет будущего без российского газа". "Если мы последуем этой тенденции, нашу страну ждет деиндустриализация", — заявил Грёблер.Он подчеркнул, что если производители материалов для промышленности, в частности стали и химических продуктов, уйдут из Германии из-за высоких цен на энергоносители, то появляется риск "потери всей производственно-сбытовой цепочки". В сентябре Financial Times сообщала, что экономисты опасаются "истощения структуры" промышленного сектора Германии, поскольку компании переносят производство и инвестиции за границу.
https://ria.ru/20231124/germaniya-1911498692.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, экономика, германия
В мире, Экономика, Германия
В Германии заявили о риске деиндустриализации
Промышленник: Германию ждет деиндустриализация из-за релокации производства
МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости.
Германию ждет деиндустриализация в случае, если компании страны продолжат выводить свое производство за рубеж, предупредил гендиректор второго крупнейшего сталелитейного концерна ФРГ Salzgitter Гуннар Грёблер в интервью газете Financial Times
.
По данным Торгово-промышленной палаты Германии, которые приводит FT, почти треть опрошенных компаний отдают предпочтение инвестициям за границу на фоне, как пишет газета, "опасений насчет будущего без российского газа".
"Если мы последуем этой тенденции, нашу страну ждет деиндустриализация", — заявил Грёблер.
Он подчеркнул, что если производители материалов для промышленности, в частности стали и химических продуктов, уйдут из Германии из-за высоких цен на энергоносители, то появляется риск "потери всей производственно-сбытовой цепочки".
В сентябре Financial Times сообщала, что экономисты опасаются "истощения структуры" промышленного сектора Германии, поскольку компании переносят производство и инвестиции за границу.
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